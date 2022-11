Dit artikel kan uw winter redden: 33 tips om de koudste en donkerste tijd van het jaar door te komen

De zon heeft ‘quiet quitten’ ontdekt, de verwarming staat eindelijk op en uw zetel-tijd is verdubbeld. Bent u de winter ook al beu nog voordat hij goed en wel begonnen is? Met deze 33 tips komt u - zonder veel moeite - gelukkiger het seizoen door.

1. Geef smaak aan uw leven met deze curry

Duik met uw lief/levenspartner/onenightstand eerst de keuken in en maak samen deze butternutcurry, die smaak aan uw leven geeft.

2. Bezint eer ge begint (met uw kroost op Facebook te gooien)

Tijdens de feestdagen zal het bij (groot)ouders weer kriebelen om de meest ongemakkelijke familiefoto’s te nemen. Voor u uw kroost massaal en ongevraagd op Facebook zwiert, vraagt u zichzelf best af: ‘is dit ook leuk voor mijn kind?’

3. Genoeg met die lelijke foto’s

Als u dan toch foto’s moet maken, en uw erfgenamen hebben hun zegen gegeven, zorg dan tenminste dat het presentabele plaatjes zijn. Want ook met uw smartphone kunt u pareltjes maken. Druk bijvoorbeeld niet meteen op die ontspanner, maar pas de belichting en focus eens aan.

4. Laat u veroveren door ‘Close’

Koop een ticket voor Close, de Belgische parel die je compleet weerloos achterlaat. Nadat u de zaal bijeen hebt gejankt, bent u gelijk van die verstopte neus verlost.

5. Werk eens ‘thuis’ vanuit een koffiebar

Gemoedelijke sfeer, heerlijke ‘specialty coffee’ én u moet thuis een keer minder de wc doorspoelen.

6. Speel boardgames

Doe de lichten uit, steek die kaarsen aan, en zet u met uw vrienden rond tafel voor een bordspel. Lagere energiefactuur én een vriend of twee minder in één klap.

7. Masturbeer (vaak)

Zie het als zorgen voor uzelf. U leert er uw lichaam mee kennen én het is goed voor het immuunsysteem. Er zijn ergere middeltjes om een verkoudheid te voorkomen, denken we.

8. Maar let op met porno

Niets mis met een sporadisch bezoekje aan ieders favoriete gewiste geschiedenis, maar let op: pornografie doet meer met uw hersenen dan u zou denken.

9. Trouwens: ga bewust om met incognitomodus

Ondanks de naam worden uw gegevens nog steeds rijkelijk gesprokkeld in incognitomodus. Maar geen paniek: de privébrowser is nog altijd ideaal om, euh, webwinkels te bezoeken zonder dat uw huisgenoten achteraf kunnen meekijken.

10. Ga naar een lichtfestival

Sta oog in oog met lichtgevende insecten in Antwerpen of dompel uzelf onder in de winterpracht van de Plantentuin in Meise. Kiezen is verliezen.

11. Kijk naar ‘Ted Lasso’

Zie deze Apple-serie als een warm, knus feelgooddekentje van optimisme. Misselijkmakend als dat klinkt, Ted Lasso kan het en doet het – twee seizoenen na elkaar.

12. Zet koffie als een barista (zonder dure machine)

Koop koffiebonen en maal ze zelf. Dat kan zelfs perfect met een ouderwets, goedkoop handmolentje. Het maakt een wereld van verschil, en u hoeft geen nier af te staan voor een meeneemkoffie van die hippe keet om de hoek.

13. Thee boven koffie

Laat het bruine goud af en toe ook eens staan voor een rustgevend theetje. Tenzij u graag in bed ligt met de zenuwen van een konijn op speed natuurlijk, wie zijn wij om u daarvan te weerhouden.

14. Zet het perfecte kopje thee

Neem niet zomaar genoegen met het minste, en giet niet zomaar kokend kraantjeswater over uw theezakje. U verdient beter. Hoe warm uw water is en, ja hoor, zelfs wat voor soort water u gebruikt maakt het verschil.

15. Vrij langer

Dat is de tip.

16. Maak een avondwandeling

Maak eens een avondwandeling rond de wijk, en houd zeker uw ogen open voor straatkatten. Goed om die winterse ovenschotel te verteren én, neem het van ons aan, als volwassen persoon in het openbaar babypraat verkopen tegen zo’n haarbal werkt best emanciperend.

