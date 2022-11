Dezelfde geur, genetica of cupmaat als je beste vriendin: dat is geen toeval

Je vrienden kies je. Denk je. Maar de basis voor vriendschappen blijkt niet zozeer een gedeeld gevoel voor humor of normen. Fysieke eigenschappen spelen een verrassend grote rol.

Lichamelijke nabijheid, geur, genetica, hersenactiviteit en bij vrouwen zelfs de cupmaat. Die spelen allemaal een rol als mensen vriendschappen sluiten. De meeste van deze factoren registreren we niet eens. Met de buurman ga je naar de tennisbaan omdat je hem nu eenmaal aardig vindt, en je beste vriendin wordt ‘toevallig’ weleens voor je zus aangezien. Maar van toeval is geen sprake.

Een eerste horde in de estafette naar vriendschap is locatie, een omgeving waarin je vaak samen bent met de aspirant-vriend, zoals buren en collega’s. Psychologen aan Florida Atlantic University onderzochten wat er nodig is om leerlingen op school met elkaar bevriend te laten raken. Ze bekeken de vriendschapsvorming van 253 jongens en meisjes van 8 tot 11 jaar oud.

Naast elkaar gezet worden door de docent bleek voldoende. Een voorkeur voor of instemming met het betreffende kind, bleek niet nodig. Wie het ook is: het wordt hun beste vriendje. Dat verandert pas als de aangewezen plekken veranderen en de vriend verplaatst wordt naar elders in de klas. De vriendschap verwatert en het kind bevriendt vervolgens wie er in de nieuwe klasindeling ook maar naast hem komt zitten.

In de collegebanken

Volwassenen hebben meer in de melk te brokkelen. Studenten kiezen zelf wel naast wie ze in de collegebanken schuiven. Maar ook die vrijheid is verrassend beperkt. Uit onderzoek blijkt wat de professoren al zo vaak hebben zien gebeuren in het begin van het collegejaar: we zoeken de nabijheid van mensen die op ons lijken.

Volgens hoogleraar psychologie April Bleske aan de Universiteit van Wisconsin gaat dit onbewust en vrijwel automatisch. “Meisjes gaan naast meisjes zitten, jongens naast jongens. Zo wordt 50 procent van je vriendpotentieel geëlimineerd. En dit proces vernauwt zich. In een oogwenk hebben we de mensen gespot die we bij ons vinden passen. Daar denken we amper bij na. Sportief naast sportief, emo naast emo. Dat gebeurt overal. Op verjaardagen zitten in mum van tijd de vrouwen aan de ene kant van de woonkamer en de mannen aan de andere, vaak nog naar leeftijd gerangschikt ook.”

Bleske onderzocht hoe ver onze voorkeur voor gelijkenissen gaat. Behoorlijk ver. Proefpersonen oordeelden op basis van foto’s van twee mensen of die vrienden waren of niet. In 7 van de 10 gevallen hadden de proefpersonen het bij het rechte eind.

Dat mannenvriendschappen fysieke gelijkenissen vertonen, verbaast Bleske niet. “In vrouwenvriendschappen wordt vooral informatie gedeeld, in mannenvriendschappen vooral interesses en activiteiten. Dus als twee mannen op dezelfde sport zitten, is het niet verbazingwekkend dat ze een bepaalde bouw gemeen hebben. Toch kiezen ook vrouwen voor een vriendin die fysiek op hen lijkt. Terwijl dat voor informatieoverdracht niet van belang is.”

Taille en cupmaat

Bleske vond dat met name jonge vrouwen in de vriendschapskeuze zochten naar drie fysieke overeenkomsten: de taille-heupratio (welke maat de vriendinnen ook hebben), de cupmaat en algehele aantrekkelijkheid.

Vrouwen blijken heel goed te kunnen inschatten hoe aantrekkelijk zijzelf en andere vrouwen bevonden worden, door zowel mannen als vrouwen. Vrouwen die, naar hun eigen idee, in dezelfde categorie van aantrekkelijkheid vallen, verbinden zich het snelst aan elkaar. In die vriendschap is er minder competitie. Heeft een vrouw het idee dat de andere vrouw aantrekkelijker wordt bevonden, dan neemt de concurrentie toe.

