Deze Scandinavische hutten vind je op amper 500 km van Brussel: ‘Reiservaring zonder impact op het milieu’

Een vakantie vol frisse lucht, natuur, ruimte, rust… Voor de geürbaniseerde Vlaming is de nieuwe luxe meer dan een verblijf in een chic hotel op een toplocatie. Scandinavië is daarvoor de gedroomde bestemming, maar sinds kort vind je ook een portie Franse hygge op amper 500 kilometer van Brussel. Welkom in 48° Nord.

Er waren eens een Deens-Franse landschapsarchitect en een Noorse architect. Het zou het begin van een bouwkundig grapje kunnen zijn, maar het was de start van een prachtig ecotoeristisch project in de Franse Elzas: Landscape Hotel 48° Nord in Breitenbach, een dorpje met amper zevenhonderd inwoners in de Val de Villé. Daarmee werd de droom van landschapsarchitect Emil Leroy-Jönsson werkelijkheid: het samensmelten van zijn twee passies, architectuur en natuur, met zijn twee culturen, die van de Franse Elzas en van Denemarken. Het resultaat van deze smeltkroes is een open en tegelijk intiem hotel, waar bezoekers uitrusten in de natuur en genieten van het gemeenschapsleven in 14 ‘hyttes’.

De ‘Tre Hytte’, letterlijk vertaald boomhut, is drie verdiepingen hoog. Sta je in de slaapkamer op de bovenverdieping, dan ligt de vallei aan je voeten. Beeld Florent Michel @11.45, Yvan Moreau

Hoe komt Reiulf Ramstad, een architect met een internationale reputatie, in een veld in de Elzas terecht? “Ik ben gefascineerd door afgelegen, kleine plekken en ik zie het als mijn taak ze in stand te houden. Bovendien is het vaak goed samenwerken met de lokale autoriteiten en de cliënten die de plek willen laten herleven. Als architect krijg ik de kans om originele en conceptuele projecten te realiseren. Vaak meer dan in de stad, waar je met de opinies en eisen van zo veel stakeholders rekening moet houden. Dat was ook het geval in Breitenbach. Emil en ik zaten op dezelfde lijn: we wilden beiden een hotel gebaseerd op ecologische principes, een plaats waar je de natuur kunt ontmoeten.

“De plek was ideaal: een verlaten perceel met oude appelbomen en een akker, als tastbare herinneringen aan het verleden. En de burgemeester was even enthousiast: hij is een idealist die oprecht begaan is met de plaatselijke gemeenschap. Hij ondersteunt boeren die biodynamisch willen gaan werken en heeft van het lokale brandweerstation een artisanale brouwerij gemaakt.”

14 hyttes op een heuvel

Voor een maximale natuurbeleving kozen Leroy-Jönsson en Ramstad ervoor om, in de plaats van een klassiek hotel, voor een ‘familie’ van veertien kleine gebouwtjes te gaan. “Ze spreken het innerlijke kind in je aan”, aldus Ramstad. “Het zijn het soort huisjes dat je zelf ooit bouwde. In elk van ons zit eigenlijk een architect verborgen.”

De ‘hyttes’ zijn inderdaad heel eenvoudig vormgegeven, en staan her en der verspreid over het terrein. De ‘Gräss Hyttes’ liggen laag in het gras en beschikken over een balkon met schitterend panoramisch zicht. Daarnaast ogen de ‘Eføy Hyttes’ rank en slank, met een groot raam en twee verdiepingen die opgaan in de takken van de bomen. De ‘Tre Hyttes’ zijn nog een verdieping hoger, met op de bovenste verdieping de slaapkamer met schitterend uitzicht op de vallei en het bos. Neusje van de zalm zijn de ‘Fjell Hyttes’, ook drie verdiepingen hoog en exclusief ingeplant op de top van de heuvel, met twee terrassen, een sauna en jacuzzi of ‘Nordic bath’.

Tussen de hyttes ligt het hoofdgebouw, met wellnessfaciliteiten en een restaurant dat regionale gerechten serveert, met lokaal geteelde, organische ingrediënten. Beeld Florent Michel @11.45, Yvan Moreau

Alle hyttes ogen uitgepuurd en uitnodigend: een harmonieuze combinatie van sobere lijnen, zachte tinten, warme stoffen, onbehandeld hout en vooral… veel licht. Tussen de hyttes ligt het centrale gebouw, met wellnessfaciliteiten en een intiem restaurant dat zijn gasten trakteert op een smakelijke menu op basis van lokale, organische producten en eeuwenoude recepten.

Hygge als levenswijze

Of het hotel energieneutraal is, vragen we Reiulf Ramstad nog. “Het is geen passiefgebouw maar wel zeer ecologisch, omdat het zo eenvoudig gebouwd is, met lokale materialen, door lokale vaklui, en zonder technologische ingrepen als liften en dergelijke. Daarnaast hebben we ook de oorspronkelijke site gerespecteerd: de hyttes zijn niet meer dan micro-interventies in het landschap. Op kleine schaal hebben we hier een groots concept gerealiseerd: een reiservaring die geen impact heeft op het milieu. Dat is hoe de toekomst van het toerisme er moet uitzien.”

Het is geen toeval dat het Scandinavische concept ‘hygge’ mee aan de basis van het concept lag. “Hygge is meer dan een designconcept, het is een levenswijze: materiële eenvoud, de luxe van het buitenleven en samenzijn midden in de natuur. En het respect voor het milieu dat daaruit voortvloeit. Zo hebben we het begrip luxe een andere invulling gegeven”, besluit de architect. “Niet materieel maar sensueel: de ontdekking van je omgeving en je plaats erin, omgeven door de natuur en haar veranderende geluiden, kleuren en licht. Je snuift de sfeer op en geniet van het bewegen, reizen, leven… weg van je dagelijkse omgeving.”

Praktisch

Landschapshotel met restaurant en wellness, geopend in 2020 / Domein: 20.000 m², met 14 hyttes van 20 tot 60 m² / Designteam: Reiulf Ramstad Arkitekter i.s.m. ASP Architecture / Vanaf 180 euro per nacht, hotel48nord.com