Deze goede voornemens zijn ook goed voor de portefeuille: zo kan u honderden euro’s besparen

Ongeveer acht op de tien mensen hebben goede voornemens voor het nieuwe jaar. De kunst is om ze vol te houden. Naast een positieve impact op uw welzijn hebben die goede bedoelingen ook financiële effecten. Stopt u bijvoorbeeld met roken, dan kan u zomaar een paar duizend euro per jaar besparen. Maar begint u vol goede moed met een jaarabonnement bij een fitnesscentrum en haakt u na een maand al af, dan is die pakweg 300 euro verloren geld. Hoe haalt u het beste uit uw goede voornemen?

1. Afvallen en meer bewegen

Afvallen en meer bewegen staan bij de meeste mensen bovenaan het lijstje met goede voornemens. Zeker als er in de decembermaand goed gegeten en gedronken is. Karin Groenendijk (46), lerares op een basisschool, wil 5 kilo afvallen. “Op 17 februari heb ik een kleine buikwandcorrectie, dus voor die datum wil ik mijn doel bereiken. Over die 5 kilo maak ik me niet zo’n zorgen. Daarna op gewicht blijven, vind ik wel een uitdaging. Zeker na de zomer, als u toch weer sneller op de bank gaat zitten met een zak snoep, chips of een reep chocola. Gelukkig ben ik niet alleen verslaafd aan cola en chocola, maar ook aan sporten. Twee keer in de week bezoek ik de fitness en minstens twee keer per week loop ik buiten hard.”



Hardlopen of wandelen is natuurlijk een goede en goedkope manier om te bewegen. Een fitnesscentrum biedt meer variatie, maar kost al gauw 25 euro per maand. Gelukkig bieden veel werkgevers bedrijfsfitness aan. Dat betekent dat de kosten van het abonnement van uw brutosalaris afgaan en de belastingdienst op die manier eigenlijk meebetaalt. Dat scheelt gemiddeld zo’n 40 procent.

Maaltijdshakes en sapkuurtjes worden veel gebruikt om snel af te vallen. Twee weken sapkuren kost al snel 480 euro, twee weken maaltijdshakes (twee per dag) circa 240 euro. Dikwijls valt u er inderdaad snel van af, maar komt het verloren gewicht er net zo hard weer aan.

Michael Verstraeten (35), personal trainer en voedingsconsulent, onderstreept het belang van een normaal eetpatroon. “De meeste mensen weten heel goed wat wel en niet gezond is. Ik geloof niet in diëten, wel in drie keer per dag een gezonde maaltijd. Veel mensen eten de hele dag te weinig en zijn dan verbaasd dat ze ’s avonds een hele zak chips leegeten.”

Zijn advies: maak een plan, zowel voor het eten als voor het bewegen. “Maak dat plan zo Smart (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden, red.) mogelijk en begin klein. Beweegt u helemaal niet, begin dan met wandelen. Wilt u uiteindelijk 40 kilo kwijt, begin dan met 5. Wilt u minder alcohol drinken, drink dan alleen in het weekend. En schakel hulp in als het u niet alleen lukt.”

2. Minder alcohol drinken

Dry January is dé maand om minder alcohol te drinken. Joes Ludden (23), student in Utrecht doet dit keer niet mee, maar heeft al drie keer een oktobermaand niet gedronken. “Het was tijd voor meer structuur en rust in mijn hoofd. Op een gegeven moment wordt het ritme van drinken-kater- drinken-kater een beetje vermoeiend.”



Op alle fronten vond Ludden het een positieve ervaring. “Het is goed om erbij stil te staan dat je zo veel drinkt en dat dat eigenlijk niet normaal hoeft te zijn. Ik sliep beter en voelde me mentaal en lichamelijk fitter. Verder boekte ik gewoon veel meer resultaat in de fitness. Ik speel op vrij hoog niveau basketbal, dan merk je het verschil goed.”

