Dit koppel bouwde een vrachtschip om tot gezellige woonboot: ‘Ontwaken met de ochtendzon op het water verveelt nooit’

Ze hadden niets met woon­boten, tot twee jaar geleden de Dawn hun pad kruiste. Voor creatieve doe-het-zelvers Puck en Niek uit Arnhem de start van een waanzinnig avontuur op de Rijn.

Waarom niet kiezen voor een woonboot als alternatief voor de oververhitte huizenmarkt? Voor dertigers Puck van Rossum en Niek Wösten uit Arnhem bleek de onwaarschijnlijkste optie ook de juiste. Puck: “We droomden al jaren van een huis in het groen en op fietsafstand van de stad, maar vonden niets binnen ons budget. Voor de grap begonnen we dan maar naar woonboten te zoeken. Toen we de Dawn zagen, voelden we meteen: dit wordt ’m.”

Verpleegkundige Puck van Rossum (32) en sociaal werker Niek Wösten (30) wonen samen in een omgebouwd vrachtschip op de Rijn in Arnhem. Beeld Henny van Belcom

Het voormalige vrachtschip, een zogenaamde motorspits, dateert van 1930 en werd in België gebouwd, op de vroegere scheepswerf van Jules De Wachter in Boom. Na een lange carrière als graanschip tussen Frankrijk en Nederland werd het jaren geleden omgevormd tot woonboot. Niek: “De Dawn stond al een tijdje te koop en dat was eraan te zien. Maar ondanks de roestvlekken en het verouderde interieur zagen we ons hier al wonen. Ook de prijs was een meevaller. Tweehonderd vierkante meter woonruimte en een vaste ligplaats, voor dat bedrag konden we nooit een huis kopen.”

Toch duurde het nog een maand voor ze definitief overstag gingen. Voor Puck was de ongelukkige indeling een no-go. “Er zat maar één ding op: alles omgooien zodat de ruimtes beter in elkaar overvloeiden. Het leek me veel logischer om de keuken met de leefruimte te verbinden en achteraan een extra slaapkamer te maken. Maar voordat we ons in het avontuur stortten, wilden we zeker zijn dat het haalbaar was.”

Het dak van het schip kan opengeschoven worden, ideaal om grote meubels met de kraan naar binnen te hijsen. Op het achterdek richtte Puck een terras met minituintje in. Binnenkort komen er zonnepanelen op het dek. Beeld Henny van Belcom

Natuurelementen

Met een duidelijk plan van aanpak was de deal snel rond en in februari 2020 verhuisde het koppel naar de boot. “Die eerste maanden was het eerder kamperen op het water”, lacht Puck. “Voor ons kwam de lockdown precies op het goede moment. We hadden plots alle tijd om te klussen en aan onze nieuwe stek te wennen. Door de vele trapjes en tussenverdiepingen was het vaak puzzelen met spullen en materialen.” Niek: “Hier geldt de regel: als het door de stuurhut past, kan het overal door. Grote meubels laten we door het verschuifbare dak naar binnen hijsen met een kraan.”

Puck en Niek gooiden de oorspronkelijke indeling volledig om zodat de keuken en de eetkamer nu mooi in elkaar overvloeien. Van de oude keuken maakten ze een extra slaapkamer. De vintage ogende eetkamerstoelen vond Puck bij Dutchbone. Beeld Henny van Belcom

Als een complementair doe-het-zelfteam houdt Puck zich vooral bezig met de inrichting en Niek met de technische kant. “Ik ben opgegroeid op een boerderij en dacht wel iets van techniek te kennen. Maar de motor van een schip is wel wat ingewikkelder dan die van een tractor. Ik leer nog elke dag bij en anders vragen we hulp aan de buren. De solidariteit onder bootbewoners is gigantisch.”

De slaapkamer bevindt zich in het achterste gedeelte van de boot en ligt deels onder de water­lijn. NIek: ‘Als we 's morgens de gordijnen openen, zien we ganzen en eenden voorbijdobberen.’ Beeld Henny van Belcom

Op een schip is er altijd wel iets te doen, het houdt nooit op. “Ik begrijp nu helemaal waar de uitdrukking ‘koop een boot, werk je dood’ vandaan komt”, lacht Niek. Maar het leven aan boord is ook veel meer go with the flow. Letterlijk. “De deining is echt een ding”, zegt Puck. “Niets is hier waterpas, alles hangt recht op het zicht. Op een woonschip ben je niets met perfectionisme. Als er een groot vrachtschip voorbijkomt, dansen de lampen aan het plafond en we nemen geen bad als het hard waait.”

Beeld Henny van Belkom producties

Op vakantie

Leven met de natuurelementen mag dan deel zijn van de charme, het is ook een keiharde realitycheck. Niek: “Vorige zomer hadden we te kampen met overstromingen, nu met extreme droogte. Op een bepaald moment stond de Rijn zo laag dat we elke ochtend de waterstand moesten meten.” Puck: “Het scherpt ons ecologisch bewustzijn nog meer aan. We springen zuinig om met water en doen ongeveer drie weken met een volle tank. Binnenkort schakelen we over op zonnepanelen. We willen zo zelfvoorzienend mogelijk zijn.”

Bootbewoonster Puck begint de dag het liefst met een koffie in de stuurhut. Beeld Henny van Belcom

Hoewel ze aanvankelijk niets met boten hadden, zouden ze de Dawn voor geen enkel huis meer willen inruilen. “Na twee jaar voelen we ons nog steeds op vakantie”, zegt Puck. “Wakker worden met de zon op het water en een koffie in de stuurhut is voor mij het ultieme thuisgevoel. We zijn helemaal gesetteld. Alleen de kinderkamer moeten we nog verder afwerken. In november starten we aan ons volgende hoofdstuk, met een baby aan boord. Benieuwd hoe dat zal gaan.”

Beeld Henny van Belcom