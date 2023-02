Deze Gentse ontwerpster levert bruidsjurken op maat: ‘Mijn tip? Vergeet sociale media en maak er iets heel persoonlijks van’

Hoe begeleid je bruiden in spe naar hun droomjurk?

“Ik heb in de showroom prototypes hangen ter inspiratie, maar in principe begint elk ontwerp met een wit blad. Samen met de bruid zoek ik naar een silhouet waarin ze zichzelf herkent, maar dat tegelijk mijn stempel draagt. Ik houd enorm van gelaagdheid, zowel in de combinatie van de materialen, zoals kant op voile, als in het ontwerp. Door te spelen met aparte laagjes evolueert de look gedurende de dag van ceremonieel naar feestelijk.”

Denk je dan niet in collecties?

“Ik zie een collectie meer als een vertaling van mijn visie. De looks zijn een tastbare houvast die doen dromen en inspireren. De nieuwe ‘C’est Moi’-collectie kwam tot stand in Marrakech, na een heel drukke periode. Na corona heb ik zoveel bruiden gekleed dat ik even moest herbronnen. Alle geuren en kleuren van de stad zitten er subtiel in verwerkt, ik haal er zelf ook energie uit.”

Hoe voelt het om bij te dragen aan zo’n speciale dag?

“Heel bijzonder. Na vijf jaar in de bruidsmode krijg ik nu zussen en vriendinnen van de eerste bruiden over de vloer. Die familiale sfeer is zo tof. Ik ben ook omringd door een fijn team van zeven naaisters. We maken alle jurken in het eigen atelier en werken enkel met Europese stoffen. Ik geloof heel erg in die korte keten.”

Gepersonaliseerde bruidsjurk vanaf 2.000 euro, evajanssens.be