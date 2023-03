Deze pittige vegetarische roerbak is een supersnelle umamibom

Simpel, in het seizoen en vegetarisch of vegan: Louise De Brabandere gooit drie troeven in de blender.

Aziatisch koken, en vooral Thais koken, staat voor snelheid en efficiëntie. De keuken is bekend voor zijn curry’s en stir-fries (roerbak). Bij die laatste wordt op een korte tijd, over hoog vuur en met specifieke ingrediënten veel smaak gecreëerd waarbij een perfecte balans wordt gezocht tussen zoet, zuur, zout, bitter en umami. Smaakbommetjes zoals sojasaus, vissaus en oestersaus geven eenvoudig geroerbakte groenten en rijst tonnen punch.

Deze vegetarische roerbak is geïnspireerd op pad krapow, een stir-fry waarbij vlees geroerbakt wordt met Thaise basilicum, knoflook, chili en bovengenoemde smaakmakers, afgewerkt met een spiegelei. Mijn vertaling vervangt vlees door tofu, champignons en groene boontjes, maar door de saus komt het gerecht heel sterk in de buurt van de originele versie. Thaise basilicum heeft een anijsachtig aroma en geeft dit gerecht zijn karakteristieke smaak. De blaadjes zijn stevig genoeg om aan warme gerechten toe te voegen zonder dat ze volledig verdwijnen. Het kruid is hier absoluut een meerwaarde, maar vind je er geen, werk het gerecht dan helemaal op het einde af met gewone basilicum of koriander. Mango is optioneel en niet authentiek, maar biedt een welgekomen zoete verfrissing voor dit pikante gerecht.

Beeld Amber Vanbossel

Pittige roerbak met Thaise basilicum

Voor 2 personen

150 g rijst/ 3 sjalotjes/ 1 Thais pepertje (2 voor de durvers)/ 3 teentjes knoflook/ 200 g groene bonen/ 200 g champignons (gewone, oesterzwam, shiitake)/ olie/ 2 el sojasaus/ 2 el vissaus/ 2 tl bruine suiker/ 250 g tofu/ 2 el limoensap/ 2 handen vol Thaise basilicumblaadjes/ 2 eieren/ (optioneel: mango)

Zo maak je het:

1. Kook de rijst volgens de instructies op de verpakking in gezouten water gaar.

2. Versnipper de sjalotjes en Thais pepertje. Plet de knoflook tot moes. Dop de groene bonen en snij ze in stukken van 1 cm. Snij de champignons heel klein. Verhit wat olie in een pan en stoof de sjalotten 2 à 3 min. aan alvorens de Thaise pepertjes en knoflook toe te voegen. Roerbak 1 min. en voeg vervolgens de groene bonen en champignons toe. Kruid met zout en roerbak tot de groenten gaar zijn.

3. Meng ondertussen de sojasaus met de vissaus en bruine suiker. Roer tot de suiker opgelost is in de saus. Dep de tofu met keukenpapier zo droog mogelijk, verkruimel tussen je vingers en voeg toe aan de pan. Overgiet het geheel met de saus en voeg het limoensap en de Thaise basilicum­blaadjes toe. Meng goed dooreen en laat nog 2 min. doorwarmen.

4. Verhit flink wat olie in een pan en breek er de eieren in. Lepel de hete olie over het eiwit zodat het eitjes heel snel langs beide kanten gegaard worden en de randen goudbruin worden. Besprenkel met wat zout. (Optioneel: schil en snij de mango in partjes)

5. Verdeel de rijst en tofuroerbak over de borden en werk af met een ei. Serveer eventueel met enkele partjes mango.