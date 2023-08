Dit is het moment waarop je in de ogen van je kinderen een oude man geworden bent

“Yes”, had de verhuurder van de wagen bevestigd op je vraag of er toch zeker een gps bij zat. Wat hij er niet bij gezegd had, was dat je die gps zelf moest installeren via Google Maps op je telefoon. “Easy, hotspot”, zei hij nog, toen je daarover voorzichtig je beklag ging doen in zijn kantoortje, waarna hij de blik naar een volgende klant wendde.

En dus zitten jullie daar nu met zijn vieren in een witte huurwagen op de parking, te sukkelen met een dashboard, een telefoon en een airco, die hard genoeg blaast om je gevloek te smoren. Kalm blijven, dit is zo’n typisch moment waarop geliefden ruzie gaan maken. Iedereen verdoofd van de vlucht, overvallen door de eerste warmte en snakkend naar voeten in zeewater, niet naar een betonvlakte vol andere witte huurwagens in Athene. Rustig ademhalen dus, maar hoe maak je ook alweer zo’n vervloekte hotspot?

“Geef eens hier”, zegt John John vanaf de achterbank. Rustig pakt hij de telefoon van je over en commandeert zijn wanhopig over het digitale dashboard scrollende moeder. Twee minuutjes later is de verbinding gemaakt. “Ik wist het wel”, fluister je, overstemd door de luchtkoeling, “Ik was het alleen even vergeten.”

“Nu de muziek nog”, gaat je zoon verder. “Neen, niet die knop. We moeten eerst de bluetooth nog connecteren.” Wanneer even later iets geruststellend herkenbaars van Bruno Mars door de boxen klinkt, kan de vakantie echt beginnen. De kinderen zingen zachtjes een ander liedje. ‘Zoutelande’. “En dan zitten we hier in het oude strandhuis / Wat je vertelt, houdt me nuchter en warm...” En dan proesten ze het uit.

Het was je eerst niet opgevallen maar wanneer je een paar dagen later in een hotelkamer in een hopeloze strijd verwikkeld geraakt met de verschillende afstandsbedieningen van de tv, zingen ze dat liedje weer. En nog een keer als je sukkelt met het terugvinden van museum­tickets in een speciaal daartoe gedownloade app. “Zoutelande, Zoutelande...” Waarom plots altijd weer dat ene, ouderwetse, licht irritante liedje? Missy giechelt samenzweerderig. John John zegt: “We zingen dat bij oma en opa ook altijd als ze dingen van de computer niet begrijpen.”

Dit is dus het moment waarop je in de ogen van je kinderen een oude man geworden bent, niet meer in staat de eeuwige vooruitgang bij te benen. Correcter: dit is het moment waarop jij beseft dat zij dat vinden. Dit is jouw ‘OK Boomer’-moment.

Je omarmt je nieuwe status van oude sok, want wat moet je anders? “Hier, neem jij het stuur maar”, zeg je tegen John John als je met een motorbootje uit de haven in rustiger water bent gesukkeld. Je zoon gaat fier rechtop staan en stuurt het tuffende bootje langs de Griekse stranden, alsof hij in zijn leven nooit iets anders deed. Nu pas valt je op dat die in jouw hoofd nog kleine jongen in werkelijkheid bijna zo groot is als zijn moeder.