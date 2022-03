Dit pastarecept lijkt oersimpel, maar trap niet in de valkuilen

Eenvoud is soms bedrieglijk moeilijk, maar eens u deze pastabereiding onder de knie hebt, staat er met slechts drie ingrediënten en binnen de tien minuten eten op tafel.

De pastaklassieker ‘cacio e pepe’, spaghetti met niets meer dan pecorino en zwarte peper, lijkt op het eerste gezicht de gemakkelijkste bereiding op aarde. Wat kan er misgaan met slechts drie ingrediënten? Maar laat je niet vangen, blijkt dat er toch het een en ander fout kan lopen waardoor je met grote teleurstelling een bord spaghetti met samengekoekte kaas in een waterachtig sopje moeizaam naar binnen werkt. Ja, ik spreek uit ervaring. Doordat ik de kaas in één keer toevoegde aan het te warme kookvocht en de sauspan op het vuur liet staan, kreeg ik geen mooie binding maar een gesmolten homp kaas in een plas pastawater. Terwijl het opzet van cacio e pepe een gebonden, smeuïge saus van zwarte peper en kaas is.

Bij dit ogenschijnlijk eenvoudige gerecht draait het om een zorgvuldige voorbereiding, timing en temperatuur. Cruciale factoren waarmee alles staat of valt. Rasp de pecorino zo fijn mogelijk, zo smelt die gemakkelijker weg in de saus. De zwarte peper, daarentegen, maal je zeer grof. Vervolgens verwarm je de peper kort in een hete pan, zodat zijn smaak en aroma’s wakker worden. Pasta kook je normaal gezien in ruim water, maar vandaag wil je geconcentreerd, zetmeelrijk pastawater, opnieuw voor een betere binding. Kook de spaghetti deze keer dus in net voldoende, maar zeker royaal gezouten, water. Onthoud: al dente is het codewoord! Het zetmeelrijke water vormt de basis voor de saus. Voeg een kopje van dit magische water samen met de pasta toe aan de peper.

Nu komt het gevaarlijke deel: voeg zeer geleidelijk aan de fijngeraspte kaas toe terwijl je hevig door de pasta roert. Zo krijgt de kaas geen kans om samen te klitten maar vormt hij samen met het pastawater een mooi gebonden, smeuïge saus. Wil je dit gerecht net iets meer voedingswaarde geven, voeg dan groenten toe, broccoli bijvoorbeeld. Heel on-italiaans, maar wat maakt het uit?

Beeld Hannes Vandenbroucke

Spaghetti cacio e pepe met broccoli

Dit heb je nodig voor 2 personen

200 g spaghetti / 70 g pecorino / 1/2 broccoli / 8 g zwarte peper

Zo maak je het

1. Kook de spaghetti 6 min. in flink gezouten water.

2. Rasp de kaas zo fijn mogelijk en snijd de broccoli in kleine roosjes.

3. Plet de zwartepeperbolletjes in een vijzel grof. Verhit de peper 1 à 2 min. in een sauspan, tot de aroma’s vrijkomen.

4. Voeg samen met de pasta ook 100 ml van het pastakookwater toe aan de peper en laat nog een 4-tal minuten verder garen tot de pasta al dente is en het kookwater bijna volledig ingekookt is.

5. Kook ondertussen de broccoliroosjes in ongeveer 5 min. beetgaar in het overgebleven pastawater.

6. Haal de sauspan met pasta van het vuur, laat 2 min. afkoelen en voeg dan beetje bij beetje wat kaas toe onder hevig roeren zodat er een mooie, gebonden kaassaus ontstaat. Voeg eventueel wat extra pastakookwater toe. Serveer onmiddellijk.