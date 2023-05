Drie landen op één bord dankzij deze zoete aardappelrösti

Simpel, in het seizoen en vegetarisch of vegan: Louise De Brabandere gooit drie troeven in de blender.

Zwitserland meets Korea en een beetje Japan in dit gerecht. Want waarom ook niet? Zo combineer ik rösti’s, een traditioneel Zwitsers aardappelgerecht, met de typisch Koreaanse gefermenteerde smaakmaker gochujang. Deze pittige pasta is gemaakt van chili’s, kleefrijst, sojabonen, zout en een beetje suiker. Het is een dik, plakkerig goedje met een uitgesproken, maar niet al te pikante smaak. Je hebt er dus maar een klein beetje van nodig. Ik voeg een theelepeltje gochujang toe aan marinades en noedelsauzen of aan elk gerecht dat wat meer complexiteit kan gebruiken, zoals deze zoete aardappelrösti’s.

Zoet, hartig, licht pikant en knapperig: deze rösti’s vormen het perfecte bedje voor gebakken beukenzwammen. Hier is het de Japanse miso die de paddenstoelen een likje umami geeft. Maar dit duo heeft ook een frisse compagnon nodig. Enter: flinterdun gesneden rauwe venkel, mijn nieuwste obsessie. Haar knapperige, anijzige karakter geeft een vrolijke frisheid aan gerechten met veel body zoals deze rösti’s, maar ze vormen ook een heerlijk krokantje in salades of tussen een belegde boterham. Meer dan een geutje olijfolie en een kneepje citroen heeft deze mooie groente niet nodig.

Beeld Amber Vanbossel

Zoete aardappelrösti met gochujang en shimeji

Dit heb je nodig voor 2 personen

400 g grote zoete aardappel / 1 ei / 2 el maïzena / 2 tl gochujang (of andere pikante saus) / peper en zout / extra vierge olijfolie / 150 g shimeji (beukenzwam) / 2 lente-ui / 1 teentje knoflook / 1 tl witte miso / 5 g koriander / 2 tl sesamzaad / ¼ venkel / citroensap

Zo maak je het

1. Schil de zoete aardappel en rasp grof op een propere keukenhanddoek. Neem de uiteinden van de handdoek samen en draai rond om zoveel mogelijk vocht uit de aardappel te krijgen. Hoe minder vocht, hoe knapperiger de rösti. Doe de zoete aardappel in een kom en meng er een losgeklopt ei, maïzena, gochujang, peper en zout onder.

2. Verhit wat olijfolie in een gietijzeren- of antikleefpan. Laat de olie goed warm worden en voeg dan een grote eetlepel van het zoete aardappelmengsel toe. Duw een beetje plat met de bolle kant van een lepel. Voeg nog één rösti toe aan de pan en laat bruin bakken over een middelhoog tot laag vuur. Draai voorzichtig om met een spatel en bak ook de andere kant goudbruin. Doe hetzelfde met de volgende twee rösti’s.

3. Maak de shimeji of beukenzwam los, versnipper de lente-ui, plet de knoflook tot moes. Verhit wat olijfolie in een pan en stoof de lente-ui een minuut aan alvorens de shimeji en knoflook toe te voegen. Roerbak 1 min. en voeg dan de witte miso toe. Meng goed dooreen en bak nog 1 à 2 min. verder. Hak de koriander en meng samen met de sesamzaadjes door de champignons.

4. Schaaf met een mandoline (of vaste hand) het kwartje venkel heel fijn. Leg de rösti’s op de borden, verdeel er de shimeji over en werk af met venkel, een geutje olijfolie, citroensap en zwarte peper.