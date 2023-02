Deze gebakken tagliatelle van Yotam Ottolenghi is een mooie les in koken met beperkte middelen

De populaire Brits-Israëlische chef Yotam Ottolenghi geeft elke week een van zijn keukengeheimen prijs. Deze keer: hoe je met minimale middelen iets lekkers op je bord tovert.

Zoals iedereen die de pandemie heeft doorstaan, vraag ik me af wat we uit de periode van de lockdowns bijhouden. We kunnen opnieuw reizen, de theaterzalen en restaurants zitten weer vol, en we mogen elkaar kussen en knufffelen. Toch vraag ik me af welke dingen mensen nog steeds doen en welke gewoontes intussen weer zijn verdwenen. Schud je mensen opnieuw de hand, of hou je het voortaan bij een vuistje? En wat met onze eet- en kookgewoonten? Heeft de pandemie iets permanent veranderd in de keuken?

In die jaren vol onzekerheid was er één constante: er moest nog steeds elke dag eten op tafel komen. Maar toen we thuis zaten, begonnen we op een andere manier te koken, te eten en boodschappen te doen. Het uitgangspunt van koken werd bijvoorbeeld helemaal anders.

Vroeger maakte je misschien een lange boodschappenlijst van ingrediënten op basis van een recept dat je ergens had gevonden. Maar in 2020 kwam het er vaak op neer dat je je moest behelpen met wat er thuis in de kast of in de plaatselijke supermarkt voorhanden was. Een doos spaghetti, een blikje ansjovis en een blik gepelde tomaten volstonden voor het avondeten. Van bloem werd brood gemaakt, de lunch bestond uit een blikje sardines, en gedroogde linzen en kikkererwten kregen de tijd om te weken en werden aan soepen en stoofschotels toegevoegd.

C!reatief en vindingrijk

Hoe meer we gebruikmaakten van wat er al in huis was, hoe meer we allemaal beseften dat het eigenlijk niet uitmaakte of we de ‘verkeerde’ soort pasta of chilivlokken hadden. We leerden specerijen weglaten en kruiden door andere vervangen. Hoe minder opties er waren, hoe creatiever en vindingrijker we moesten zijn. Het is een paradox: hoe minder we hebben om mee te werken, hoe makkelijker we onbevangen, ontspannen en vol zelfvertrouwen aan de slag gaan. Ik hoop dat we dat niet vergeten.

Begrijp me niet verkeerd, ik schrijf kookboeken. Ik hoop dus dat ik mensen kan inspireren zodat ze nieuwe ingrediënten en gerechten uitproberen. Ik verdien er mijn boterham mee, maar tegenwoordig maakt het me niet zoveel meer uit of je nu bruin of wit brood gebruikt.

We hebben niet allemaal dezelfde ingrediënten in onze voorraadkast staan, maar dat doet er ook niet toe.

Ik moedig iedereen aan om dit recept te lezen en eerst eens te kijken wat er thuis in de voorraadkast staat, in plaats van meteen naar pen en papier te grijpen om een boodschappenlijstje te maken. Als ik tagliatelle schrijf, zijn andere pastanestjes zoals fettuccine of pappardelle immers net zo goed. Wees creatief met de tomatenolie en gebruik eventueel andere pepers of specerijen, zoals komijn of korianderzaad. Laat de peterselie weg als je er geen hebt en gebruik gerust andere tomaten dan datterini.

We hebben onze vrijheid intussen herwonnen, maar de wereld blijft een complexe plek. Precies daarom wil ik iedereen aanmoedigen om in de keuken sober en creatief om te gaan met wat er in huis is.

Beeld Andrew Scrivani/The New York Times

Gebakken tagliatelle met kikkererwten en tomatenolie met gerookte chipotle

Dit heb je nodig voor 4 personen

Bereidingstijd: 1 u, plus minstens 8 u weektijd

Tomatenolie: 250 g datterini of kerstomaatjes / 120 ml olijfolie / 1 el tomatenpuree / 2 1/2 tl gerookte chipotle-­chilivlokken / 1 1/2 tl zoet paprikapoeder / 1/2 tl zout

Pasta: 2 el olijfolie / 8 gedroogde tagliatellenestjes / 200 g gedroogde kikkererwten, met 1/2 tl bicarbonaat 8 tot 24 u geweekt in koud water / 1/2 tl bicarbonaat / 2 teentjes knoflook, fijngehakt / 2 citroenen, 1 gehalveerd en de andere in 4 partjes gesneden / 1 el grof gehakte bladpeterselie

Beeld Andrew Scrivani/The New York Times

Zo maak je het

1. Begin met de tomatenolie. Verhit een middelgrote sauteerpan op hoog vuur. Voeg de tomaten toe en laat 4 min. bakken tot ze wat geblakerd zijn, maar nog niet uiteenvallen. Schud af en toe eens met de pan. Haal de pan van het vuur en laat 5 min. afkoelen. Voeg de rest van de ingrediënten voor de olie eraan toe en zet de pan weer op het vuur. Laat zo’n 15 min. zachtjes sudderen, roer af en toe eens. Haal de pan van het vuur en zet opzij. Laat de olie infuseren.

2. Bereid de pasta. Giet 2 el olijfolie in een grote, hoge sauteerpan en verhit deze op middelhoog vuur. Voeg de tagliatelle toe en bak ze 2 min. aan elke kant of tot ze goudbruin zijn. Niet erg als de pasta niet aan twee kanten gekleurd is. Zet de tagliatellenestjes opzij en spoel de pan uit.

3. Laat de geweekte kikkererwten uitlekken en doe ze in de pan met 1 l water en 1/2 tl bicarbonaat. Zet de pan op middelhoog vuur en breng het geheel aan de kook. Verwijder het schuim af en toe met een schuimspaan. Draai het vuur laag, dek de pan af en laat nog 10 tot 15 min. sudderen. Voeg 1 1/2 tl zout toe en proef de kikkererwten. Ze moeten zacht zijn, maar niet uiteenvallen. Zet het vuur wat harder.

4. Roer de knoflook door de kikkererwten en leg dan de gebakken tagliatellenestjes in de pan. Dek weer af. Roer er niet in. Laat koken tot de pasta gaar is en het meeste vocht is opgenomen, zo’n 5 tot 10 min. of volgens de aanwijzingen op de verpakking. Haal het deksel van de pan en knijp het sap van de twee citroenhelften uit, zonder te roeren.

5. Schep de tomatenolie eroverheen, bestrooi met de peterselie en serveer in de pan. Garneer met de extra partjes citroen.