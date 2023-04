Door deze veelgemaakte fouten slijt je auto veel sneller

Tijdens de autorijlessen wordt ons vooral geleerd hoe je schadevrij door het verkeer komt, maar niet of nauwelijks hoe je moet rijden om slijtage aan je auto te voorkomen. Als je deze slechte gewoontes afleert, gaat je auto langer mee.

Voet op de koppeling, hand op de pook

Dat je je voet van de koppeling moet halen tijdens het rijden, is ons tijdens de rijlessen vaak verteld. Toch vergeten veel mensen deze regel en dat leidt tot extra slijtage van de koppeling. Net zo verleidelijk is het permanent laten rusten van je rechterhand op de versnellingspook. Het is niet alleen gevaarlijk om met een hand te sturen, maar volgens experts van Adac, de Duitse wegenwacht, kunnen de krachten die door het gewicht van je hand op het schakelmechanisme inwerken, leiden tot overmatige slijtage van de versnellingsbak.



Wachten in de eerste versnelling bij het verkeerslicht

Omdat het wegrijden dan minder stressvol is, wachten veel mensen voor het verkeerslicht met ingeschakelde eerste versnelling. Maar wachten met ingedrukte koppeling is zeer slecht voor je koppeling. Door de constante druk slijt het druklager sneller en als die kapot is, moet vaak de hele koppeling vervangen worden. Bovendien hebben moderne auto’s nu een brandstofbesparend start-stopsysteem, dat alleen werkt als de auto in zijn neutraal staat. De koppeling gebruiken als rem door die half op te laten komen voor het verkeerslicht als je achteruit dreigt te rijden is helemaal funest. En om de levensduur te verlengen, is het zaak om het koppelingspedaal altijd helemaal in te trappen wanneer je gaat schakelen.



Voet op de rem bij het afdalen

Veel Belgen remmen uitsluitend met het rempedaal. Dat is perfect mogelijk in België, maar in de bergen is het een ander verhaal. Zelfs als het rempedaal slechts licht wordt ingetrapt, kan de remschijf bij lange afdalingen snel oververhitten en in het ergste geval volledig uitvallen. In het beste geval slijten je remblokken en -schijven bovenmatig snel. Gebruik dus (deels) de remwerking van de motor om de remmen te ontlasten. Dit doe je door terug te schakelen en – indien nodig – kort bij te remmen met het rempedaal.



Te snel schakelen van vooruit naar achteruit

‘Even de tandjes poetsen’ zeggen automobilisten wel eens gekscherend wanneer er een naar krakend geluid klinkt zodra de achteruitversnelling te snel wordt ingeschakeld. Maar het akelige geluid dat daarbij ontstaat kan natuurlijk niet goed zijn. Wanneer de koppeling wordt ontkoppeld, wordt de motor losgekoppeld van de transmissie, maar niet van de aandrijfassen. Die draaien dan vaak nog. Wanneer je de auto in zijn achteruit zet, dwing je de bak in de andere richting. Dat kan de tandwielen ruïneren. Dus hoeveel haast je ook hebt, gun jezelf en de auto de tijd om volledig tot stilstand te komen voor je de auto in zijn achteruitversnelling zet.



Sturen terwijl de auto stilstaat

Veel automobilisten zetten hun wielen nog even recht als ze hun auto stilzetten, bijvoorbeeld in een parkeervak. Maar sturen bij stilstand is geen goed idee, ook al kost het nauwelijks moeite. Het belast het stuurhuis en de stuurstangen enorm en zorgt ervoor dat deze sneller kapot gaan. Die krachten merk je pas als je het probeert met een auto zonder stuurbekrachtiging. Ook je banden slijten sneller. Rij dus indien mogelijk tijdens het sturen iets naar voren of naar achteren om de stuurinrichting te ontlasten.



Rijden met de verkeerde bandenspanning

Als er te weinig lucht in de banden zit, stijgt niet alleen het brandstofverbruik, maar bestaat ook het risico op een slechtere wegligging, waardoor je auto eerder in een slip kan raken. Het wordt pas echt gevaarlijk als de bandenspanning zo’n 0,5 tot 1 bar te laag is, maar al bij 0,2 bar te weinig spanning stijgt het brandstofverbruik met een procent en daalt de levensduur met 10 procent. Ter vergelijking: bij 0,6 bar te weinig liggen de percentages bij respectievelijk vier en 40 procent. De juiste bandenspanning vind je op speciale stickers bij de ingang aan de bestuurderszijde of in de tankvulklep.



Over de stoeprand rijden

Het lijkt zo gemakkelijk, vooral bij inparkeren, maar hoge stoepranden met scherpe randen kunnen de banden blijvend beschadigen als je er schuin overheen rijdt. Die schade treedt voornamelijk op bij het achteruit inparkeren aan het rechterachterwiel. Als je toch over de stoep moet, dan liefst onder een rechte hoek en met zo laag mogelijke snelheid.