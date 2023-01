Deze rijstpapierpakketjes zijn een knapperige verrassing

Simpel, in het seizoen en vegatarisch of vegan: Louise De Brabandere gooit drie troeven in de blender.

De klok slaat twaalf uur en mijn maag geeft aan dat het tijd is voor een pauze. Ik trek op goed geluk de koelkast open en vind een kwartje witte kool, twee verloren wortels, enkele shiitakes en een pakje tofu met gisteren als vervaldatum. Kan ik wel iets mee. Achteraan in mijn voorraadkast vind ik nog enkele vellen rijstpapier en ik besluit krokante pakketjes van rijstpapier te maken.

Deze met geroerbakte groenten, tofu en smaakmakers gevulde envelopjes bak je crispy in de pan. Qua smaak en textuur zweven ze ergens tussen supergezonde rauwe springrolls en vettige gefrituurde loempia’s. Ze vormen de ideale manier om (groente)restjes een tweede leven te geven. Eet ze zo uit het vuistje, of serveer met wat gestoomde bok choy met sojasaus, een frisse koolsalade of simpelweg enkele schijfjes komkommer met chili. Onontbeerlijk is een dipsaus. Je kan voor een kant-en-klare versie gaan, maar deze sesam-chilisaus schud je letterlijk in tien seconden klaar en blijft gekoeld gerust twee weken goed. Ze is ook lekker gemengd door rijst- en noedelgerechten.

Beeld Amber Van Bossel

Krokante rijstpapierpakketjes

Dit heb je nodig voor 8 à 10 stuks:

150 g wortel / 200 g witte kool / 100 g shiitake / ­neutrale olie / 1 ui, gesnipperd / 2 teentjes knoflook, tot moes geplet / 150 g tofu / 2 el ­sojasaus / 1 el sesamolie / snuf ­shichimi ­togarashi (of chiliflakes) / 16 à 20 vellen ­rijstpapier (om te bakken of frituren)

Voor de dipsaus: 1 tl bruine suiker / 1 el warm water / 2 el sojasaus / 1 el rijstazijn / 1 tl chiliflakes / 1 teentje knoflook, tot moes geplet / 1 tl sesamolie / 2 el sesamzaad

Zo maak je het

1. Schil de wortel en rasp grof. Snijd de witte kool heel fijn en de shiitake in kleine stukjes.

2. Verhit wat olie in een grote pan over middel­hoog vuur en stoof de ui 1 min. aan. Voeg de witte kool en wortel toe en roerbak 5 min. Voeg vervolgens de shiitake en knoflook toe en roerbak nog enkele minuten verder, tot de groenten net gaar zijn.

3. Dep de tofu droog met keukenpapier en verkruimel rechtstreeks over de pan. Voeg vervolgens de sojasaus en sesamolie toe en kruid met shichimi togarashi of chiliflakes.

4. Laat het mengsel afkoelen en maak intussen de dipsaus. Meng daarvoor alle ingrediënten samen in een afsluitbaar potje (zoals een lege confituurpot) en schud dooreen.

5. Vul een grote kom (waarin de vellen rijstpapier passen) met lauw water en dompel een vel rijstpapier ongeveer 15 seconden onder water. Leg een keukenhanddoek op je werkvlak en leg het rijspapier erop. Leg nu 2 eetlepels van het mengsel in het midden van het vel en vouw vervolgens strak toe. Herhaal en werk zo alle vulling op.

6. Verhit wat olie in een antikleefpan of een gietijzeren pan en bak de rijstvelpakketjes aan beide zijden krokant.

7. Serveer met de dipsaus.