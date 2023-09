Dierenartsen stappen vaker uit het leven dan gemiddeld: ‘Schandalig dat die schijnzelfstandigheid blijft bestaan’

Dierenartsen gaan tot 3,5 keer vaker over tot zelfdoding dan gemiddeld. Een tekort aan collega’s, alsmaar mondiger baasjes en schijnzelfstandigheid maken de stiel voor steeds meer artsen onwerkbaar. ‘Mensen willen nu zelfs een rolstoel voor hun dier.’

“Het is eigenlijk heel plots gegaan, voor ons toch. Ze had geen voorgeschiedenis van mentale problemen en ze had er ook met niemand over gesproken. Niemand zag dit aankomen.” Voor Geert (48) is het nog steeds zoeken naar antwoorden over zijn zus, een 27-jarige dierenarts die vorige maand uit het leven stapte. Haar naam wil de familie liever niet in de krant.

Zoals zoveel dierenartsen had ze het gevoel dat ze van haar passie haar beroep kon maken. Ze had er dan ook veel voor over. “Ze moest vaak passen voor familiebijeenkomsten omdat ze moest werken. Dat hoorde erbij, vond ze. De laatste maanden gaf ze wel aan dat de werkdruk alsmaar hoger opliep. Nog meer dan bij andere jobs is het lastig om je grenzen te bewaken, omdat je nu eenmaal elk dier wilt helpen. Het zal nooit de enige reden geweest zijn, maar haar vaatje moet langzaam vol geraakt zijn, tot het overliep. Het enige wat we weten, is dat ze naasten toevertrouwd had dat ze na haar verlof geen zin had om opnieuw naar het werk te gaan.”

Nood aan een gesprek? Praten helpt, dat kan bij Tele-Onthaal: bel 106 of ga naar de website tele-onthaal.be. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website zelfmoord1813.be.

Haar dood veroorzaakte een schokgolf bij oud-studiegenoten en collega’s. “Het laatste beeld van haar dat op mijn netvlies voorbijraast is haar glimlach”, schreef voormalige studiegenoot Christophe Hellemans in een lange Facebook-post.

De dagen nadien werd Hellemans, die ook voorzitter van de beroepsvereniging voor jonge dierenartsen (VeDa) is, overstelpt met berichten van collega’s. “Velen zeiden dat ze zijn verbaasd dat dit met haar gebeurd is. Zij stond altijd zo positief in het leven. Maar dat het met iemand van ons zou gebeuren, dat stond eigenlijk in de sterren geschreven.”

Overbevraagd

Het is bij het grote publiek weinig bekend, maar het hoge aantal zelfdodingen bij dierenartsen is al langer een thema. In de VS berekende het Amerikaanse gezondheidsinstituut CDC dat dierenartsen tot 3,5 keer vaker suïcide plegen dan de doorsnee mens. Ook het aantal depressies en burn-outs bij hen ligt volgens studies opmerkelijk hoger.

Het lijkt het gevolg van een ‘perfecte storm’ die zich voordoet bij de dierenartsen. In menig land zijn dierenartsen overbevraagd, en dat is in België niet anders.

Na jaren met een teveel aan dierenartsen zitten we nu met een tekort. In 2014 schreven de faculteiten diergeneeskunde en de verschillende beroepsverenigingen een open brief aan toenmalig Vlaams minister-president Kris Peeters (cd&v) met de uitdrukkelijke vraag om een ingangsexamen in te voeren. “Door die enorme concurrentie konden praktijken het zich jarenlang veroorloven beginnende artsen te weinig te betalen en een systeem van schijnzelfstandigheid aan te houden”, zegt Sarne De Vliegher, docent aan de faculteit Diergeneeskunde van UGent.

Die situatie is in een paar jaar tijd volledig gekeerd. “Hoe dat komt weten we nog altijd niet goed”, zegt De Vliegher. “Het aantal afgestudeerde dierenartsen is in al die jaren constant gebleven.” Wel is er een aanzienlijke uitstroom van jonge dierenartsen: bijna 40 procent van hen stapt na drie jaar uit het beroep. Bovendien hecht de nieuwe generatie dierenartsen meer belang aan het leven naast het werk.

