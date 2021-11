Deze gezonde lunchsalade doet je boterhammendoos verbleken

Verruil je duffe lunchsandwich eens voor een gezondere, knapperige broodsalade met geroosterde groenten en bagna cauda. Zo wordt de werklunch zowaar iets om naar uit te kijken!

Geen maaltijd die meer het risico loopt om eentonig en ongezond te zijn dan de weekdaglunch. Toen ik, in een ver verleden, nog dagelijks naar kantoor spoorde, waren belegde broodjes of voorverpakte pastasalades vaak mijn realiteit. Maar sinds ik het gros van de tijd thuis werk, is lunchtijd net iets om naar uit te kijken. Een omelet met oesterzwam en Parmezaanse kaas of enkele plakjes gebakken halloumi met een frisse venkel-komkommersalade, het hoeft heus niet tijdrovend of gecompliceerd te worden als je iets lekker en voedzaam klaar wil maken. Heb je genoeg van de miljoenste avocadotoast of die saaie boterhammen met jonge kaas? Maak dan eens een salade van je brood in plaats van er preparé op te smeren.

Panzanella is van oorsprong een zomerse, Toscaanse broodsalade met rijpe tomaten en ansjovisvinaigrette. Ik eet hem minstens één keer (maar vaak veel meer) per week wanneer de tomaten op hun allerbest zijn. Panzanella is ideaal voor hete zomerdagen, wanneer koken te veel moeite kost en je naar lichte en frisse gerechten snakt. In deze versie voor het najaar worden zongerijpte tomaten ingeruild voor geroosterde groenten, wat het gerecht meteen een warme vibe geeft, ook al eet je deze salade best op kamertemperatuur. Broccoli en bloemkool vormen een ideale match met de hartige bagna cauda, een dressing op basis van ansjovis. De rauwe rode ui transformeert in de oven van scherp naar zoet en gekaramelliseerd. De ster van dit gerecht is echter het krokant gebakken brood, dat de salade textuur en body geeft.

Nachtje marineren

Wil je deze geroosterde salade op voorhand maken? No problemo! De groenten een nachtje laten marineren in de vinaigrette maakt het geheel zelfs nog smakelijker. Hou gewoon de knapperige broodstukjes apart in een goed afsluitbare voorraaddoos en voeg ze vlak voor het eten toe. Niets zo treurig als zompig brood. De croutons mogen de dressing maar nét absorberen, zodat ze lekker crunchy blijven. Maak je er graag een complete, vullende maaltijd van, serveer dan gerust met een gebakken worstje, een stuk kippendijfilet of enkele plakjes halloumi.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Winterpanzanella

Dit heb je nodig voor 4 personen

2 rode uien, geschild en in partjes / 1 broccoli, in roosjes / 1 bloemkool, in roosjes / extra vierge olijfolie / peper en zout / klontje boter / 3 à 4 dikke sneden (zuurdesem)brood, in stukken / 15 ansjovisfilets / 1 pikant pepertje, versnipperd / 1 teentje knoflook, tot moes geplet / 1 el rode­wijnazijn / 250 g buffelmozzarella, in stukken / 15 g basilicumblaadjes / 50 g geroosterde hazelnoten, grof gehakt

Zo maak je het

1. Verhit de oven op 200°C.

2. Schik de rode ui, broccoli en bloemkool op een bakplaat en besprenkel met olijfolie, peper en zout. Meng goed door elkaar en rooster in 20 à 25 min. goudbruin.

3. Verhit een flinke klont boter in een grote pan en bak de broodstukjes krokant. Kruid met peper en zout.

4. Verhit voor de bagna cauda 30 ml olijfolie in een steelpannetje. Voeg de ansjovisfilets en het pikant pepertje (of een snuf chiliflakes) toe en plet met de bolle kant van een houten lepel de ansjovis tot moes. Voeg de knoflook en rodewijnazijn toe en haal vervolgens na 1 min. van het vuur. Kruid met peper.

5. Haal de groenten uit de oven en laat 5 min. afkoelen.

6. Doe de geroosterde groenten samen met de mozzarella, basilicum, geroosterde hazelnoten en croutons in een mengkom. Voeg de bagna cauda toe en meng goed dooreen. Serveer onmiddellijk of bewaar voor later. Meng, in het tweede geval, de croutons pas vlak voor serveren onder de salade.