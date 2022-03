Podcast Wat is er mis met mij?

▶ Deze gedragstherapeut weet raad met je innerlijke criticus: ‘Het is nooit goed genoeg’

Beeld ter illustratie. Beeld RV

Heb jij ook zo’n stemmetje in je hoofd dat je terechtwijst, kritiek geeft, zegt dat je het niet goed doet en dat het beter moet? Dat is je innerlijke criticus. Als hij te vaak en te hard van zich laat horen, kun je er ongelukkig van worden. In deze podcast leert gedragstherapeut Wilfried Van Craen je hoe je jouw criticus het zwijgen oplegt, maar ook hoe je hem op een positieve manier kan inzetten, want eigenlijk heeft hij alleen maar goede bedoelingen.