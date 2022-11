Deze pasta uit de oven is een onweerstaanbare smaakbom

Goed begonnen, is half gewonnen. Een lekkere fundering, drie kazen en knapperige croutons maken van deze pasta uit de oven een onweerstaanbare smaakbom.

Onderschat nooit de basis van uw gerecht. Een goede fundering waarop u verschillende smaaklagen kan bouwen is van cruciaal belang, want als de basis niet goed zit, is het verschrikkelijk moeilijk om tot een lekker eindresultaat te komen. Doorgaans gebruik ik drie smaak­makers om zo goed als elk gerecht mee te beginnen: het gouden trio van ajuin, knoflook en chiliflakes. Er is geen keuken ter wereld waarbij ui en knoflook niet de start van een maaltijd vormen. Het zijn smaakversterkers die de hartigheid en complexiteit van andere ingrediënten accentueren, en zelf gooi ik er graag nog een klein snufje chili­flakes bij. Net genoeg om de boel wat op te peppen, zonder dat uw mond in brand staat.

Laag en traag

De ui is de hardste werker van uw gerecht, stoof hem over een laag vuur in een flinke geut extra vierge olijfolie. Maak niet de fout om uw vuur hoog te draaien en enkele minuten tijd te winnen door de ui snel bruin te bakken. Laag en traag zijn hier sleutelwoorden. Geef hem tijd om zijn intense aroma’s vrij te geven zonder hem te kleuren. Zo krijgt bruingebakken knoflook een zeer uitgesproken intense en bittere smaak. Deze versie wordt (intentioneel) vooral in de Aziatische keuken gebruikt. ‘Knoflookchips’ zijn heerlijk over congee (een hartige rijstpap), geroerbakte noedels of pho (Vietnamese noedelsoep). Maar voor deze pasta willen we op een subtielere manier gelaagdheid brengen, zonder de saus een al te uitgesproken knoflooksmaak te geven. Voeg dus de knoflook en chiliflakes pas aan de pan toe wanneer de ui bijna gaar is.

Deze ovenschotel bevat naast een goede basis ook drie kazen, die elk hun eigen rol vervullen. Mascarpone geeft een rijkelijke smeuïgheid en snijdt door de aciditeit van de tomatensaus. Parmezaanse kaas brengt hartigheid en de buffelmozzarella krijgt in de oven een heerlijk gesmolten textuur. Werk af met robuuste croutons voor een extra knapperig laagje.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Pasta uit de oven met aubergine, drie kazen en croutons

Voor 2 personen: 1 aubergine, in stukken / olijfolie / peper en zout / handvol walnoten, grof gehakt / 1 ui, versnipperd / 2 tenen knoflook, tot moes geplet / snuf chiliflakes / 1 el kappertjes / 400 g tomatenstukjes uit blik / 100 g mascarpone / 200 g rigatone of tortiglione / 1 bol buffelmozzarella, in plakjes / handvol Parmezaanse kaas, geraspt / 1 dikke snede (zuurdesem)brood

1. Verhit de oven op 190 °C.

2. Besprenkel de auberginestukjes met een flinke geut olijfolie en kruid met peper en zout. Meng goed dooreen en spreid uit over een bakplaat. Schuif in de oven en gaar in ongeveer 15 à 20 min. goudbruin en knapperig. Voeg tijdens de laatste 5 min. de gehakte noten toe aan de plaat.

3. Verhit een flinke geut olijfolie in een pan over een laag vuur. Fruit de versnipperde ui 3 à 4 min. alvorens de knoflook en chiliflakes toe te voegen. Roerbak 1 min. verder, of tot de knoflook zacht maar net niet gekleurd is.

4. Blus de pan met tomatenstukjes en laat 2 min. pruttelen alvorens er de mascarpone onder te mengen. (Proef, mocht de saus te zuur zijn, voeg dan eventueel een koffielepel suiker toe). Breng op smaak met peper en zout en laat 5 min. over een laag vuur pruttelen.

5. Kook ondertussen de pasta in royaal gezouten water 3 min. minder dan aangegeven op de verpakking. De pasta mag zeer al dente zijn, aangezien ze in de oven nog wat blijft garen. Houd een kop van het pastawater bij eens je het kookvocht afgiet.

6. Scheur het brood in grove stukken. Besprenkel met een flinke geut olijfolie, peper en zout en meng goed dooreen.

7. Meng de pasta, samen met enkele eetlepels kookvocht onder de saus. Giet vervolgens alles in een ovenschaal. Werk af met de mozzarellaplakjes, Parmezaanse kaas en croutons. Schuif 10 min. in de oven, of tot de kaas gesmolten is en de croutons knapperig zijn.