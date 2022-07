‘Doe niet wat andere mensen doen’: de vakantielessen van Pascale Platel

Pascale Platel blijft thuis wanneer de rest van de wereld elders de tent opslaat. Het liefst kijkt ze naar de vakantiegangers die voorbij haar raam varen op de Gentse Leie.

De meest interessante reizen zijn degene die je niet zelf boekt

“Voor Celebrity Shock, een programma op VTM, wist ik niet waarheen ik zou reizen. Ik had alleen gevraagd of ik naar een plek kon waar ik mijn haar kon wassen en brushen. Dat is niet echt gelukt. (lacht) We reisden naar Nepal en ik moest mijn koffer met mijn kleren, mijn borstel en haardroger afgeven. Tien dagen zijn we toen gaan stappen en klimmen in de bergen; ons einddoel was een hutje waar een verlichte monnik verbleef. Het werd een van de mooiste reizen van mijn leven. Ik was een jonge moeder, maar daar was ik geen moeder, zelfs geen vrouw meer: ik was er gewoon mens. Ik wilde niet opgeven, ik raakte er in trance en kon blijven stappen.

“Ik zou zelf nooit zo’n tocht geboekt hebben, ik zou er zelfs nooit op gekomen zijn. Vandaar: de beste reizen zijn deze die je niet zelf bedenkt. Ik reis niet om inspiratie op te doen, maar mijn reizen vinden hun weg wel naar mijn werk. De reis naar Nepal zit in mijn laatste voorstelling Vertedernader mij.”

Laat serendipiteit toe

“Ooit was ik drie weken in L.A. en kon ik via via in een appartement verblijven dat precies op Melrose Place (Amerikaanse soapserie uit de jaren 1990, red.) leek. Een binnenkoer met een zwembad en allemaal appartementjes daaromheen. Daar woonden de dansers van Madonna. Vooral gays, waardoor ik me er enorm veilig en geborgen voelde.

“Ik herinner me hoe ik tijdens mijn eerste vakantie – in Frankrijk begot – in shock was door de natuur, de cultuur, het eten. In L.A. had ik dat ook omdat de mensen er zo ongelooflijk vriendelijk waren. Overal vragen ze hoe het met je gaat; ik nam dat heel serieus, terwijl het eigenlijk een beleefdheidsformule is. (lacht) Constant liep ik er euforisch rond. Waar ik maar buiten stapte, nam er iemand me op sleeptouw. Ik vond dat toen geweldig!

“Ik ga niet graag op vakantie tenzij ik iets kan doen wat anderen niet doen. In L.A. vond ik op dat appartement waar ik verbleef allerlei cassettes met cursussen zoals How to Become Succesfull in Thirty Days of How to Find Yourself. Die beluisterde ik aan het zwembad, terwijl ik de belangrijkste inzichten opschreef.

“Toen ik weer in Gent was, moest ik presenteren op de Gentse Feesten, maar ik kon de switch niet maken. Ik stond op het podium van Sint-Jacobs Engels te spreken en deed erg Amerikaans. Ik deed veel te groot voor Gent. Ik zag het publiek naar mij kijken. Zo van ‘Doe ne keer gewoon, zeg!’ Gelukkig zat ik nog in een roes en trok ik het me niet aan. Pas wanneer je terug thuis bent, besef je ook wat je allemaal hebt meegemaakt.”

Reis in je eigen stad

“De laatste zomers heb ik altijd gewerkt, maar dat stoort me totaal niet. Werk en vakantie lopen sowieso door elkaar bij mij. Ik woon aan de Leie in Gent, ik repeteer thuis en zie vaak mensen voorbijvaren en -peddelen. Wanneer ik meisjes op hun boards voorbij zie komen in hun bikini’s en shorts, worden dat in mijn hoofd meteen idyllische schilderijtjes of scènes uit een film. Ik moet daar niet op staan, op die supboards: kijken is al genoeg om gelukkig te worden. Zwaai, dan zwaaien ze altijd terug!

“In deze dagen fiets ik heel veel door de stad om de opbouw van de Gentse Feesten te beleven; je voelt de zindering, de spanning, de verwachting. De mensen zijn ook zo verschrikkelijk blij: als je op een terras zit, babbelt het hele terras mee. Wie die sfeer toelaat in zijn hoofd, leeft in een voortdurende vakantiestemming.

“Ik ben sinds zeven maanden weer alleen; ik voel de pijn, maar ben tegelijk heel intens aan het leven. ‘Ja’ zeggen op allerlei onverwachte voorstellen: ik kan het iedereen aanraden. Vaak denk ik daardoor: wow, er gebeurt zoveel deze zomer.”

Ga niet op vakantie wanneer anderen dat doen

“Ik haat vakantie wanneer alle anderen op vakantie gaan, maar vergaap me wel graag aan mensen die dat wel doen. Vaak heb ik dan een beetje leedvermaak. Lang geleden moest ik voor een tv-programma campings bezoeken. Die mensen begonnen dan’s avonds te barbecueën – wat ik niet zo graag lust – en moesten zich daarna bukken om in hun tent te kruipen en de hele nacht plakkerig op een matje te liggen. Dat doe ik niet graag; ik ben groot en moet me helemaal dubbel plooien in zo’n tent.

“Velen vinden zo’n massa mensen fantastisch, ik echt niet. Ik ben heel rebels: in het midden van de zomer kan ik overdag mijn gordijnen dichttrekken en genieten van een film op tv. Misschien is dat nog mijn beste tip: doe niet wat de rest doet, sta open voor het onverwachte, maar blijf altijd heel dicht bij jezelf.”