Dirk De Wachter in gesprek met Fleur van Groningen: ‘Die ontdekking bracht mij veel inzicht in waarom ik bepaalde dingen denk of voel’

Ze werd niet erkend door haar vader, groeide op in armoede, puberde in een sekte en leed aan depressies. Maar Fleur van Groningen vocht terug, en deelde haar ervaringen in het boek Voelen zonder filter. ‘Ik ben veel afgerekend op mijn gevoeligheid.’

Hoe ga je om met verlies en tegenslag, en wat biedt troost of houvast? Psychiater Dirk De Wachter, die zelf een kankerdiagnose kreeg, gaat in gesprek met mensen bij wie het leven recent een drastische wending nam. Kwamen ze tot nieuwe inzichten? Vandaag: Fleur van Groningen (40), die na traumatische ervaringen eindelijk kan loslaten.

Dirk De Wachter: ‘Het thema trauma is mij natuurlijk bekend vanuit mijn praktijk. Meestal vraag ik dan ook aan mijn cliënten: wat brengt u hier? Maar in uw geval stel ik liever de vraag: wat maakt dat u uw verhaal wilt delen?’

Fleur van Groningen: “Eigenlijk is die motivatie gedurende de jaren een beetje veranderd. Ze evolueert mee met mijn eigen verwerkingsproces. Ik heb een moeilijke levensloop gehad. Ik heb als kind en puber veel eenzaamheid meegemaakt. Er was veel pijn en er was misbruik. Ik voelde mij ongezien en ik was eigenlijk ook een ongelukje. Mijn vader (kunstenaar Flor Hermans, red.) erkende mij niet en mijn alleenstaande moeder kon niet zo goed voor mij zorgen. Ik groeide op in armoede en werd gepest op school. Ik voelde me dus onveilig en stond er vaak alleen voor. Daarin ben ik niet de enige. Voor veel mensen zijn deze gevoelens – ieder op zijn eigen manier – zeer herkenbaar.

“Ik was als kind al geïnteresseerd in spiritualiteit en de drijfveren van de mens. Ook als tiener bleef ik dat hebben, wellicht vanwege de moeilijke thuissituatie. Op mijn 20ste ging ik op zoek naar antwoorden. Ik volgde wekelijks therapie en las massa’s zelfhulpboeken. Dagelijks deed ik aan introspectie. Wat ging er in me om? Hoe beïnvloedde dit mijn gedrag? En hoe maakte ik komaf met ongezonde patronen? Natuurlijk verliep dat in het begin erg moeizaam. Maar oefening baart kunst.

“Ik heb altijd een motivatie gehad om onze innerlijke leefwereld bespreekbaar te maken. Als kind deed ik dat door verhalend te tekenen, later door piano te spelen of artikels of boeken te schrijven. Ik betrapte mezelf er wel op dat ik soms ook het ongeziene kind in mij aandacht wilde geven. Wanneer ik dan voor mensen iets betekende, haalde ik daar wel wat voldoening uit, maar nooit genoeg.

“Ik denk dat ik eigenlijk op zoek was naar zelfwaardering. Dat heb ik intussen gevonden. Nu staat mijn werk grotendeels los van mijn ego. Ik vind het belangrijk om taboes te doorbreken, psychologische onderwerpen bespreekbaar te maken, en te delen hoe ik geheeld ben van trauma, en daarmee mensen te inspireren. Mijn boek Voelen zonder filter, waarop ook de podcast Mensenkennis die ik voor De Morgen maakte gebaseerd is, is een verslag van die reis. Dat doe ik voor anderen, omdat ik me herinner hoe moeilijk het voor mij is geweest.”

De Wachter: ‘U haalt aan dat u op uw 20ste op zoek ging naar hulp. Vanwaar die nood toen?’

Van Groningen: “Sinds mijn 16de was ik al depressief en rond mijn 20ste werd dat steeds erger, ik was zelfs suïcidaal. Ik moest kiezen: ofwel stapte ik uit het leven – een vlucht in mijn geval, want dat is het zeker niet voor iedereen –, ofwel ging ik door. Als ik voor dat laatste koos, kon ik niet gewoon blijven aanmodderen. Dan moest ik antwoorden gaan zoeken en aan mezelf werken om te kunnen blijven leven. Ondertussen zijn we twintig jaar verder en heb ik veel antwoorden gevonden. Ik ben nog steeds zoekende want ik wil blijven groeien als mens. Het mooie is dat mijn inzichten soms ook anderen kunnen helpen die, net zoals ik, geleden hebben en zoekende zijn.”