Bleske heeft daar een verklaring voor: “Jonge vrouwen moeten gebruikmaken van een paringsstrategie. Ze moeten bondgenoten hebben die hen kunnen helpen aantrekkelijke partners te vinden. Bondgenoten die potentiële partners afschrikken, verminderen die kansen. En bondgenoten die zelf meer kans maken en de partners voor jouw neus wegkapen, zijn ook niet optimaal. Je vist dan achter het net, én je zou zelf door je vriendin ook als niet optimale bondgenoot in de strategie kunnen worden gezien. Dus én geen man én geen bondgenoot om die man te vinden. In zulke gevallen gaan vrouwen zich profileren. Dat doen ze niet alleen om toch een partner aan te trekken, maar vooral ook om die vriendin te laten zien dat ze wél een waardevolle bondgenoot kunnen zijn.”

Zelfde breinactiviteit

Terwijl we ouder worden, blijven biologische overeenkomsten een belangrijke factor. Neurowetenschappers in het Social Systems Laboratory van Dartmouth College vonden dat vrienden dezelfde breinactiviteit vertonen. Zij onderzochten 280 mannen en vrouwen met behulp van fMRI, een hersenscanner. Ze registreerden de hersenactiviteit die de deelnemers individueel vertoonden in reactie op video’s met verschillende prikkels als humor en angst. De wetenschappers hadden de deelnemers in verschillende gradaties van vriendschappen verdeeld. Testpersonen die bevriend waren met elkaar, maar ook testpersonen die vrienden waren van die vrienden. En daar weer vrienden van. Zij noemen dat eerste-, tweede- en derdegraadsvrienden.

De eerstegraadsvrienden vertoonden gelijke neurale reacties op prikkels. De tweedegraadsvrienden wat minder en de derdegraadsvrienden het minst. De overeenkomsten in hersenactiviteit waren dusdanig groot, dat aan de hand van de verzamelde data te voorspellen was welke graad vriendschap twee deelnemers hadden. Hogere breinsynchroniciteit kwam neer op hechtere vriendschappen.

Goed ruiken

Een vreemde meenemen voor een hersenscan of met de lintmeter rond iemands taille gaan, dat geeft weinig pas tijdens de kennismaking. Hoe bepalen mensen dán wie er op hen lijkt?

Dat zouden we weleens kunnen ruiken, zoals veel diersoorten. Van knaagdieren is bijvoorbeeld bewezen dat ze een goede snuffel nodig hebben om te bepalen of zij contact willen aangaan of vermijden. Onderzoekers aan de University of Maryland ontdekten in een experiment met geurballetjes dat muizen een voorkeur hebben voor contact met muizen die over dezelfde enzymen beschikken.

Een bepaald enzym, PDE11, bleek in dit onderzoek van belang voor het sociale gedrag van de muis. Muizen zonder dit enzym zijn nerveuzer. Op balletjes met de geur van van muizen zonder PDE11, kwam een enthousiaste reactie van muizen die evenmin PDE11 hadden. Muizen die wél over PDE11 beschikten, sloegen vooral aan op de geur van soortgenoten die eveneens PDE11 hadden.

Inbal Ravreby, hoogleraar neurobiologie aan het Weizmann Institute of Science in Israël, denkt dat wij mensen niet veel anders zijn. “De hele dag door ruiken we onszelf. Ook als je geen jeuk op je neus hebt, krab je even en sturen je vingers het geursignaal naar je hersenen. En na het schudden van iemands hand, breng je je hand onbewust naar je gezicht en in de buurt van je neus. Zo weet je hoe je zelf ruikt en hoe iemand anders ruikt. Is dat een beetje te matchen? Die keuze maak je niet bewust. Je vindt de mensen met dezelfde geur als jij écht aardiger.”

