Deze zwartebonenchili met maisbrood is troost uit de oven

Koken is misschien niet het eerste waaraan je denkt wanneer je onrustig bent of een zwaar gemoed hebt, maar in de potten roeren kan stress verlichten en zielenrust brengen.

Grijp na een lange, vermoeiende werkdag niet onmiddellijk naar je Deliveroo-app. Uit studies blijkt namelijk dat koken een positief effect op onze mentale gezondheid heeft. Van een handvol rauwe ingrediënten een lekkere maaltijd maken boost je zelfvertrouwen en geeft voldoening. Koken, een tastbare taak, vraagt focus en dempt dus het lawaai van de drukke buitenwereld en de continue stroom aan gedachten. In de potten roeren kan dus ook heel mindful zijn.

Zo hou ik enorm van groenten snijden, een paar kilo mosselen schoonmaken of boontjes doppen. Eenvoudige, repetitieve handelingen die toch de nodige aandacht en focus vragen. Zodra ik een cadans gevonden heb om wortelen in schijfjes te hakken, daalt de rust neer.

Voor jezelf koken heeft dus tal van voordelen. Wanneer je voor een ander kookt, komt daar een koesterend laagje bovenop. Waarom denk je dat je grootmoeders vol-au-vent de allerbeste is? Omdat ze er al haar liefde en zorg in stak voor jou, en dat proef je.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Ovenschaal vol comfortfood

Zo nu en dan kunnen we allemaal weleens wat extra zorg en steun gebruiken. Wanneer vrienden met hun zieke baby een maand lang in het ziekenhuis kamperen, voel ik me een beetje machteloos. Ziekenhuis­eten maakt geen mens gelukkig, dus maak ik drie extra porties van deze zielenverwarmende en voedende zwartebonenchili met maisbrood. Een eenvoudige manier om een zware periode voor een ander (of voor jezelf), al is het maar een klein beetje, te verlichten. Maak deze ovenschaal vol comfortfood dus voor een buurvrouw, vriend of iemand in je familie die het misschien nodig heeft. Zo smaakt ook jouw bord extra lekker.

Zwartebonenchili met maisbrood

Dit heb je nodig voor 4 personen

Voor de chili: 1 ui / 2 tenen knoflook / 1 rode paprika / ½ chilipeper / 2 wortelen / 2 tl komijnpoeder / 1 tl gerookt paprikapoeder / zout / 1 blik (400 g) tomatenstukjes / 150 g mais uit blik, uitgelekt / 1 blik (400 g) zwarte bonen, uitgelekt / 1 potje zure room

Voor het maisbrood: 130 g instant polenta / 90 g bloem, gezeefd / 1 tl bakpoeder / ½ tl zuiveringszout / 1 tl fleur de sel / 1 el kristalsuiker / 2 eieren / 180 ml volle melk / 80 g boter, gesmolten / 50 g kaas (cheddar, gruyère…), geraspt

Zo maak je het

1. Verhit de oven op 180 °C. Versnipper de ui en plet de knoflook tot moes. Snijd de paprika en chilipeper in kleine stukjes. Rasp de wortelen en snijd in kleine stukjes.

2. Verhit wat olie in een kookpot en stoof de ui en knoflook 1 min. aan op een middelhoog vuur alvorens de paprika, wortelen en chilipeper toe te voegen. Roerbak 2 min. Kruid met komijnpoeder, paprikapoeder en zout. Meng en laat 1 min. verder garen.

3. Voeg de tomatenstukjes toe en vul het blik tot de helft met water. Voeg het water toe aan de kookpot. Voeg vervolgens de gespoelde en uitgelekte mais en zwarte bonen toe. Laat ongeveer 15 min. op een laag vuur en onder een deksel pruttelen, of tot de wortelen bijna gaar zijn.

4. Meng ondertussen de polenta met de gezeefde bloem, bakpoeder, zuiveringszout, fleur de sel en kristalsuiker.

5. Klop in een andere kom de eieren los en meng er de melk en gesmolten boter onder. Voeg toe aan het bloemmengsel en meng goed dooreen, tot je een homogeen beslag krijgt. Meng er vervolgens de kaas onder.

6. Stort de chili uit in een ovenschaal en verdeel er voorzichtig het polentabeslag overheen. Smeer uit tot een egale laag en schuif in de oven. Bak in ongeveer 20 à 30 min. gaar. Wil je weten of het maisbrood gaar is? Prik met een vork door de polenta, er mag geen beslag blijven kleven. Mocht de polenta te donker worden, dek dan de schaal af met aluminiumfolie. Werk af met een flinke schep zure room.