Bart Eeckhout is journalist en oud-hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (13) en Missy (9).

Het is zaterdagochtend en je drinkt je koffie op een van de mooiste geheime plekjes van de stad. De plek staat op verdwijnen, maar vandaag is het universum nog in evenwicht. Terwijl jij vanaf de bovenverdieping van een vervallen pand uitkijkt over de zuidkant van de hoofdstad, is je dochter in de ondergrondse garage aan het trainen met het skateboard. Je slaat de krant open en je weet dat ze gelukkig is.

Je zou liegen mocht je stellen dat Missy het grootste talent is dat ooit de skatesport is binnengestapt. Maar dat is ook helemaal geen voorwaarde om gelukkig te kunnen zijn. Als je even naar de training blijft kijken, zie je stap voor stap haar zelfvertrouwen toenemen. Nonchalant draait ze rondjes in de zaal, met een klein knikje in de knieën stuurt ze behendig bij. Weg is de wankele tred van de eerste pogingen. Een helling die eerst nog een oninneembare berg had geleken zoeft ze nu met gemak af. Je verbergt je vaderlijke angsten en steekt je duim op. Haar ogen blinken van trots. “Heb je een filmpje voor mama gemaakt?”

Het skateboard is een sleutel, besef je, terwijl je dat filmpje doorstuurt. Die plank en die vier wieltjes openen voor je dochter een deur naar een grotere wereld. Een letterlijk grotere wereld: elke woensdagmiddag trekt ze er met vriendjes op uit om op een pleintje in de wijk te gaan skaten. Haar broekzak staat bol van de spaarpotcenten, waarmee ze in het winkeltje op de hoek clandestien kauwgom wil gaan kopen. “Voorzichtig zijn als je de straat oversteekt”, zeg je bij de deur. En met een samenzweerderige knipoog: “De overschot terugbrengen.” Ze knikt. Ze had nog zo gehoopt dat je het niet zou zien.

Want er is ook een andere wereld die groter wordt vanop het skateboard. Noem het een eerste eigen levensstijl. Nu ja, eigen... Ze interpreteert en kopieert wat ze ziet bij de groep waar ze bij wil horen. Zo werkt lifestyle nu eenmaal. In de winkel kijkt ze streng naar het aanbod van jeansbroeken. Enkel broeken met brede pijpen die laag op de heupen vallen kunnen nog op goedkeuring rekenen. Truien zonder capuchon tellen ook niet meer mee. En plots heten haar lievelingsartiesten niet langer Camille of Dua Lipa, maar Eminem en Zwangere Guy. Van jou mag het. Ongemerkt leg je een plaatje van 2Pac of Nas op, wie weet steekt ze er nog iets van op.

Na elke skatetraining volgt een debriefing voor het gezin. De ‘ollie’ lukt al prima, maar de ‘drop’ blijft lastig. “Misschien moet ik ook weer gaan skaten”, zegt haar broer wanneer Missy op de stoep haar kunstjes vertoont. Nu doemt een volgend probleem op. Missy zegt: “Als ik heb leren skaten, wil ik gaan snowboarden.” Met hetzelfde argument dat ze ook gebruikt bij de broek met de brede pijpen. “Iedereen doet dat.”