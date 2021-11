Dit gerecht met gesmolten kaas is ideaal voer voor november

Stilaan ruil ik frisse salades in voor geroosterde groenten en warme stoofschotels. Maar wanneer het buiten écht druilerig is, dan biedt enkel smeuïg gesmolten kaas voldoening.

Wanneer de verwarming aangaat en ik met lichte tegenzin mijn dikke wollen wintertruien uit de kast trek, is er geen ontkomen meer aan: het seizoen van de gesmolten kaas is aangebroken. Smaakvolle gruyère, oude cheddar, kruidige fontina of gerookte scamorza: het vooruitzicht op warme, bubbelende kaas is zowat het enige dat me tijdens een koude, regenachtige dag rechthoudt. Of het nu gaat om een eenvoudige, krokante croque-monsieur, een troostende macaroni met veel smeuïge kaassaus of een bevredigende, met kaas gegratineerde ovenschotel, gesmolten kaas komt telkens als geroepen.

Wanneer een gerecht rond kaas draait, kies dan een variant die heerlijk is op zichzelf en waarvan je ook zo zou eten. Sowieso iets met veel karakter en smaak. Laat de zakjes geraspte, smaakloze mozzarella en rubberachtige trio’s van gemalen kaas voor wat ze zijn en ga voor een mooie blok kaas die je zelf raspt. Want – geloof het of niet - à la minute raspen maakt wel degelijk een verschil. Vergelijk maar eens een sneetje vers van de bol afgesneden jonge kaas met voorverpakte sneetjes!

Vleugje frisheid

De wereld van kaas is ook veel groter dan emmental en feta. Zonde om jezelf te beperken tot de courant verkrijgbare varianten, want er zijn gigantisch veel soorten, elk met hun eigen uitgesproken smaakprofiel. Loop eens een kaaswinkel binnen en laat je begeleiden door een kaasaffineur.

Akkoord, gerechten met gesmolten kaas kunnen we bezwaarlijk verfijnd noemen, maar gecombineerd met de juiste ingrediënten en toppings voeg je wel broodnodige frisheid en textuur toe. Zo breng ik deze pittige, met zwarte bonen en kaas gevulde Turkse pepers in balans met crunchy rode ui gemarineerd in zoetzure rodewijnazijn. Ook de verse koriander biedt een fris tegengewicht voor de rijke kaas. Serveer met gekookte rijst, couscous of geroosterde patatjes met paprikapoeder. Laat die lange, koude dagen maar komen!

Beeld Hannes Vandenbroucke

Gevulde Tukse pepers

Dit heb je nodig voor 2 personen

400 g hardkokende aardappelen of krieltjes / olijfolie / 1 tl gerookt paprikapoeder / peper en zout / 120 g zwarte bonen, afgespoeld / 1 teentje knoflook, tot moes geplet / 1 tl komijnpoeder / 100 g (smelt)kaas (gruyère, cheddar, fontina…), geraspt / 6 à 8 Turkse pepers (yesil biber)

Voor de topping: 3 lente-uitjes, fijngesneden / 10 g koriander, gehakt / 1 Thais chilipepertje, fijngehakt / 1 el rode wijnazijn / 1 el extra vierge olijfolie

Zo maak je het

1. Verhit de oven op 200°C. Snijd de aardappelen in hapgrote stukken. Leg op een ovenplaat en besprenkel met olijfolie, paprikapoeder, peper en zout en meng goed dooreen. Spreid uit en rooster in 20-25 min. krokant.

2. Meng de uitgelekte bonen met de knoflook, komijnpoeder, geraspte kaas en breng op smaak met peper en zout. Snijd de pepers in de lengte doormidden en haal er de zaadlijst uit. Vul de peperhelften met de bonenmengeling en leg in een ovenschotel. Bak (samen met de aardappelen) in 10 à 15 min. gaar.

3. Meng ondertussen alle ingrediënten voor de topping en breng op smaak met peper en zout.

4. Leg de pepers op een serveerschotel en besprenkel met de topping. Serveer met de geroosterde aardappelen.