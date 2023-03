Deze mensen twijfelen over hun (moeder)vlekjes. ‘Ik ging altijd zo zitten dat anderen de vlek niet zagen’

Actrice Ruth Beeckmans liet de kenmerkende moedervlek – of boebel, zoals zij hem liefkozend noemt – verwijderen. Voor veel mensen met een vlek op hun gezicht, gaat aan de keuze om ze wel of niet te houden een intens proces van zelfacceptatie vooraf. ‘In de bus ging ik altijd zo zitten dat anderen de vlek niet zagen.’

“Ik heb een lichte moedervlek onder mijn oog, die een beetje op een traan lijkt. Van een bles laten groeien aan die kant van mijn gezicht tot ze wegwerken met make-up: als kind zocht ik actief naar allerlei manieren om die vlek te verstoppen.” Vandaag werkt Leyla Naguibova (30) als zelfliefdecoach. Onder de naam Egofluisteraar wil ze andere mensen helpen omarmen wat hen uniek maakt.

Zelf heeft ze daar ook een lange weg voor afgelegd, onder meer door de moedervlek op haar gezicht. “Ik ben opgegroeid in een boerendorp en had sowieso al een ander uiterlijk dan de mensen rondom mij”, vertelt ze. “Ik ben donkerder van haar en huidskleur, niet de magerste, en had dan ook nog dat vlekje. Ik vond het vreselijk dat ik anders was dan de rest.”

Leyla Naguibova. Beeld Tine Schoemaker

Van de wijnvlek van Michail Gorbatsjov, tot de moedervlek van actrice Ruth Beeckmans: meer dan op een andere plek op het lichaam kan een vlekje op iemands gezicht kenmerkend worden voor die persoon. De vlek wel of niet laten verwijderen, zoals Beeckmans onlangs wellicht om medische redenen deed, is dan ook vaak een weloverwogen beslissing.

“Ik zou het heel spijtig vinden als een dokter nu zou zeggen dat ik mijn vlekje moet wegdoen”, zegt Naguibova. “Een paar jaar geleden ben ik op mijn gezicht gevallen, waardoor er een wondje op mijn moedervlek ontstond. Ik was zo bang dat die daardoor zou verdwijnen. Ik ben nu juist trots op mijn vlekje.”

Dermatoloog Griet Voet. Beeld RV

Lasertherapie

Maar soms is er geen andere keuze dan de vlek te laten verwijderen. Dermatoloog Griet Voet uit Gent merkt dat mensen zich bewuster worden van de risico’s van zonblootstelling voor de huid. “Helaas verwachten we tegen 2030 nog steeds een stijging van 67 procent van personen met huidkanker. Maar we krijgen gelukkig steeds vaker de vraag van patiënten om de volledige huid te onderzoeken.”

Ook pesterijen of eigen onzekerheden kunnen iemand ertoe aanzetten bij de dermatoloog aan te kloppen. Zowat elk huidletsel of elke moedervlek kan verwijderd worden, stelt dokter Voet. Vroeger gebeurde dat meestal door middel van een chirurgische ingreep, waarbij het vlekje met een scalpel weggesneden wordt. “Vandaag gebeurt dat nog altijd als de arts twijfelt of denkt dat het kwaadaardig is. Zo kun je het achteraf onder de microscoop onderzoeken”, aldus Voet.

Goedaardige vlekken komen intussen in aanmerking voor lasertherapie. “Het letsel wordt dan afgeschaafd van de huid”, legt Voet uit. “Het laat de arts toe om veel nauwkeuriger en gerichter te werken, en levert dus ook een veel beter esthetisch resultaat op.”

De richtprijs voor beide types behandelingen ligt rond de 200 à 250 euro per vlekje, volgens Voet. Wie één vlekje laat verwijderen, krijgt tot 100 euro terug van de mutualiteit bij een chirurgische ingreep, en zo’n 50 euro bij een laserbehandeling. Bij een tweede of derde vlekje op een andere plek op het lichaam krijgt de patiënt maar de helft terug.

Nadelen

Voor Kristof Vervloesem (47), bekend van het tv-programma Taboe, wogen de nadelen van een behandeling van de wijnvlek op zijn gezicht uiteindelijk zwaarder door dan de voordelen. “Als kind ben ik begonnen met een laserbehandeling. Ik vond dat erg pijnlijk, terwijl de artsen mij niet eens konden garanderen dat het volledig weg zou zijn. Bovendien liep je daardoor met extra plakkers op het gezicht, wat het nog veel zichtbaarder maakte. Door de operatie werd ook het pigment in mijn huid geraakt, waardoor ik daar in de zomer altijd een witte plek zou hebben.”

Kristof Vervloesem. Beeld © VRT - Frank Temmerman

Donkere of Aziatische huidtypes hebben meer kans op zo’n pigmentverkleuring na genezing, zegt Voet. “Het is daarom heel belangrijk om na elke laserbehandeling een goede zonprotectie toe te passen en gemiddeld een viertal weken met het letsel uit te zon te blijven om verkleuring ter hoogte van de behandelplaats te vermijden.”

Vervloesem vond uiteindelijk een vriendengroep die hem zijn gezicht hielp aanvaarden zoals het is. “Als je die steun van vrienden en familie niet hebt, maakt dat alles nog veel zwaarder. Momenteel overweeg ik niet meer om de wijnvlek weg te halen. Maar als er bij wijze van spreken plots een pilletje komt die de vlek zou verwijderen zonder kosten en pijn, dan waarschijnlijk wel. Iedereen wil uiteindelijk het liefst zo normaal mogelijk zijn.”

Troef

De Nederlandse Kim Viergever (25) herkent de onzekerheden en pesterijen die gepaard gaan met afwijken van de norm. Ze herinnert zich nog goed hoe ze als kind enorm bang was dat de moedervlek op haar wang anderen zou opvallen. “Op een verjaardagsfeestje vroeg een ander kindje of ik poep op mijn gezicht had. Ik ben sindsdien nooit meer naar een ander kinderfeestje geweest. In de bus ging ik altijd zo zitten dat anderen de vlek niet zagen. En als we een Disney-film keken met een slechterik die een wrat had, ging ik altijd wat gebukt zitten.”

Uiteindelijk leerde Viergever om haar moedervlek als een troef te zien. Op dit moment werkt ze deeltijds als model. “Vroeger fotoshopte ik mijn vlek soms op foto’s om te kijken of ik mooier was zonder. Nu vraag ik aan make-upartiesten om ze niet te bedekken met foundation. Die moedervlek maakt mij juist uniek.”