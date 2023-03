Deze gehaktballen van Yotam Ottolenghi doen u zwichten voor de Britse keuken

De populaire Brits-Israëlische chef Yotam Ottolenghi geeft elke week een van zijn keukengeheimen prijs. Deze keer: hoe één gerecht je kan doen zwichten voor de Britse keuken.

Al in de 18de eeuw gooiden mensen in Engeland stukjes vlees in een pot en goten er vervolgens een dik beslag over, dat door het sissende vet van het vlees heel hoog rees en lekker knapperig werd. Dankzij het deeg en een royale portie jus erbij werden goedkope vleesrestjes zo een heerlijke, vullende maaltijd.

Het gerecht werd eerst ‘vlees in een korstje’ genoemd of omschreven als een ‘pastei met een gat in het midden waarin vlees zit’. Later werden vooral worsten gebruikt in plaats van stukjes vlees en daardoor kreeg het gerecht de meer tot de verbeelding sprekende naam toad-in-the-hole (‘pad in het gat’). Zo werd toad-in-the-hole, samen met spotted dick en bubble and squeak, een van die populaire Britse gerechten met een merkwaardige naam.

Er bestaan veel theorieën over de oorsprong van de gekke naam, die niets te maken heeft met het bakken van amfibieën. Dat is gelukkig slechts een fabeltje.

Maar het is moeilijk om geruchten te ontkrachten. Neem bijvoorbeeld de hardnekkige overtuiging dat het eten in Groot-Brittannië per definitie eentonig, flauw en fantasieloos is. Die misvatting is helaas de reden waarom de meeste mensen lange tijd (en nu nog steeds) geen hoge dunk hadden van de Britse keuken.

Rijke, gladde jus

Ik moet toegeven dat ik vroeger hetzelfde dacht. Toen ik meer dan 20 jaar geleden naar het eiland verhuisde, wist ik zeker dat ik niet onder de indruk zou zijn van het eten. Maar het duurde niet lang voordat mijn ongelijk dubbel en dwars werd bewezen dankzij een gebraad voor een typisch Britse zondagse lunch.

In het eerste restaurant dat me een vaste baan had aangeboden, werd zondags bij het gebraad een rijke, gladde jus geserveerd en ook een traditionele Yorkshire pudding. Deze vleesloze versie van toad-in-the-hole bestaat alleen uit het luchtige, knapperige deeg. Het was een gevaarlijke zet om mij te vragen die Yorkshire puddings te maken. Ze waren zo lekker dat er veel in mijn buik belandden en niet op het bord van de gasten.

Vervolgens ontdekte ik nog zo veel andere klassiekers: taarten, crumbles, gebakken vis in een korstje, allerlei soorten custards, de lijst gaat maar door. Maar vandaag keer ik terug naar de drie elementen waardoor ik ooit een culinaire anglofiel werd: goed doorbakken vlees, knapperig deeg en een fluwelige saus.

Die gezegende drie-eenheid is een uitstekende manier om iedereen aan tafel te krijgen, net als met een zondags gebraad. Ik wijk een tikje af van de traditie omdat ik in plaats van worsten gehaktballetjes gebruik, die ik prettiger vind vanwege de lossere structuur. Toch blijft het gerecht even pretentieloos als het originele recept.

De eenvoud van de ingrediënten en de techniek van toad-in-the-hole zeggen ook veel over de Britse cultuur in het algemeen. Het is een nederig gerecht dat doelgericht wordt bereid en perfect moet worden uitgevoerd. Als kers op de taart heeft het ook nog eens een grappige naam.

Beeld NYT

Toad-in-the-hole met gehaktballetjes

Bereidingstijd: ongeveer 2 uur

Dit heb je nodig voor 6 personen

Voor het beslag: 4 grote eieren / 240 ml volle melk / 160 ml bier, IPA of een andere pale ale / 2 el Dijonmosterd / 225 g bloem, gezeefd / 1 tl zout

Voor de jus: 2 el zonnebloemolie / 15 g ongezouten boter / 2 kleine uien, in dunne plakjes gesneden / 2 takjes rozemarijn / 3 el balsamicoazijn / 1 1/2 el bloem / 480 ml kippenbouillon / 100 ml IPA-bier / zout en zwarte peper

Voor de gehaktballen: 200 g zuurdesembrood, korsten verwijderd, in blokjes van 1/2 cm / 180 ml volle melk / 700 g varkensgehakt / 155 g pancetta, fijngesneden / 1 kleine ui, geraspt / 20 g grof gehakte peterselie / 4 teentjes knoflook, geplet / 1 1/2 tl citroenzeste / zout en zwarte peper / 90 ml zonnebloemolie / 2 takjes rozemarijn

1. Verwarm de oven op 240°C. Maak het beslag: doe de eieren, melk, bier en mosterd in een grote kom en klop krachtig tot een schuimend mengsel, ongeveer 1 min. Doe de bloem en het zout in een andere grote kom en maak een kuiltje in het midden. Giet het eimengsel in vier keer in het kuiltje, en klop telkens lichtjes tot het mengsel in de bloem is opgenomen. Klop tot er geen klontjes meer zijn. Zet een goed half uur opzij terwijl je de jus maakt.

2. Bereid de jus: doe olie, boter, uien, rozemarijn en azijn in een ovenschaal. Bak zo’n 20 min. in de oven tot de uien zacht en bruin zijn. Roer een paar keer tussendoor. Klop de bloem, de bouillon en het bier in een kom tot een gladde massa. Voeg 1/2 tl zout en flink wat peper toe en giet het mengsel in de ovenschaal. Zet terug in de oven en bak 20 tot 25 min. (roer twee keer terwijl de schaal in de oven staat). Gooi de takjes rozemarijn weg en houd de jus warm.

3. Maak de gehaktballen terwijl de jus in de oven zit: week de stukjes brood in de melk en zet 10 min. opzij. Meng het gehakt, pancetta, ui, peterselie, knoflookteentjes en citroenzeste met 1 tl zout en flink wat peper in een grote kom. Voeg het brood toe en kneed. Vorm 12 grote ballen.

4. Strijk 2 el zonnebloemolie uit over de bodem van een grote braadslee. Voeg de gehaktballen toe en bak ze 10 min. of tot het sap eruit begint te lopen. Leg ze vervolgens op een met keukenpapier beklede bakplaat om overtollig vocht op te nemen. Giet het vleessap van de braadslee bij de jus en veeg de braadslee dan droog.

5. Voeg de resterende 4 el zonnebloemolie toe aan de braadslee en zet deze terug in de oven tot ze begint te roken (zo’n 10 min.). Giet dan zo snel mogelijk het beslag in de braadslee (het moet borrelen aan de randen) en leg de gehaktballen en 2 takjes rozemarijn er vlug in. Zet onmiddellijk terug in de oven en bak nog 15 min. Verlaag de temperatuur tot 210°C (trek de oven niet open!) en bak nog 30 min., of tot het beslag goudkleurig en goed gerezen is. De jus kan de laatste 5 min. weer in de oven worden gezet om op te warmen. Serveer meteen, met de jus ernaast.