“Toen ik 35 jaar geleden begon, was het idee dat je je leven aan je stiel wijdde”, zegt Theo Borgers, dierenarts en voorzitter van de Orde der Dierenartsen. Dierenarts was toen ook nog een hoofdzakelijk mannelijk beroep. Bij eenmanszaken nam de vrouw het huishouden en de administratie op zich. “De nieuwe generatie wil naast het werk ook nog tijd hebben voor het gezin en andere zaken. Dat is op zich natuurlijk toe te juichen. Maar dat betekent ook dat we meer dierenartsen nodig hebben. En die zijn er niet.”

Veeleisend

Door een tekort aan dierenartsen is de werkdruk in bepaalde regio’s aanzienlijk. “Je doet weken van minimaal veertig uur", zegt Els* (28), die twee jaar in België als dierenarts werkte, voor ze naar Nederland vertrok. “Maar wat het vooral lastig maakt, zijn de extra shiften. In mijn praktijk was het zo dat als je donderdag de nacht deed, je vrijdag ook gewoon op post moest zijn. En als je een weekend de wachtdienst had, werkte je eigenlijk gewoon twee weken aan een stuk.”

Het kwam meer dan eens voor dat ze oververmoeid aan haar werkshift moest beginnen. “En dan maak je helaas sneller fouten. Het is me weleens overkomen dat ik iets niet had gezien op een röntgenfoto dat ik wel had moeten opmerken, of dat ik een verkeerde dosering meegaf aan een klant. Uiteraard slaap je daar niet van, want het zit in je aard als dierenarts om je zoiets aan te trekken.”

Ook de relatie met de baasjes bezorgt dierenartsen steeds meer kopzorgen. Huishoudens hebben niet alleen meer dieren dan vroeger, de baasjes zijn ook een pak veeleisender over de verzorging ervan. “Voor die eigenaars zijn die dieren als kinderen”, zegt Els. “Dat is begrijpelijk, maar soms leidt dat tot onbegrip. Als mensen bellen om een CT-scan te laten maken en we moeten melden dat dat vandaag niet meer lukt, reageren ze verbolgen.”

Bovendien is de diergeneeskunde de afgelopen jaren sterk geëvolueerd. Waar een dierenarts het vroeger met veel simpeler werktuigen moest redden, staan er vandaag in veel praktijken dure röntgenapparaten, scanners en operatiewerktuigen. “Als vroeger een dier niet langer kon lopen, lieten mensen het inslapen”, zegt Hellemans. “Vandaag willen mensen een heupprothese of zelfs een rolstoel voor hun dier.”

Theo Borgers in zijn praktijk. 'Als je weet dat de komende vijf jaar 800 dierenartsen in Vlaanderen met pensioen gaan, dan is het duidelijk dat we dat niet kunnen opvangen. Zo komen nog meer problemen op ons af.' Beeld Thomas Sweertvaegher

Het verschil met een bezoek aan de dokter is dat de ziekteverzekering daar het grootste deel van de kosten dekt. In ons land zijn ziekteverzekeringen voor (huis)dieren nog zeldzaam, waardoor een bezoek aan de dierenarts gemiddeld een stuk prijziger is. “Mensen beseffen niet hoeveel gezondheidszorg kost”, zegt Hellemans. “Als ze dan de prijs van een ingreep horen, zeggen ze dat je niet om dieren geeft. En dan is je dag om zeep.”

Toch krijgen dierenartsen weinig tijd om daarbij stil te staan. Ze moeten snel alweer over naar de orde van de dag: een nieuw dier, een nieuw baasje. Ook dat beschrijft Hellemans in zijn post na het overlijden van zijn studiegenoot. “We switchen van de familie met tranen in de ogen omdat hun dier afziet en ze euthanasie wensen, naar het overenthousiaste eerste puppyconsult. We switchen voortdurend, zowel fysiek als emotioneel.”

