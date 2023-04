Dit boek leidt je langs de mooiste modernistische architectuur in eigen land: ‘Turnhout was de grootste verrassing voor mij’

Huizenspotter en architectuurfreak Gerlin Heestermans stippelt in haar boek Toerist Modernist 12 stadswandelingen uit langs bijzonder Belgisch erfgoed.

Dit boek is een verlengstuk van je gelijknamige architectuurplatform. Hoe heb je het aangepakt?

“Als een informatieve stadsgids met twaalf wandelroutes langs modernistische gebouwen in België. Voor het boek heb ik de drie bestaande wandelingen uitgebreid en negen nieuwe routes uitgewerkt, met ook onverwachte ontdekkingen in kleinere steden zoals Doornik of Eeklo. De grootste verrassing was voor mij Turnhout, met als hoogtepunt een overnachting in de beroemde architectenwoning Huis Schellekens.”

Welke boodschap wil je meegeven met het boek?

“Ik hoop dat mensen anders gaan kijken naar ons architecturaal erfgoed en die rijkdom meer naar waarde zullen schatten. Daarnaast ben ik dankbaar voor het feit dat ik mijn fascinatie voor mooie huizen kan delen. De ontmoetingen met de bewoners maakten het extra speciaal. Aan elk bezoek hangt een uniek verhaal vast.”

Wat zijn je verdere plannen?

“Ik zie wel wat er op me afkomt, dit project heeft al veel deuren geopend. Ik ben nu voltijds bezig met het platform en broed constant op nieuwe ideeën. Onlangs was ik in Keulen en dacht ik aan wandelingen in het buitenland, maar ik ben nog niet eens klaar met België. Misschien is er wel iets audiovisueels mee te doen?”

Beeld rv

Toerist Modernist door Gerlin Heestermans, 256 p., uitgegeven bij Luster, 24,95 euro, toeristmodernist.be