De Wachter: ‘U volgde therapie om te leren omgaan met uw trauma’s. In welke mate was dit belangrijk voor u?’

Van Groningen: “Ik dank mijn leven aan EMDR-­therapie (eye movement desensitization and reprocessing, een therapie voor mensen die last blijven hebben van de gevolgen van een schokkende of traumatische ervaring, red.).

“Toen ik suïcidaal was, kreeg ik de diagnose PTSS (posttraumatische stress syndroom, red.) en heb ik een jaar lang wekelijks of soms tweewekelijks EMDR gevolgd. We herprogrammeerden mijn brein. Ik leerde weggeduwde emoties en beperkende, kinderlijke overtuigingen alsnog te doorvoelen, en zo af te voeren, waardoor er ruimte kwam voor nieuwe inzichten en overtuigingen. Ik koos ervoor om geen antidepressiva te nemen. Ik heb absoluut geen kritiek op anderen die het wel nemen. Maar zelf was ik bang dat ik er te afhankelijk van zou worden. Als artistiek persoon had ik ook angst dat het mijn emoties en creativiteit zou afvlakken. Ik wilde alles uit mezelf halen.”

Fleur van Groningen: ‘Ik heb lang geen contact met mijn vader gehad, maar de maanden voor zijn dood wel. Ik heb hem op zijn sterfdag zelfs begeleid. Heel heftig.’ Beeld Wouter Van Vooren

De Wachter: ‘Wat troost een mens met zo’n gekwetst bestaan, buiten therapie?’

Van Groningen: “Sowieso schoonheid. Die vind ik in muziek, kunst en de natuur. En de liefde natuurlijk. Ik leef in een eenvoudig, oud huisje midden in het groen aan een rivier met ijsvogels. Ik ga vaak wandelen. De natuur brengt mij tot rust. En ik mediteer ook veel. Sinds ik een zoontje heb, zit daar geen vaste structuur meer in en is het vaak zoeken naar een moment, maar ik blijf er consequent aandacht voor hebben. Op die manier zoek ik regelmatig mijn ziel op en verbind ik me met mijn authentieke zelf, met de persoon die ik ben onder de lagen van mijn verleden.

“Dat mediteren leerde ik als kind al. Vanaf mijn 9de groeide ik op in een Indiase sekte – die ik als 16-jarige de rug heb toegekeerd – en meditatie was een van de weinige goede dingen die ik daarvan meekreeg. Toen ik daaruit stapte, weigerde ik het kind met het badwater weg te gooien: ik zou blijven mediteren, maar wel op míjn manier. De dogma’s van de goeroe en alles wat dwingend aanvoelde, heb ik naast me neergelegd.

“In die sekte mochten we geen emoties of ego hebben. We moesten proberen om in een permanente staat van harmonie te verblijven. Dat zorgde ervoor dat veel mensen hun emoties wegduwden. Ze vergaten wie ze waren en hielden geen gelijke tred met zichzelf. Volgens mij is innerlijke harmonie een natuurlijk gevolg van je emoties en je ego op een niet-veroordelende manier aankijken. Permanent in harmonie zijn met jezelf lijkt me trouwens ook gewoon onhaalbaar.

“Mijn muzikale kant erfde ik van mijn beide ouders. Mijn vader, met wie ik amper contact had, was een zeer goede violist en speelde met Wannes Van de Velde. Langs moeders kant kwamen er pianisten in de familie voor, waardoor ik al vanaf jonge leeftijd piano speelde. Ik zie mezelf niet als een goede muzikant, maar het kriebelt wel als ik uw vleugel hier zie staan. Mag ik? (Van Groningen loopt naar de piano die in de woonkamer van De Wachter staat en speelt) Vroeger, als kind, was dit mijn manier om mijn emoties te kanaliseren en te uiten. Vandaag kies ik mijn momenten om muziek te luisteren. Ik doe niet aan achtergrondmuziek. Wanneer ik met iemand praat en er staat achtergrondmuziek op, hoor ik beide even hard binnenkomen. Mijn hoofd kan dat niet aan, dat zijn te veel prikkels. Ik geniet erg van stilte.”

De Wachter: ‘Hoe heeft de kunstwereld u getroost?’

