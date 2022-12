Dieselwagens worden goedkoper en interessanter. Maar er zijn drie goede redenen om er nu niet in te investeren

Vanaf 2031 dreigt een dieselauto compleet onbruikbaar te worden in Vlaanderen. Dan toch als Brussel, Gent en Antwerpen hun plannen ook daadwerkelijk uitvoeren. Het zorgt ervoor dat een diesel goedkoper en dus interessanter wordt op de tweedehandsmarkt. Nog vlug eentje scoren om nog tot 2031 mee te rijden, dus? ‘Er zijn dan wel een paar belangrijke dingen die je moet beseffen’, zegt autospecialist Joost Bolle.

Het raakte vorige week bekend: Antwerpen en Gent zijn van plan om vanaf 2031 geen dieselauto’s meer binnen te laten. Brussel wil dat verbod zelfs een jaar vroeger invoeren. Hoewel de meeste media dat al voorstelden als een voldongen feit, is er nog geen sprake van een officiële beslissing. Het gaat dus om een ‘voornemen’. Maar wat er over zowat zeven jaar ook concreet uit de bus komt, verandert niets aan de terechte algemene perceptie dat onze mobiliteit met een dieselauto steeds meer zal worden beperkt.

Natuurlijk zal dat gevolgen hebben voor de verkoop van auto’s met een dieselmotor. Een verkoop die nu al een paar jaar serieus terugloopt. In 2020 waren 32 procent van de nieuw gekochte auto’s uitgerust met een dieselmotor. Vorig jaar was dat nog maar 23 procent. En voor 2022 stevenen we af op amper 16 procent.

Dezelfde trend is merkbaar op de markt van de tweedehandswagens. Vorig jaar was diesel goed voor 43,9 procent van de verkoop. Dit jaar voor nog maar 39,7 procent. Dat diesel op de occasiemarkt nog altijd een aandeel van bijna 4 op 10 haalt, en de achteruitgang in vergelijking met vorig jaar iets trager is dan voor nieuwe auto’s, heeft te maken met het feit dat er nog maar relatief weinig tweedehands plug-inhybrides beschikbaar zijn, en nog minder occasie elektrische auto’s.

Restwaarde een serieus probleem

Hoe dan ook worden steeds minder occasie dieselauto’s verkocht. “De recente schaarste op de tweedehandsmarkt zorgde ervoor dat een aantal kopers toch weer voor diesel ging, omdat die wel beschikbaar waren,” zegt woordvoerder Filip Rylant van mobiliteitsfederatie Traxio. “Maar dat was een tijdelijk fenomeen. Niet alleen wordt de maatschappij steeds diesel-onvriendelijker. Ook de restwaarde wordt een serieus probleem.”

Tien jaar geleden was het inderdaad geen onbelangrijke factor in de aankoop van een auto, zowel nieuw als tweedehands: een diesel behield langer zijn waarde, en bracht meer op als je hem overliet of doorverkocht.

Voor dieselauto’s met Euro-norm 3 en 4 is dat verleden tijd. Die krijg je immers alleen nog verkocht aan opkopers voor export, want hier kan je er veel grote steden niet meer mee binnen. Een probleem dat zich over een paar jaar zal herhalen met diesels die beantwoorden aan Euro-normen 5 en zelfs 6. Ik neem het voorbeeld van Antwerpen: investeer je vandaag in een Euro5-diesel, dan mag je er vanaf 2025 de stad niet meer mee binnen. Vanaf 2027 wordt de lat zelfs verhoogd naar Euro-norm 6d.

De prijs zakt

Dit houdt in dat ook de restwaarde van die toch wel recente diesels een serieuze deuk zal krijgen. Dat betekent dan weer dat ze goedkoper worden op de occasiemarkt. Een snelle steekproef bij autoboer Cardoen bevestigt dat. Tussen een benzine- en dieselversie van de Audi A4 break is er zo goed als geen verschil meer (24.999 en 26.999 euro), als je weet dat die dieselversie (van 2018) twee jaar jonger is. De Hyundai Tucson klopt in occasie af op 21.499 euro (benzine) en 22.499 euro (diesel), beide van 2019 en evenveel kilometers op de teller. In het geval van de BMW 1 is een diesel van 2018 met evenveel kilometers zelfs 2.000 euro goedkoper dan zijn benzinebroer van hetzelfde jaar.

Beeld AP

Mogen we daaruit afleiden dat diesel weer interessanter wordt voor wie op zoek is naar een occasie? Dat hangt af van je mobiliteitsnood. Om en bij het huis, ‘rond de kerktoren’ zoals we dat zeggen, is er geen enkele reden om een diesel te kopen. Zoals die er ook vroeger trouwens al niet was. Maar voor wie veel kilometers bolt, met veel lange ritten, houdt een relatief recente diesel zeer zeker steek. Je kan hem nu steeds goedkoper in huis halen, hij is zuiniger dan een vergelijkbare benzine-auto en hij stoot ook minder CO2 uit.

Maar dan moet je wel een aantal dingen beseffen. Zoals, één: je zal er geen cent meer voor krijgen als je hem over een paar jaar wil overlaten. Twee: dieselauto’s worden nu al fiscaal geviseerd en dat zal er de komende jaren niet beter op worden. En drie: aan de overheid heb je geen houvast, want het is koffiedik kijken wat die de komende jaren zal beslissen. En wat die eventuele beslissingen inhouden of niet: ze zullen de dieselrijders in geen geval ten goede komen. Kortom: de auto is nooit een goede ‘investering’ geweest, en de diesel kon die realiteit nog een beetje compenseren. Vandaag is ook de dieselauto een gruwelijk slechte investering. Geef er dus zo weinig mogelijk aan uit.

Plug-inhybride

Datzelfde verhaal geldt trouwens ook voor benzine-auto’s, weliswaar met een paar jaar vertraging. Maar dan hebben we het vooral over de markt van de nieuwe auto. Immers: wie vandaag een nieuwe auto koopt, gaat almaar vaker voor plug-inhybride. Dit jaar is dat autotype al goed voor 15 procent van de markt. Maar een zogenaamde PHEV is behoorlijk duur en dus een hele investering voor de particulier. Terwijl de restwaarde er ook niet beter op zal worden als de grote Vlaamse steden hun plan uitvoeren om vanaf 2035 ook iedere vorm van benzinemotor verbieden.