17. Penisdragers, was uw geslachtsdeel

Winter of niet, was uw penis. Niet te veel, en zeker niet met sterke zeep. Maar twee of drie keer per week wassen behoedt het mannelijke geslachtsdeel voor rampscenario’s.

18. Sta recht

Zitten wordt wel eens het nieuwe roken genoemd. Sta regelmatig recht, stuiter op een zitbal of sta een orgaan af voor een zit-stabureau, maar blijf geen hele dagen zitten.

19. Nog beter: beweeg

Beweeg minstens een halfuur per dag, zelfs gewoon wandelen doet al wonderen voor uw rug. Uw toekomstige zelf zal u dankbaar zijn, en die luie zetel en warme choco kan later ook nog.

20. Rem op uw motor

Pakt u liever de auto? Bruusk remmen kan desastreuze gevolgen hebben op gladde winterwegen. Hou afstand, anticipeer, rem op uw motor en spaar uw remblokjes.

21. En wees extra voorzichtig in bochten

Verminder snelheid vooraleer u bochten aansnijdt. Eenmaal in de bocht, moet u uw snelheid aanhouden om de wagen zo weinig mogelijk uit evenwicht te brengen. Bedank ons later maar.

22. Eet lekker en verfijnd voor 35 euro

La Gazzetta in Brussel of Fattoush in Gent. De collega’s van De Morgen legden hun favoriete eetstekjes voor. De rekening zal u verrassen, op een positieve manier, beloofd.

23. Optimaliseer uw vakantiedagen

Wie een beetje puzzelt – en uiteraard het akkoord van zijn werkgever krijgt – kan volgend jaar 32 vakantiedagen zo spreiden om uiteindelijk tot 76 vrije dagen te komen.

24. Gebruik een reisplanner

Citytrip gepland deze winter? Een persoonlijke reisplanner als TripIt neemt alle praktische kopzorgen weg. Aan uw zeurende kleuters kan het evenwel niets doen.

25. Bezoek de heerlijkste expo van het land

Een fotograaf en foodstylist nemen het Paleis op de Antwerpse Meir onder handen. Smakelijk.

26. Koop tweedehands

Besparen doet u niet enkel op uw energierekening. Kleding, fietsen en binnenkort kerstversiering vindt u in overvloed op de (digitale) tweedehandsmarkten. Doe er uw voordeel mee, maar blijf misschien wel weg van onderbroeken.

27. Duik nog eens in uw ongelezen boekenstapel

Er is niets mis met boeken kopen om ze niet of pas veel later te lezen. Er is echter wel iets mis met wíllen lezen maar er niet meer aan toekomen.

28. Eet langzamer tijdens de feestdagen

Niemand gaat uw eten stelen, hopen we. Geef uw maag tijdens de maaltijd dus tijd om de hersenen te signaleren dat ie op barsten staat. Langer kauwen en genoeg groenten aan het begin van de maaltijd is de boodschap.

29. Faal

Nieuwjaarsvoornemens zijn leuk voor uw Instagram, maar falen is essentieel. Zie het als dataverwerving: telkens wanneer we falen, krijgen we een les mee die we kunnen gebruiken bij toekomstige ervaringen. Zet dat eens op postkaartje.

30. Verwarm uw hart met een misoboterpasta

Deze pasta is voor iedereen die opziet tegen koken of denkt dat vers eten klaarmaken veel te moeilijk is. En denk eraan: leren koken kan helend zijn, zeker wanneer het leven niet op rollen gaat.

31. Spot dieren

Ook in de winter is er een heel beestenbos om te spotten. Wie de moed heeft om vroeg uit bed te kruipen, kan zelfs uilen en vossen tegenkomen. En anders bent u nog altijd de eerste bij de bakker.

32. Luister naar de afscheidsplaat van Brockhampton

Een dikke twaalf jaar na zijn ontstaan gooit Brockhampton de handdoek in de ring. Het definitieve vaarwel hoort, op de valreep, bij de beste hiphop van 2022.

33. Sport buiten

Het kan koud en donker zijn, maar sporten tijdens de winter is vooral gezond en verhoogt uw weerstand. Zo loopt u hopelijk niet snotterend het nieuwe jaar in.