Van Groningen: “Ik ben zelf een schilder en eigenlijk doe ik dat nog het liefste. Mijn vader was ook een kunstschilder. Hij exposeerde in de Zwarte Panter in Antwerpen (de oudste actieve kunstgalerij van België, red.). Als kind kwam ik daar ook. Ook ben ik naar de kunsthumaniora gegaan, hier achter de hoek, waar mijn vader lesgaf. Ook al hadden we een moeizame relatie, ik heb altijd van hem gehouden. Noem het kinderlijke loyauteit.

“Hij is gestorven vlak voordat mijn bestseller Leven zonder filter uitkwam. Dat was een extreme periode. Ik heb lang geen contact met hem gehad, maar de maanden voor zijn dood wel. Ik heb hem op de dag dat hij stierf zelfs begeleid. Heel heftig vond ik dat, hem zien sterven. Ook omdat ik nog zoveel van hem nodig dacht te hebben, en op dat moment besefte dat ik het nu definitief nooit meer zou krijgen.”

De Wachter: ‘Het valt me op dat u zich niet hebt afgezet tegen wat u van uw ouders hebt meegekregen. In mijn praktijk zie ik regelmatig mensen die vertellen dat ze vooral níét willen doen wat hun ouders hebben gedaan. Hoe komt dat in uw geval?’

Van Groningen: “Ik ben natuurlijk niet bij mijn vader opgegroeid. Hij was voor mij een soort mysterieuze man die ik af en toe zag en dan vreesde én bewonderde. Ik ging als klein kind weleens mee naar een van zijn optredens. Tijdens het repeteren zat ik in een zaal van het cultureel centrum. Ik hoorde hem spelen en vond dat erg mooi. Schoonheid kan mij heel makkelijk ontroeren.

“En hoewel ik met mijn moeder in armoede leefde, had zij wel een bepaalde opvoeding en etiquette meegekregen. Ze was van een gegoede familie – al had mijn grootvader het familiefortuin er wel allang doorgejaagd. Zij kon zelf amper speelgoed voor mij kopen, maar in die kleine, krottige huisjes waarin we in the middle of nowhere woonden, stonden wel hele mooie opera’s op en hingen schilderijen van mijn vader aan de muren.

“Omdat ik weinig speelgoed had, tekende ik altijd. Of mijn moeder vertelde verhalen. Daardoor werd mijn creativiteit aangewakkerd. Op dat vlak werd ik wel gevoed. Dat waren mijn cadeaus tussen alle moeilijke momenten door. Daar trok ik mij aan op. Later kwam daar het schrijven bij. Ik heb me weleens laten vertellen dat kinderen die veel tekenen eigenlijk verhalenvertellers zijn. In die zin lijkt het logisch.

Fleur van Groningen: ‘Het mooie is dat mijn man en ik allebei in traumatiserende omstandigheden groot zijn geworden, en daar grotendeels van zijn hersteld.’ Beeld Wouter Van Vooren

“Op mijn 25ste studeerde ik psychologie aan de hogeschool, in avondonderwijs. Maar tijdens de les moest ik een case oplossen die recht uit mijn leven gegrepen was. Ik zei tegen de lector dat ik de case niet kon oplossen, ik deed alsof ik het te moeilijk vond. Ten overstaan van de hele klas maakte ze duidelijk dat iemand die deze gebeurtenissen meemaakte nooit overeind kon blijven in het gewone leven. Die persoon zou in een instelling moeten worden opgenomen. Ik was ontzet en dacht: ik kan niets van deze vrouw leren. Ik was echt niet van plan mij te laten opnemen en te geloven dat er niets mogelijk was. Ik was op dat moment net uit mijn depressie geraakt en gestopt met therapie. Het is ook echt goed gekomen met mij. Zonder dat ik ooit in een instelling ben opgenomen.”

De Wachter: ‘De beste wraak op een getraumatiseerd bestaan is een waardig en goed leven. En dat is u gelukt. De zoektocht naar zin en betekenis in het leven geeft u dus meer grond dan het zoeken naar plezier en afleiding?’

Van Groningen: “Absoluut. Mijn verhaal is vooral een verhaal van hoop. Hoe erg het soms ook was, het kan allemaal goed komen. Dat is ook de boodschap die ik aan anderen wil doorgeven. Ik voelde als kind al aan dat ik andere mensen iets wilde brengen, maar ik wist niet wat of hoe. Bovendien vond ik dat van mezelf ook vaak een arrogante gedachte. Ik ben toch geen goeroe? Ik wilde me alvast niet op een podium laten aanbidden, maar vanuit gelijkwaardigheid iets aanreiken.

