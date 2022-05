Deze Thaise kipsalade is exotisch en picknickproof

Een salade die u in een vingerknip naar exotischer oorden transformeert en die handig mee te nemen is naar het strand of een picknick? Zoek niet verder: deze Thaise kipsalade met zoete mango maakt uw dag.

Salades komen in alle soorten, kleuren en smaken. Zo heb ik er tijdens de warme maanden een drietal in rotatie. Panzanella is wat mij betreft dé salade der salades waarin tomaten centraal staan. Ik hou ook van een ras­echte groeneblaadjessalade met verschillende soorten sla en niets meer dan een geut lekkere olijfolie, een kneepje citroensap en eventueel wat fijngeraspte Parmezaanse kaas: een simpel maar heerlijk bijgerecht.

Tot slot ben ik fan van deze exotische maaltijdsalade met Thaise dressing. Hij is spicy, fruitig, fris en bevat ­tonnen knapperige groenten, verse kruiden en hartige kipstukjes. De rijpe mango geeft ’m exact het zoet-zuurtje dat hij nodig heeft en zet de Thaise smaakmakers zoals sesamolie en vissaus extra kracht bij. Ook watermeloen doet het uitstekend met een Aziatische dressing.

Er zijn grofweg twee stromingen binnen de wereld der salades. Er zijn de varianten die je onmiddellijk na het mengen met de vinaigrette moet eten, anders wordt het een verlepte, triestige boel. Maar die eerste vijftien minuten zijn ze echt goddelijk lekker, denk aan die tere blaadjessalade. En dan zijn er salades, zoals deze Thaise kipsalade, die net lekkerder worden na enkele uren marineren.

Picknickproof

Deze maaltijdsalade is perfect voor op het strand of voor een picknick in het park. Zoals het een goede receptontwikkelaar betaamt, nam ik de proef op de som en sleurde afgelopen weekend een grote tupperwarepot mee richting de Gentse Blaarmeersen. Verdict: absoluut picknickproof en goedgekeurd door mijn gezelschap.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Thaise kipsalade

Dit heb je nodig voor 2 personen

200 g kerstomaten / ½ komkommer / 1 rode ui / ½ mango / 1 avocado / 10 g muntblaadjes / 15 g koriander / 200 g uitgebeende kippendij / peper en zout / olijfolie / 1 el venkelzaad

Voor de dressing: 1 el geroosterde sesamolie / 3 el vissaus / 2 el limoensap / 2 tl bruine suiker / snuf chiliflakes / 1 tl sojasus

Zo maak je het

1. Snijd de kerstomaten in kwartjes en de komkommer in kleine blokjes. Versnipper de rode ui, schil en snijd de mango en de avocado in stukken.

2. Hak de munt en koriander grof en voeg toe aan de groenten.

3. Snijd de kip in stukjes en kruid met peper en zout. Bak in wat olie rondomrond bruin en knapperig. Voeg tijdens de laatste minuut het venkelzaad toe. Draai het vuur laag. Haal de kip uit de pan en giet het vet af. Voeg 2 el water toe aan de pan en schraap met een houten lepel het aanbaksel los. Laat kort inkoken tot je ongeveer 1 el jus hebt.

4. Meng alle ingrediënten voor de dressing dooreen en voeg de jus toe. Roer tot de suiker opgelost is. Meng vervolgens alles tot een salade.