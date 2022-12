Deze ouders spelen open kaart: ‘Als je ziet dat je kind bang is voor de Sint, waar ben je dan mee bezig?’

De waarheid en niks dan de waarheid: sommige ouders verkiezen een eerlijk antwoord op de vraag wie al dat lekkers in de schoentjes dropt, uit angst voor een vertrouwensbreuk of onnodige stress. ‘We zeggen toch ook niet dat Kabouter Plop bestaat?’

Carolien Coesens (38), moeder van drie zonen (4, 9 en 11): ‘Kinderen kiezen zelf waar ze in geloven’

Veel kinderen beleven de sinterklaasperiode als een langgerekt feest, maar voor de oudste zoon van psychologe Carolien Coesens was dat oorspronkelijk niet het geval. Als driejarige maakte hij zich zorgen. Was hij wel braaf genoeg om cadeaus te krijgen? Daardoor beleefde hij heel wat slapeloze nachten. “Als de Sint ’s nachts ongemerkt ons huis kon binnenglippen, zou een dief dat ook kunnen. Dat idee zorgde voor stress”, vertelt Coesens. Ze besloot daarom om open kaart te spelen en uit te leggen dat Sint-Nicolaas een heilige was die ondertussen overleden is. Die eerlijkheid bracht haar zoon rust en daarom konden ook haar twee andere kinderen op de waarheid rekenen. “Als je ziet dat je kind bang is, waardoor het niet meer fijn is om die periode te beleven, waar ben je dan mee bezig?”

Coesens kent nog ouders die een poging doen om een sinterklaasfeest te organiseren zonder dat ze daarbij hoeven te liegen. “Kinderen blijven ook in de fantasie meegaan. In december komen mijn zonen plots thuis met enthousiaste verhalen over de Sint. Ze zwenken tussen realiteit en fantasie en dat is oké.” Het besef dat de Sint ’s nachts niet écht met een paard over de daken huppelt, hoeft volgens haar ook geen domper op de feestvreugde te zijn. “We zeggen toch ook niet dat Kabouter Plop of soortgelijke figuren echt bestaan? En toch kunnen kinderen er nog steeds van genieten.”

De grote fantasie van kinderen is meteen ook de reden waarom Coesens haar kroost nooit inpeperde om het geheim van de Sint te bewaren tegenover hun vrienden. “We wilden ze niet medeplichtig maken en opdragen om te liegen. Zelfs als zij het aan hun vrienden zouden vertellen, kiezen zij nog steeds zelf waar ze in willen geloven.”

Emmy Lagast Beeld Wouter Maeckelberghe

Emmy Lagast (36), moeder van een zoon (8): ‘Ik heb het er principieel moeilijk mee om tegen mijn kind te liegen’

Als host van een blog over lifestyle en ouderschap staat Emmy Lagast uit Damme regelmatig stil bij de implicaties van haar opvoedingskeuzes. Dat verklaart waarom haar 8-jarige zoon het sinterklaasfeest enigszins anders viert dan zijn leeftijdsgenoten. Hij krijgt wel degelijk cadeautjes en chocolade, maar ze hield hem nooit voor dat hij dat te danken heeft aan de man met de mijter. “Ik heb het er principieel moeilijk mee om tegen mijn kind te liegen”, verklaart Lagast. “Daarnaast wordt de Sint soms aangehaald door mensen om ervoor te zorgen dat kinderen beter luisteren. Als ze niet luisteren, worden ze zogezegd in de zak van Zwarte Piet gestopt. Ik ben tegen die aanpak en ben geen voorstander van dat systeem van belonen of straffen.”

Lagast kent geen andere ouders die op dezelfde manier naar het sinterklaasfeest kijken. In haar omgeving reageren mensen dan ook niet altijd begripvol wanneer ze te weten komen hoe haar gezin het sinterklaasfeest viert. “In de tweede kleuterklas was een leerkracht bang dat mijn zoon het aan andere kinderen zou doorvertellen, maar dat is mijn bezorgdheid niet. Zijn grootouders waren op hun beurt teleurgesteld omdat ik zogezegd een stukje van de traditie wegnam. Ze waren bang dat hij iets zou missen. Ik denk niet dat dat het geval is.” Wanneer ze haar standpunt verduidelijkt, maakt de initiële verbazing plaats voor aanvaarding.

Door haar zoon niet op de traditionele manier in Sinterklaas te laten geloven, krijgt Lagast bovendien de kans om het feest een eigen invulling te geven. “We hechten in het algemeen niet veel belang aan cadeaus, maar proberen meer in te zetten op samenzijn. Als het feest in het weekend valt, versier ik de tafel en maak ik een uitgebreid ontbijt klaar. De cadeaus zijn dan vaak uitstapjes die we samen kunnen doen.”

Sofie Lambrecht met een deel van haar gezin. Beeld Wouter Maeckelberghe

Sofie Lambrecht (37), moeder van vijf kinderen tussen de 6 en 13 jaar oud: ‘We gaan er niet tegenin, maar we bekrachtigen het ook niet’

“Op onze manier kan de sinterklaasperiode ook magisch zijn”, zegt zelfvertrouwencoach Sofie Lambrecht uit Kortrijk. Al sinds de geboorte van hun eerste kind kiezen zij en haar partner ervoor om eerlijk te zijn over het bestaan van Sinterklaas. Subtiliteit is het sleutelwoord in die aanpak, want ze voelden nooit de neiging om hun nageslacht om de oren te slaan met ongemakkelijke waarheden. “We laten de kinderen zelf kiezen waarin ze willen geloven. Tijdens de zomermaanden denken ze weleens aan de Sint en dan vertellen wij dat hij niet echt bestaat. In de eindejaarsperiode lijken ze er plots wel in te geloven. We gaan daar dan niet tegenin, maar we bekrachtigen het ook niet.”

Lambrecht kiest voor de aanpak omdat ze graag eerlijk wil zijn tegenover haar nageslacht. “Ik vind dat ouders er soms te licht overgaan. Bepaalde kinderen zijn echt onder de indruk wanneer ze ontdekken dat de Sint niet bestaat.” Ze herinnert zich nog dat ze zelf erg teleurgesteld was toen ze als kind de waarheid ontdekte, al kadert de keuze om open kaart te spelen vooral in haar bredere voorkeur voor mild ouderschap. “Iedere ouder moet doen wat hij het beste vindt voor zijn kind, wij doen dat door niet te liegen.”

De kinderen van Lambrecht weten al sinds jonge leeftijd dat Sint-Nicolaas een man was die ooit geld aan armen gaf en in december herdacht wordt. “Onze dochter van zes gaat dan mee naar de winkel om chocolade te kopen en is nog steeds blij wanneer ze die op 6 december in haar schoentje vindt.” Lambrecht vertelt daarbij dat haar kinderen nog steeds meegesleept kunnen worden door de fantasie. “Het blijft zo leuk en spannend, ook al weten ze dat hun ouders er eigenlijk achter zitten.”