Dat dierenartsen vaak alleen op pad gaan, helpt ook niet om die emotionele belasting bespreekbaarder te maken. “Het kan best een eenzaam beroep zijn”, zegt Geert. “Mijn zus zag uiteraard veel klanten, maar was wel altijd alleen op weg in haar camionette. Dan heb je niet de gelegenheid om even met collega’s te ventileren over wat er gebeurd is. Als je dan sowieso al gesloten bent qua karakter, kan dat beginnen slepen.”

Schijnzelfstandigheid

De Orde der Dierenartsen erkent dat de mentale gezondheid van veel dierenartsen onder druk staat. Daarom begon ze een samenwerking met Arts in Nood, een hulplijn voor artsen met mentale problemen. Dierenartsen kunnen nu al twee jaar bij hen terecht, wat de Orde ook aanmoedigt.

Toch is dat niet meer dan een laatste redmiddel. Sommige dierenartsen verwijten de Orde dat ze niet genoeg doet aan de structurele oorzaken, zoals de schijnzelfstandigheid in veel praktijken. “Dat is voor mij met voorsprong het grootste probleem”, zegt Els. “Je hebt alle nadelen van zelfstandigheid, maar je werkt wel gewoon ondergeschikt in een praktijk. Je loon ligt al niet hoog omdat je veel belastingen moet betalen. En je hebt geen betaald verlof of ziekteverlof, waardoor je in de praktijk blijft doorwerken.”

Ze raakte zo oververmoeid tot ze zelf dreigde te crashen. Het was de reden voor haar om in Nederland te gaan werken, waar werken in loondienst veel gebruikelijker is. “Het is schandalig dat de Orde die schijnzelfstandigheid blijft toestaan. Zolang dat het geval is, zie ik mezelf niet als dierenarts in België werken.”

Orde-voorzitter Borgers zegt dat er wel degelijk ingegrepen wordt bij wanpraktijken. “Als we zien dat een contract deontologisch niet in orde is, aanvaarden we dat niet. Er zijn bovendien steeds meer praktijken die in handen komen van investeerders, waar flexibelere arbeidsvoorwaarden zijn.”

Ingangsexamen

Ook werkt de Orde aan een betere verdeling van de wachtdiensten en een nieuw kader voor assistenten, waardoor zij meer ondersteunende taken van dierenartsen kunnen overnemen.

Toch zullen ook die maatregelen weinig kunnen doen aan het tekort aan dierenartsen, dat door de invoer van het ingangsexamen dit schooljaar nog groter dreigt te worden. Volgens het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) was het een noodzakelijke ingreep om de kwaliteit “en zelfs veiligheid” van de opleiding te garanderen.

Ook de “ongecontroleerde instroom van studenten, inclusief vanuit het buitenland”, was volgens Weyts onhoudbaar geworden. Waar in de laatste jaren 500 tot 600 studenten begonnen aan de opleiding, worden dat er nu 240.

“Trek daar een veertigtal Nederlanders en dertig studenten af die de opleiding niet afmaken, en je eindigt maximaal met 170 studenten”, zegt Borgers. “Als je weet dat de komende vijf jaar 800 dierenartsen in Vlaanderen met pensioen gaan, dan is het duidelijk dat we dat niet kunnen opvangen. Zo komen nog meer problemen op ons af.”

Hellemans wil de moed niet verliezen. Uitdagingen zijn er genoeg, maar hij ziet wel hoe meer dan voordien nagedacht wordt over de problemen die het beroep al te lang teisteren. “Helaas blijkt er alweer een crisis nodig te zijn om over oplossingen na te denken. We moeten dit momentum nu gebruiken. Dierenarts is en blijft een mooie stiel, maar het mag niet ten koste van onze gezondheid gaan.”

*Els is een pseudoniem.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.