Ook in zijn portemonnee merkte hij verschil. “Op een normale uitgaansavond drink je al snel voor 15 euro aan bier. In een stopmaand dronk ik één ginger ale, verder alleen water. Dan kost zo’n avond maar een paar euro.”

Afzien van alcohol kan ook behoorlijk schelen in de portemonnee. Beeld Shutterstock / View Apart

Reinout Wiers, hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie, doet veel onderzoek naar verslaving en is betrokken bij de ikpas.nl-campagne. Hij geeft vijf tips om goede voornemens te laten slagen:

- Vind een alternatief. “Als je na je werk een biertje pakt om de werkstress los te laten, vind dan iets anders om datzelfde doel te bereiken.”

- Bereid het alternatief tot in detail voor. “Stel dat fietsen je ook een ontspannen gevoel geeft, stippel dan van tevoren een route uit en leg alvast de juiste kleding en een gevulde bidon klaar. Op die manier kun je vanuit je werk zo je fiets opstappen.”

- Houd bij hoe je je voelt. “Begin daarmee al een paar weken voordat je begint met je goede voornemen. Dan merk je heel goed de positieve effecten van een maand niet drinken, niet roken of gezonder eten.”

- Werk samen met anderen. “Met een community sta je er niet alleen voor. Zo help je elkaar door moeilijke momenten heen.”

- Beloon jezelf. “Stop bijvoorbeeld elke week je uitgespaarde geld in een potje en doe daar aan het eind van de maand wat leuks mee.”

3. Stoppen met roken

Behalve tijdens Stoptober (stoppen in oktober) proberen ook veel rokers met ingang van het nieuwe jaar de sigaret uit hun leven te bannen. Alle kosten van het stoppen kun je door je zorgverzekering vergoed krijgen. Het kost je zelfs geen eigen risico. Wel moeten de programma’s bewezen effectief zijn.



Acteur Emile Jansen (62), bekend van onder andere GTST en Oorlogswinter, stopte onlangs met roken. “Ik rookte al 45 jaar een pakje per dag en merkte dat het me kapotmaakte. Ik moest met fysieke klachten naar het ziekenhuis, waar ik dacht: als ik zo doorga, lig ik hier binnen een half jaar weer. Ik heb de knop omgezet, maar het was niet makkelijk. Als ik nu sigaretten ruik, voel ik die behoefte nog steeds. Gelukkig is dat gevoel na twintig seconden weg.”

Met stoppen bespaart Jansen bijna 3.000 euro per jaar. “Met de dag voelde ik me beter en kreeg ik meer energie. Los van de gezondheid: mijn niet-rokende vriendin had ik niet gehad als ik nog rookte. Het is gewoon niet aantrekkelijk om wakker te worden naast een stinkende asbak.”

4. Beter met je geld omgaan

Het beste voornemen om geld te besparen is uiteraard beter met je geld omgaan. “Het is altijd makkelijker dan je denkt”, zegt Marjan Heemskerk (36), registeraccountant, blogger en auteur op The Happy Financial.



Er zijn handigheidjes die daarbij helpen. “Zorg voor een doel, zodat je weet waarvoor je het doet. Sparen voor het sparen is voor niemand leuk. En maak het behapbaar. Als je over drie jaar 20.000 euro wilt hebben, reken dan terug naar wat je per dag of per week opzij moet zetten.”

“Creëer vervolgens inzicht. Met Excel kun je mooie overzichten maken, maar er zijn ook handige apps zoals MijnGeldzaken Huishoudboekje, waarmee je een goed inzicht krijgt in je inkomsten en uitgaven. Met de goedkoopste betaalde versie van die app (€2,45 per maand, red.) kun je zelfs budgetteren. En om te voorkomen dat je stiekem toch weer in oude bestedingspatronen vervalt, check je in de app elke dag even hoe je er financieel voor staat.”

“Als laatste is een grondige check van je vaste lasten altijd goed. Dat kost even tijd, maar daarna heb je er het hele jaar profijt van.”