Documentaireserie over Warner Bros: ‘De gebroeders Warner wisten precies wat er onder het volk leefde’

Behalve Disney viert ook Warner Bros dit jaar zijn eeuwfeest. In een vierdelige documentaireserie, te zien op Streamz, wordt de geschiedenis van deze roemruchte filmmaatschappij - verantwoordelijk voor klassiekers als Casablanca, Blade Runner en The Matrix - naverteld.

Voor regisseur Leslie Iwerks (53) stond één ding vast toen zij de opdracht kreeg de geschiedenis van filmmaatschappij Warner Bros samen te ballen in een vierdelige documentaireserie. “Het mocht geen promotieverhaaltje worden. De enige manier om het verleden van een dergelijk bedrijf eerlijk na te vertellen is ook de conflicten te behandelen.”

En die waren er volop in het filmbedrijf dat een eeuw geleden werd opgericht door vier broers, doortastende zakenlieden met weinig filmkennis, van wie Jack L. Warner de bekendste was. Hij was berucht om zijn harde optreden, ook ten opzichte van de filmsterren die hij wurgcontracten liet tekenen waardoor hij hen zijn wil kon opleggen. De studiobaas was ook niet te beroerd om zijn eigen medewerkers te verraden tijdens de communistenjacht in Hollywood in de jaren 50 onder toeziend oog van de beruchte senator McCarthy.

Iwerks besteedt ruim aandacht aan deze misstappen. “Anders is zo’n serie ongeloofwaardig. De hoogte- en dieptepunten moeten elkaar aanvullen.”

Beeld Getty Images

Spitwerk

De Amerikaanse filmmaker heeft inmiddels een behoorlijke reputatie opgebouwd in het grasduinen in de archieven van Hollywood. Haar eerste productie, The Hand Behind the Mouse: The Ub Iwerks Story, was meteen al spraakmakend. “Die film is bedoeld als een soort eerherstel voor mijn grootvader Ub Iwerks die als animatiekunstenaar in de beginjaren bij Disney werkte en medeverantwoordelijk was voor de creatie van Mickey Mouse.

“Hij had daar nooit de erkenning voor gekregen. Walt Disney trok alle eer naar zich toe. Dat heb ik toen met deze film rechtgezet.”

Ook voor haar filmserie over Warner Bros dook Iwerks in de archieven. Ze bekeek honderden films. “Dat gebeurde vooral tijdens de corona-epidemie dus dat kwam goed uit.” Tijdens haar spitwerk viel de regisseur een aantal aspecten op.

“Om te beginnen wisten de gebroeders Warner precies wat er onder het volk leefde. Zij waren niet te beroerd om maatschappelijke onderwerpen in hun films te verwerken. De crisisjaren, de werkloosheid, maar ook de praktijken van gangsterbendes, waarover veel films zijn gemaakt, vooral met James Cagney en Humphrey Bogart. Krantenkoppen waren voor Warner Bros een dankbare bron van inspiratie.”

James Dean op de set van 'East of Eden' in 1954. Beeld Getty Images

Communistenjacht

Opmerkelijk waren de jaren dertig toen de nazi’s in Hollywood probeerden invloed te hebben over de inhoud van de speelfilms. De gebroeders Warner hadden daar lak aan en maakten een hele trits anti-nazi-films. Opzienbarend was is de inmiddels vergeten film Mission to Moscow (1943) waarin de alliantie tussen Amerika en de Sovjetunie werd bejubeld. De film werd gemaakt op verzoek van president Franklin D. Roosevelt die het Amerikaanse publiek op het belang van deze samenwerking wilde attenderen. In jaren 50 werd de film tijdens de communistenjacht gebruikt als bewijsmateriaal tegen Warner Bros.

Bij het grote publiek waren andere films geliefd, zoals Casablanca (ook een anti-nazifilm met Humphrey Bogart en Ingrid Bergman), de klassieke western Rio Bravo (met John Wayne), East of Eden (met James Dean) en A Streetcar Named Desire (met Marlon Brando). Later kwamen daar moderne klassiekers bij zoals Blade Runner, The Matrix en de Batman-films van Christopher Nolan.

'Batman: The Dark Knight' met Christian Bale als Batman en Heath Ledger in de huid van Joker. Beeld The Hollywood Archive

De studio wist na de wurgcontracten uit de jaren dertig en veertig toch grote sterren aan zich te binden. Een van hen is Clint Eastwood. Iwerks: “Daar is Warner altijd sterk in geweest. Zolang Eastwood meewerkte aan kaskrakers mocht hij zijn eigen gang gaan met zijn eigen filmprojecten die zoals met Unforgiven ook bij de Oscars werden bekroond. Dat waren passieprojecten. En dat is het sleutelwoord voor deze filmmaatschappij die altijd wist in te spelen op de smaak van het publiek.”

Wat haar volgende project wordt, weet Iwerks niet. De suggestie om iets te wijden aan de gebroeders Harvey en Bob Weinstein die Hollywood jarenlang domineerden met hun filmbedrijf Miramax verwerpt zij meteen. “Een weerzinwekkend verhaal. Maar nu ik er wat langer over nadenk vind ik het geen slecht idee. Ik zal mij eens verdiepen in de mogelijkheden om dat verhaal ook zo eerlijk mogelijk te vertellen.”