“Op mijn 26ste ontdekte ik dat ik HSP (Highly Sensitive Person of hoogsensitief persoon, red.) ben. Dat bracht mij veel inzicht in waarom ik bepaalde dingen denk of voel. Ik begon ook eindelijk, heel voorzichtig weliswaar, aan een vriendschap met mezelf te werken, in plaats van mezelf altijd te bekritiseren en naar beneden te halen. Ik ben opgegroeid in een tijd waarin geen aandacht aan neurodiversiteit of mentale gezondheid werd besteed. Doe maar normaal, was het motto. Wurm je maar net als iedereen in die veel te krappe mal van heersende conventies en verwachtingen. Dat speelt nog altijd, maar vandaag worden die onderwerpen wel al meer bespreekbaar.”

De Wachter: ‘Hoe komt een mens erachter dat hij hoogsensitief is?’

Van Groningen: “Door het boek van Elaine Aron (Amerikaans klinisch onderzoekspsycholoog en auteur, red.). Dat boek deed zoveel voor mij dat ik dacht: misschien kan ik ooit ook zoiets voor andere mensen betekenen. Ik miste een vriendin die me vertelde dat zij ook zo was. Ondertussen weet ik dat ik die ‘vriendin’ heb kunnen zijn voor een heleboel mensen. Er zijn zestigduizend exemplaren van Leven zonder filter verkocht en het is nog steeds populair. Daar ben ik enorm blij en dankbaar om. Niet ter meerdere eer en glorie van mezelf, maar omdat ik weet wat het is om zo’n vriendin niet te hebben en hoe belangrijk dat kan zijn. Op die manier is zingeving voor mij heel concreet geworden. Maar het was zeker niet makkelijk om mijn ervaringen met een publiek te delen. Ik ben daar heel onzeker over geweest. Ik was bang om mezelf bloot te geven.

“Nadat mijn moeder mijn stiefvader leerde kennen, groeide ik op in een nieuw samengesteld gezin met twee stiefzussen die een klein beetje ouder waren dan ik. Zij waren anders dan ik: erg gesloten en enorm goed in wiskunde. Ik was het artistieke, emotionele en gevoelige kind dat daarvoor altijd met haar moeder alleen had geleefd en dat geen vader had. Daardoor was ik bang dat ik te veel aandacht vroeg.

“Ik kreeg ook veel kritiek op mijn anderszijn. Ik was dus beschaamd omdat er blijkbaar iets in mij is dat wél het podium opzoekt. Maar het is niet zo dat ik mezelf heel belangrijk vind, ik wil gewoon graag meer bewustzijn brengen. Iets kunnen veranderen. Ik kan er niet goed tegen wanneer ik zie dat bepaalde zaken mensen beperken of tegenwerken, zodat ze vast komen te zitten. Waarschijnlijk heb ik een helperscomplex.”

De Wachter: ‘Als psychiater huldig ik een heel dubbele houding omtrent diagnostiek en etikettering. Enerzijds kan het een mens helpen om zijn problematiek te begrijpen. Anderzijds versmalt het iemand ook weer tot dat etiket, waardoor stigmatisering om de hoek kan komen kijken. Hoogsensitiviteit is uiteraard geen psychiatrische diagnose, maar ik kan me inbeelden dat u die tegenstelling weleens als kritiek kreeg?’

Van Groningen: “Zeker. Achter mijn rug word ik vast weleens een ‘sneeuwvlokje’ genoemd. (lacht) Ik heb mijn hoogsensitiviteit wel door een psycholoog laten vaststellen. Ondertussen heb ik dat etiket – naast nog een paar andere – dus gekregen. Ik gebruik het om mezelf beter te begrijpen. Ik verwelkom een label, lees mij erover in, leg connecties tussen gedrag en gedachten en laat datzelfde etiket vervolgens weer los.

“Ik zie mijn etiketten als een manier om een kluwen van draadjes tot ordelijke bolletjes te wikkelen. Etikettering helpt me net om mezelf niet zo zwaar te bekritiseren. Door mijn traumatische verleden had ik een stevige innerlijke criticus ontwikkeld en daarmee heb ik mezelf veel pijn gedaan. Ook bevroor ik weleens in situaties waarin ik me geen houding wist te geven.

