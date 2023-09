Dirk De Wachter over een moreel dilemma: ‘Mijn man wil een eigen restaurant openen. Maar wat met de financiële zekerheid van ons gezin?’

Dirk De Wachter en Johan Braeckman buigen zich beurtelings over een ethische kwestie. Deze week: moet deze vrouw het pikken dat haar man zijn leven compleet wil omgooien?

De vraag

“Mijn man en ik zijn al meer dan twintig jaar samen. In al die tijd hadden we nooit echt zware relatieproblemen. We hebben samen drie kinderen en zelfs de tropenjaren doorstonden we goed. Maar het voorbije jaar is er iets veranderd in onze relatiedynamiek. Mijn man heeft al jaren een stabiele job als leerkracht middelbaar onderwijs, maar sinds hij 45 is, geven de schoolbanken hem geen voldoening meer. Hij wil zijn droom najagen en zijn vaste job opgeven om een eigen restaurant te openen. Hij is een fantastische kok, maar het is een grote stap om over te schakelen van ‘koken voor vrienden’ naar ‘een lening aangaan en het beredderen als zelfstandige in een zware job met lange uren’.

“Ik gun het hem natuurlijk. En ik hoop dat het hem lukt. Maar zijn droom heeft een keerzijde. De kinderen zijn tieners. Binnen enkele jaren gaan ze allemaal verder studeren. Wat zal er overblijven van onze gezamenlijke buffer als blijkt dat zijn droom een financiële opdoffer is? Ik zou dan tijdelijk mijn eigen spaarrekening moeten aanspreken om de kosten voor het huishouden en de studies van de kinderen voor een stuk zelf te bekostigen. Ik wil dat wel doen, maar geen jaren. Het voelt alsof ik mijn financiële vrijheid moet opgeven zodat mijn man zijn droom kan najagen. Want het is enkel zijn droom, geen gedeeld doel. Ik begrijp dat hij dromen heeft, maar moet hij niet wat meer rekening houden met mij en de kinderen?”

Het antwoord van psychiater Dirk De Wachter: ‘Probeer hem te ondersteunen, in plaats van zijn droom met een paar welgemikte, cynische commentaren in de vuilnisbak te kieperen’

“Ik ben een beetje ongerust als ik lees in hoeverre de vrouw de droom van haar partner louter als een mogelijke finan­ciële last ziet. Ik vrees dat de man er nogal alleen voor staat. Ze rationaliseert de situatie enorm, wellicht omdat ze zelf niet gelooft in de plannen van haar wederhelft. Als dat zo is, staat hun relatie onder druk. Wie zo’n grote sprong waagt, heeft net veel steun nodig. Anderzijds is er misschien een gegronde reden voor haar scepsis. Tussen de lijnen door lees ik dat ze twijfelt aan zijn realiteitszin. Ze suggereert zo’n beetje dat hij met een midlifecrisis kampt. Wat effectief gevaarlijk zou zijn, want een restaurant openen is een forsere investering dan een gloednieuwe motor laten verpieteren in je garage. Als hij zich opsluit in zijn droom en de bemerkingen van zijn vrouw niet wil horen, zitten we natuurlijk net zo goed met een probleem.

“Ik heb het gevoel dat dit koppel zich op een relationeel kruispunt bevindt en dat ze heel goed naar links en naar rechts moeten kijken. Misschien voelt hij zich al jaren geharnast in de relatie en is dat restaurant zijn ticket naar vrijheid. Misschien voelt zij zich al lang te weinig geapprecieerd of gezien en is zijn droom de druppel. Ze vraagt zich af in hoeverre haar man zijn individuele vrijheid ondergeschikt moet maken aan het welzijn van het gezin. Maar wat er echt toe doet, is hoe ze tot een liefdevolle verbinding kunnen komen, ondanks de verschillen. Zonder ruimte voor wederzijds overleg dreigen deze mensen tegen een muur te botsen.

“Mijn belangrijkste advies is dan ook: spreek hierover. Hun relatie zal alleen maar gezond blijven als ze elkaar weer kunnen aanvoelen. Zij kan proberen om hem voorzichtig en liefdevol te ondersteunen, in plaats van zijn droom met een paar welgemikte en cynische commentaren in de vuilnisbak te kieperen. Tenminste, als hij haar input als waarde­vol erkent. Het risico bestaat dat ze er met twee niet uitkomen omdat de levensstijlen die ze ambiëren te ver uit elkaar liggen. In de psychotherapie geldt: ‘If you get stuck, enlarge the system’. Als ze in een energieslurpende welles-nietesdiscussie dreigen te verzeilen, kan het helpen om externen verse zuurstof in de discussie te laten pompen. Praat erover met de bank of de notaris. Wat is er nodig om een lening te krijgen, om een zaak op te richten? Waar kan hij een cursus volgen om een klein bedrijfje te leren runnen? Hoe leggen ze scheiding van goederen vast zodat zij niet wordt meegetrokken als zijn droom effectief een strop om de nek betekent? Kunnen ze afspraken maken rond het percentage van haar eigen kapitaal dat ze zou inleggen? Praat ook met andere koppels die een dergelijke zwaai aan hun leven gaven. Ze zijn heus niet de enige veertigers met kinderen die zo’n financiële gok wagen.

“De kinderen zijn al pubers, dus ik zou ook hen bij de discussie betrekken. Zij moeten geen beslissing nemen, maar ze mogen wel gehoord worden. Ik zou er ook vrienden, familie en andere informele vertrouwenspersonen bij betrekken. Het zou kunnen dat die meningen heel hard in één richting gaan: ‘Altijd al geloofd dat jij ooit je eigen baas zou worden’ of ‘Je bent een topgast voor het onderwijs, maar een restaurant is toch niets voor u?’ Het kan ook gebeuren dat ze een zondvloed aan meningen over zich heen krijgen, maar liever veel opinies dan twee mensen die blijven botsen. Het is nog altijd waardevoller om die meningen te horen voordat de man aan zijn restaurant begint dan nadien, wanneer het schip misschien al half gezonken is. Voorts is er eigenlijk maar één weg: twijfel, informeer jezelf, discussieer, denk na en hak de knoop door. Bemin je keuze en ga ervoor.”