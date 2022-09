Verknocht aan natuurwijn, of wilt u uit nieuwsgierigheid weleens een avond natuurlijk drinken? Deze vier wijnbars houden uw tong gegijzeld met een razend interessante selectie natuurwijnen. Van voorzichtig funky tot compleet wild.

1. Cuvee, Brugge

Ivo Bulcke en Hilde Rigolle zijn er als bezielers van het Brugse Cuvee van overtuigd dat het werk in de wijngaard doorslaggevend is voor de kwaliteit in het glas. Behalve een winkel voor natuurwijnen kan je in Cuvee ook ter plekke degousteren en daarbij een hapje van de kaart kiezen. Bovendien loont het om hier geregeld binnen te waaien, aangezien de selectie per glas dagelijks durft te wijzigen.

Philipstockstraat 41, Brugge, cuvee.be

2. Titulus, Brussel

Al in 2011 pionierde Titulus met een uitgebreid aanbod van natuurwijn – tot vierhonderd flessen van zestig verschillende wijnmakers. Wijnen zijn hier hoofdzakelijk afkomstig uit Frankrijk, Spanje en Italië. Behalve de huisgemaakte paté en croûte en de gepekelde groenten is ook de charcuterie hier geweldig. Titulus heeft er intussen een tweede vestiging bij in Antwerpen.

Waversesteenweg 167A, Elsene en Oever 8, Antwerpen, titulus.be

3. Edelrot, Gent

Edelrot – vernoemd naar de goedaardige schimmel op de druiven die ervoor zorgt dat ze indrogen – is een wijnbar met een verrassende kaart. Naast fans van natuurlijke wijnen vinden zelfs niet-wijnliefhebbers hun weg dankzij de wilde bieren, ciders, non-­alcoholische infusies en toegankelijk fingerfood. In de webshop kan je ook gewoon een verrassingspakket bestellen, dan hoef je je luie zetel niet uit.

Belfortstraat 6, Gent, wijnbar-edelrot.be

4. Bar Brut, Antwerpen

Deze classy wijnbar op het Eilandje is een prima adres voor een gedurfd glas natuurwijn. Vanaf de middag kun je hier heerlijk mensen kijken: vooral in het zomerseizoen is het terras van Bar Brut een geliefde spot. ’s Avonds serveren de sympathieke Iphy Dubois of Pieter Mullie je een bordje fingerfood, dips, manchego of olijven bij je voorlaatste glas. Maar ook zonder zon werkt Brut zich in de kijker dankzij de tastings met bevriende wijnmakers.

Londenstraat 3, Antwerpen, barbrut.be