Ongewassen T-shirts

Om de geurtheorie te toetsen liet Ravreby een groep mannen en vrouwen twee dagen lang hetzelfde T-shirt dragen. Douchen mochten ze, maar zonder reinigende producten als zeep of shampoo. De opgeslagen geur in hun T-shirt werd chemisch geanalyseerd. Vervolgens moesten de deelnemers in wisselende paren een imitatiespel doen. Zij stonden tegenover elkaar en moesten zonder praten of fysiek contact elkaars houding nabootsen. Die bestond steevast uit oefeningen met veel opgeheven armen en dus vrijkomende okselgeur. Het spel duurde slechts twee minuten. Na afloop werd de deelnemers gevraagd hoe aardig zij de ander vonden.

Deelnemers wier geuren dezelfde chemische samenstelling hadden, vonden elkaar aardiger dan andere deelnemers. Andersom werkte de geurtest ook: niet alleen chemisch analytisch waren de geuren van hen die elkaar aardig vonden gelijk, ook in de menselijke beleving. Ravreby liet de T-shirts ook door mensen besnuffelen en beoordelen of de geuren op elkaar leken. De menselijke neus gaf dezelfde uitslag als het chemisch lab: de geuren van shirtdragers die elkaar bevielen, werden als hetzelfde beoordeeld. En hoe meer de geuren op elkaar leken, des te aardiger de deelnemers elkaar vonden.

Op zoek naar genen?

Lichaamsgeur wordt deels genetisch bepaald. Dus doemt hier de vraag op of we in vriendschappen misschien op zoek zijn naar genetische overeenkomsten. Aanwijzingen daarvoor zijn gevonden in twee Amerikaanse studies.

Het eerste onderzoek was een samenwerking tussen Yale en de Universiteit van Californië in San Diego. Daarin vergeleken onderzoekers de genen van tweeduizend proefpersonen op zo’n anderhalf miljoen punten. De resultaten waren duidelijk: vrienden hebben 1 procent van hun genen gemeen. Dat klinkt als weinig, maar het komt neer op een genetische verwantschap die neven en nichten in de vierde graad met elkaar delen. Dus als twee mensen dezelfde betbetovergrootvader hebben, delen ze dezelfde hoeveelheid genetisch materiaal als vrienden.

Ook onderzoekers van Stanford University en de Universiteit van Wisconsin vonden bij vrienden genetische overeenkomsten die zij bij vreemden niet zagen. Zij bekeken 5.500 adolescente vriendenparen als onderdeel van een langetermijnstudie naar gezondheid en vriendschap. Daarin vonden ze overeenkomsten in zowel individuele genen als samenwerkingsverbanden tussen genen.

Geen consensus

Maar wat zegt dat? Er is nog geen wetenschappelijke consensus over de correlatie tussen vriendschap en genetische verwantschap. Sommige wetenschappers menen dat genetische overeenkomst een logisch gevolg is van vriendselectie op basis van interesses en uiterlijk.

Neurobiologe Inbal Ravreby ziet dat anders. Voor haar geuronderzoek rekruteerde zij deelnemers die complete vreemden van elkaar waren en elkaar voor het eerst ontmoetten tijdens het imitatiespel. Ook familierelaties werden uitgesloten. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat de voorkeur voor mensen met hetzelfde geurtje komt door bestaande gemeenschappelijke interesses en activiteiten.

Genetische overeenkomst speelt hier een eigen rol, vermoedt Ravreby. “Wat we eigenlijk zoeken in vriendschap is iemand die ook genetisch op ons lijkt. Dat is verrassend, want in partnerkeuze voelen we ons juist aangetrokken tot mensen met een zo verschillend mogelijke genenpoel. Dat doen we om ons nageslacht een zo sterk mogelijk afweersysteem mee te geven.”

Genetische overeenkomsten zijn belangrijk voor de overlevingskansen van in groepen levende mensen. Samen een vuur maken gaat beter als je dezelfde perceptie hebt van kou, bij wijze van spreken. Ravreby is ervan overtuigd dat we genetisch lijkende vrienden willen hebben omdat het beter is voor het voortbestaan van de mensheid. “Als je ziek wordt of overlijdt, wil je bijvoorbeeld dat jouw kinderen ook in het gezin van je vrienden passen. Door mensen te kiezen die op ons lijken, verhogen we de kans dat vrienden in ons welzijn en die van onze kinderen willen investeren. Daar wordt de hele groep wijzer van.”