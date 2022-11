Deze winter houden we ons warm met heerlijk pluizig nep- of kringwinkelbont

Wie zich koning(in) of keizer(in) waant, hult zich graag in vachtjas, een item dat uiteraard ook prima van pas komt bij kouwelijke types. Het treft dat het deze winter een grote trend is, zij het dan natuurlijk in de diervriendelijke namaakversie.

Anna Wintour in Fur Free Fur van Stella McCartney. Beeld Getty Images

Het icoon

Laat ons een kat een kat noemen: imitatiebont is dan wel beter voor de dieren, maar het is op geen enkele manier ‘duurzaam’, want grotendeels gemaakt van plastic. Uitgerekend Vogue-­opperhoofd Anna Wintour, die eerder al van de antibontvereniging kritiek én een tofutaart in het gezicht kreeg, ruilde in maart 2020 haar geliefde pels voor een Fur Free Fur-mantel van ontwerpster Stella McCartney (foto hierboven). Het stuk bestaat uit gerecycleerd polyester en een bijproduct van maïs dat opnieuw gerecycleerd kan worden, en is op die manier een mooi voorbeeld van circulaire mode.

Prada, winter 2022/2023 Beeld Imaxtree

Loewe, winter 2022/2023 Beeld Imaxtree

Ami, winter 2022/2023 Beeld Imaxtree

Jil Sander, winter 2022/2023 Beeld Imaxtree

Dries Van Noten, winter 2022/2023 Beeld Imaxtree

Op de catwalk

Terwijl steeds meer modehuizen laten weten geen echt bont meer te gebruiken – uit dierenliefde en/of angst voor reputatieschade – komt het fopbont steeds vaker in beeld. Op de catwalks zagen we jassen, mantels en jacks die stevig behaard waren en afkomstig leken van zwarte beren (Ami), ijsberen (Loewe) of Koekiemonsters (Dries Van Noten). Een andere, misschien nog wel hardnekkigere trend was die van de repen namaakvacht op vrij onverwachte plekken. Prada bedekte er zomen en mouwen mee, Jil Sander het voorpand en Hermès, ietsje minder spectaculair, voering en kraag. Al bij al een bont gezelschap.

Macklemore (l) en Ryan Lewis (r) Beeld getty

Zo draagt hij het

Help, de geweldige song ‘Thrift Shop’ van Macklemore en Ryan Lewis is intussen al tien jaar oud, maar de boodschap van de rapper uit Seattle wordt steeds eigentijdser. In plaats van “50 dollar voor een T-shirt” te betalen (“I call that: getting tricked by business”) pronkt de jeugd van tegenwoordig liever in tweedehands, met als fijn neveneffect dat je nooit iemand anders in dezelfde outfit zult tegenkomen. Macklemore shopt in de song een hele outfit bij elkaar en scoort er nog een kapot keyboard bovenop, met maar 20 dollar in zijn pocket.

Waar Macklemore ook geen graten in ziet, is preloved écht bont, dat alleszins stukken duurzamer is dan nieuw, plastic namaakspul. Een boel pluizige en aaibare diersoorten komen voorbij als jassen, kragen en mutsen in die geweldige clip, die er tien jaar na datum nog altijd vet uitziet (echt waar, op die beat kun je gewoon niet stilzitten). De tekst? “Ik draag je opa’s kleren, ik zie er ongelofelijk uit in die big ass coat uit de kringwinkel.”

3 tips

Laat je bontjas net onder de knie eindigen, of kies een van de korte ‘bomber-bontjes’ die nu zo populair zijn.

Tenzij je pelsjager bent, is óók nog een berenmuts misschien iets te veel van het goede.

Een lammycoat met shearling lijkt misschien geen bont, maar is het wel. Shearling is de huid én de wol van een lammetje, dus ja, zielig.