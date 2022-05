Deze pasta is ideaal troostvoer voor wie kampt met een gebroken hart

Dit recept is opgedragen aan een lezer die met liefdesverdriet kampte. Leren koken, zo ontdekte hij, kan helend zijn wanneer het leven niet op rollen gaat.

Lode, een lezer van deze krant, stuurde me onlangs een foto van twee mappen met daarin alle uitgeknipte recepten die ooit in deze rubriek waren verschenen. Hij bedankte me omdat ik hem had leren koken. Drie jaar geleden vond hij dat nog verschrikkelijk, maar na een relatiebreuk nam hij zichzelf voor om elke week klaar te maken wat in deze weekendbijlage staat. Ondertussen organiseert hij etentjes voor zijn vrienden, iets wat hem nu energie en plezier oplevert. Kijk, daarvan maakt mijn hart een sprongetje.

Ingrijpende gebeurtenissen, zoals een relatiebreuk, vragen dan ook om veel zelfliefde. Het vergt bakken moed en doorzettingsvermogen, maar een ommekeer uit wat een totaal uitzichtloze situatie lijkt, zit soms in het aannemen van kleine, nieuwe gewoontes en routines die je weer een gevoel van controle over je eigen leven geven. Of het nu gaat over dagelijks bewegen, de dag beginnen met een glas water of jezelf voornemen om elke week te koken (ook al haat je het) en dat ook gewoon te doen. Het helpt om uit de impasse te raken.

Het recept van deze week draag ik op aan alle moedige Lodes. Deze pasta is voor iedereen die opziet tegen koken of denkt dat vers eten klaarmaken veel te moeilijk is. De spaghetti met misoboter en paddenstoelen staat op tafel in de tijd die het kost om pasta al dente te koken. Met een beperkte ingrediëntenlijst en enkele eenvoudige handelingen creëer je ultieme smaakmaximalisatie.

Fris en crunchy

Het is vooral de intense misoboter die met de credits gaat lopen. Maar het samenspel van crunchy noten, pittige chiliflakes, vlezige paddenstoelen en fris citroensap brengt deze pasta volledig in balans. Miso koop je in de biowinkel, de Aziatische kruidenier of online. Je vindt de gefermenteerde sojabonenpasta tegenwoordig zelfs in de schappen van grote supermarkten.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Misoboterpasta met paddenstoelen

Dit heb je nodig voor 2 personen

200 g spaghetti / 400 g konings- of gewone oesterzwammen / snuf chiliflakes / 40 g wal- of pecannoten, gehakt / teentje knoflook, tot moes geplet / 30 g boter / 1 el witte (shiro-)miso / 1 el citroensap / zout en zwarte peper

Zo maak je het

1. Kook de spaghetti in gezouten water net al dente. Snijd de paddenstoelen in stukken en bak samen met de chiliflakes en gehakte noten in wat olie over een middelhoog vuur goudbruin. Kruid met peper en zout.

2. Draai het vuur wat lager, voeg het tot moes geplette teentje knoflook toe en roerbak 30 seconden alvorens de boter en miso aan de pan toe te voegen. Meng tot de boter net gesmolten is en blus met citroensap en 100 ml kookvocht van de pasta. Laat eventjes zacht inkoken tot je een smeuïge saus hebt.

3. Draai het vuur heel laag en voeg de uitgelekte pasta toe aan de pan. Meng ongeveer 1 min. heel goed dooreen zodat elk sliertje een mooi laagje saus heeft en de saus bijna volledig opgenomen is. Voeg tijdens het mengen eventueel nog enkele eetlepels extra pastakookvocht toe mocht de saus iets te droog worden.

4. Verdeel de pasta over borden en kruid royaal met versgemalen zwarte peper.