“Zo huilde ik vroeger vaak en heel snel. Daar schaamde ik mij altijd om. Nu weet ik, door over hoogsensitiviteit en de werking van het zenuwstelsel te lezen, dat overprikkeling me in overlevingsmodus brengt en mijn lichaam door te huilen weer probeert te ontspannen. Dat verklaart mijn reactie en zorgt ervoor dat ik mild voor mezelf ben in plaats van dat ik dat huilen veroordeel. Tegelijkertijd houd ik niet van de identiteiten die uit labels voortkomen, omdat ik dat heel beperkend vind en een mens dat ook kan gebruiken om zijn verantwoordelijkheden te ontduiken. Want dan zeg je: ‘Ik ben zo en het is klaar.’ Dan is er geen groei meer mogelijk. En dat lijkt me ook heel saai.”

De Wachter: ‘Tegelijkertijd heeft uw boek, dat voor zoveel mensen iets betekent, ook voor een stuk uw HSP-identiteit uitvergroot. Zo ziet de buitenwereld dat toch vaak. Vindt u dat niet lastig?’

Van Groningen: “Dat vind ik soms jammer, ja. Dat je dan alleen nog dát bent. Veel mensen weten ook niet wat HSP is. Zij denken dat iemand de hele tijd overprikkeld is. Terwijl het vooral gaat over een diepgaande verwerking. Maar vroeger, als kind, kreeg ik pas echt veel kritiek, op school bijvoorbeeld. Ik ben veel afgerekend op mijn gevoeligheid.

“In de huidige tijdgeest vind ik het eigenlijk wel makkelijker, want ik merk dat er iets beweegt. Steeds meer mensen komen uit voor hun hoogsensitiviteit. Volgens mij gaan we er echt op vooruit. Ik las gisteren nog een artikel in De Morgen waarin Michèle Cuvelier (radiopresentatrice bij Studio Brussel, red.) vertelde over hoe het was om op vakantie te gaan met haar vriendin die ADHD heeft, terwijl ze zelf hoogsensitief is. Ik dacht: goed dat dat nu zo benoemd kan worden, we zijn op de goede weg.”

De Wachter: ‘In uw boek Voelen zonder filter worden ook thema’s besproken die u in de podcast Mensenkennis uit de doeken doet. Komt er nog een tweede seizoen en zo ja: waar mogen luisteraars zich aan verwachten?’

Van Groningen: “Ja, er komt een tweede seizoen. Enerzijds gaan we verder op hetzelfde elan: ik ga in gesprek met een expert en met iemand die het thema heeft doorleefd. Anderzijds komen er nieuwe psychologische onderwerpen aan bod die voor meer zelfkennis, begrip en empathie zorgen. Ik heb een lijstje met mogelijke onderwerpen, maar moet nog een keuze maken. Rouw en mentaal stigma lijken me alvast belangrijk. Ik kreeg van veel luisteraars te horen dat de podcast hen inzichten en bewustwording heeft gebracht. Zelfs therapeuten gebruiken hem in de praktijk. Dat vervult echt een hartenwens.”

De Wachter: ‘We hadden het eerder over uw therapie, die zich vooral op het cognitieve gedeelte richtte. De recente wetenschap toont aan dat trauma ook veel te maken heeft met het lijf. Wat is uw visie daarop?’

Van Groningen: “Alleen maar praten helpt me niet voldoende om trauma op te lossen. Met EMDR kon ik bij het non-verbale stukje in mijn hoofd komen en daar emoties losmaken die bleken vast te zitten. Het hielp me ze te doorvoelen, waardoor ze mijn systeem verlieten. Toch speelt dit zich voornamelijk af in het subtiele, het geestelijke. Op een bepaald moment begon ik al lezende te begrijpen dat ik door complex trauma ook in zekere zin van mijn lichaam gedissocieerd was. Ik wilde die connectie leren herstellen.

“Bij toeval kwam ik uit op fasciatherapie. Dat is een lichaamstherapie waarbij er op het bindweefsel – ofwel het Latijnse woord fascia – wordt gewerkt met zachte manuele bewegingen. Ons bindweefsel stuurt dan een signaal naar onze hersenen dat je veilig bent, waardoor je lichaam zich kan ontspannen en toekomt aan verteren, zowel psychisch als fysiek. Vroeger had ik enorm veel last van chronische spijsverteringsziektes, omdat mijn lichaam vastzat in de overlevingsmodus. Dankzij deze therapie komt het daaruit los. Daardoor krijgen mijn verkrampte spieren rust, zelfs diegene waar ik niet van wist dat ik ze had, maar dat zijn er vrij veel.” (lacht)

Fleur van Groningen: ‘Ik zie mijn kind ook als een leermeester. Ik geloof niet dat je als kind altijd je ouders moet respecteren, no matter what.’ Beeld Wouter Van Vooren

De Wachter: ‘Ondertussen bent u ook moeder van een 4-jarige zoon. Misschien een wat lastige of pijnlijke vraag, maar hoe kunt u een kind grootbrengen op een gezonde manier als u zelf niet zo bent grootgebracht?’

