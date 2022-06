Podcast Duidelijk (26 min)

▶ Deze podcast kan u geld besparen: ‘Uitgeven moet een beetje pijn doen’

Beeld rv

Valt er nog iets te besparen in tijden van historisch hoge inflatie en waanzinnige energieprijzen? Wat zegt de wetenschap over ons koopgedrag en hoe kunnen we dat gebruiken om slimmer met geld om te gaan? Els Lagrou, experte in financiële geletterdheid bij de OESO, deelt haar beste tips.