Van Groningen: “Het mooie – nu ja, dat is maar hoe je het bekijkt – is dat mijn man en ik alle twee in traumatiserende omstandigheden groot zijn geworden, en we daar beiden grotendeels van zijn hersteld. We hebben enorm veel met elkaar kunnen delen en begrijpen elkaars psychologische pad. Toen Seppe (Van Groeningen, schrijver en geluidsman, red.) en ik elkaar leerden kennen, was het liefde op het eerste gezicht. We kwamen thuis. Hoewel we heel verliefd waren, was er ook veel rust. We konden meteen heel goed met elkaar praten en zijn niet meer gestopt. Eigenlijk is onze relatie één langgerekt gesprek. We delen wat er in ons omgaat, wat we lezen en onze inzichten, en groeien daardoor. En we zijn er op moeilijke momenten voor elkaar.

“Als het over onze zoon gaat, zitten we meestal ook op één lijn. Ik vond het cruciaal – en dat vind ik nog altijd – om voor hem emotioneel beschikbaar te kunnen zijn. Ik wil niet dat hij zich aan mijn problemen aanpast door zijn emoties en verlangens weg te duwen. Ik kon pas op mijn 35ste zwanger worden, dat vond ik toen heel erg. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik tot die tijd veel bagage heb kunnen verwerken. Bagage die ik daardoor niet zal doorgeven.

“Als mijn zoon, bijvoorbeeld door te huilen, onrust in mij opwekt, kan ik meestal – tenzij ik echt extreem moe ben – kalm reageren. Ik reageer dan niet vanuit mijn eigen emoties en tekorten. Ik probeer zoveel mogelijk zijn noden te zien en te erkennen. Ik beschouw hem dan ook niet als een verlengstuk van mijzelf, maar als een op zichzelf staande persoon. We hebben veel gemeen, maar regelmatig zie ik ook hoe anders hij is. Ik kan hem dan een tijdje vrolijk observeren. Hij komt uit mijn buik, maar heeft eigenschappen die totaal niet van mij komen. Daar verwonder ik me steeds over.”

De Wachter: (lacht) ‘Veel mensen vinden dat de goede eigenschappen van hen zelf komen en de minder goede van hun partner. Maar meestal is het toch gemengd.’

Van Groningen: “Dat is ook zo. Als hij al slechte eigenschappen heeft, komen die zeker ook van mij. Ik kan bijvoorbeeld lui zijn uit faalangst: dan begin ik ergens niet aan omdat ik denk dat ik het toch niet perfect kan. Dat heeft hij ook. Hij is ook hoogsensitief, net als zijn beide ouders, maar niet getraumatiseerd. Zelf ben ik hypervigilant door trauma, waardoor ik zeer alert ben voor nieuw gevaar. Op zo’n moment krijg ik extra veel prikkels binnen. Hij heeft die angstigheid niet. Prikkels kunnen hem overweldigen, maar dan moet hij gewoon ontprikkelen en daarna is het voorbij. Bij mij is er veel meer argwaan.

“Ik leer daardoor ook veel van hem en zie mijn kind ook als een leermeester. Ik geloof niet dat je als kind altijd je ouders moet respecteren, no matter what. Ik ben ervan overtuigd dat ik respect moet hebben voor mijn kind. Ik wil ontdekken wie hij als persoon écht is, en hem daarin ondersteunen. Als ouder kan ik hem dan weer leren hoe hij zichzelf zoveel mogelijk trouw blijft.

“Tegelijkertijd betekent dat niet dat ik mijn kind grenzeloos opvoed. Consequente grenzen en structuur zijn nodig om een veilige wereld voor hem te maken. Hij heeft dat ook nodig om overprikkeling te voorkomen. Maar ik wil niet dat hij mij gaat gehoorzamen ten koste van zichzelf. De boodschap die ik met mijn boeken breng, wil ik natuurlijk ook in de eerste plaats aan mijn kind meegeven. Het is belangrijk dat we weten wie we zijn.”