Deze filosoof pleit voor digitaal verzet: ‘Saboteer QR-codes op restaurant en gebruik ‘Lul’ als voornaam op webshops’

Vandaag zult u 110 keer naar uw smartphone grijpen. We surfen en streamen dat het een lieve lust is, maar doen we dat omdat wij het zelf willen of zijn we marionetten van de technologiebedrijven? Nederlands technofilosoof Rens van der Vorst (52) spoort u in het boek Digitale gremlins aan tot meer kritische zin en kleine daden van verzet. ‘Bij webshops kennen ze me als Lul van der Vorst.’

De laatste jaren lezen we steeds vaker onrustwekkende berichten over ons digitale leven: Facebook ondermijnt de democratie, Twitter zaait haat, sociale media zijn verslavend. Toch stoppen we er niet mee. Waarom niet?

“Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat de voordelen van technologie best wel concreet zijn. Het is makkelijk, het bevredigt bepaalde noden. De nadelen daarentegen zijn vaak abstracter. Privacy is een goed voorbeeld. Als je je gegevens deelt en je privacy opgeeft, heb je daar meteen voordeel van: dan werken je apps namelijk beter. Maar de nadelen van privacy zijn best wel abstract.”

‘We zijn gehackt’, schrijft u. ‘Je kunt er op restaurant misschien wel voor kiezen om niet naar je telefoon te grijpen als je partner even naar het toilet is, maar je kunt er niet meer voor kiezen om je telefoon niet te wíllen nemen.’ Dat is helaas herkenbaar. Hoe is het zover gekomen?

“Elke succesvolle app is volgens ongeveer hetzelfde model ontworpen: het zogenoemde Hook Model. Dat is een klassieke ontwerpbijbel uit Silicon Valley die perfect inspeelt op onze zwakheden. Een goede ontwerper kijkt namelijk naar onze hoofdzonden. En een van die hoofdzonden is gemakzucht: als iets makkelijker wordt, hoef je minder gemotiveerd te zijn om een actie te ondernemen. Wij mensen vóélen diep vanbinnen niet de behoefte om op restaurant ons voorgerecht te fotograferen, want dat deden we vroeger ook niet. Toen kostte het nog te veel moeite. Nu is het makkelijk geworden en doen we het wél.

“Ook mensen bedreigen was vroeger ingewikkelder. Je moest een houten kruis bij iemand in de tuin gaan plaatsen, en dat vervolgens in brand steken. Veel werk dus. Nu stuur je gewoon een tweet. Omdat het makkelijk is. En omdat onze technologie ontworpen is om dingen zo makkelijk mogelijk te maken.

“Alleen: dat verandert ons. Als jij 110 keer per dag je telefoon vastneemt – dat is namelijk het gemiddelde – zijn dat echt geen 110 bewuste beslissingen. Dan ben je geconditioneerd. Dat is een probleem, want het is geen technologie waarbij onze waarden centraal staan. Het is technologie waarbij de waarden van het technologiebedrijf vooropstaan. En daar moeten we ons tegen verzetten, vind ik.”

technofilosoof Rens van der Vorst. Beeld Fjodor Buis

U formuleert met Digitale gremlins een antwoord. Wat is het idee juist?

“Ik geef best veel presentaties, en op het einde ervan voelt het publiek zich vaak een beetje ongemakkelijk. Er vraagt altijd wel iemand in de zaal: ‘Wat kan ik nu concreet doen om een en ander te veranderen?’ En dan kom je tot de conclusie dat het best moeilijk is om in je eentje iets te doen. Stoppen haalt weinig uit want de wereld om je heen gaat wél door. En minderen is ook moeilijk, net zoals bij alcohol drinken.

“Dus ben ik gaan nadenken over de vraag: wat kunnen we wél doen? Daarbij kwam ik bij ‘digitale gremlins’ uit. Ik verzon daden van mild verzet die je zelf kunt plegen, die leuk zijn om te doen, weinig moeite kosten, legaal zijn, waarvoor je niet technisch aangelegd hoeft te zijn, en die, als heel de wereld zou meedoen, van die wereld een betere plek zouden maken. Het mooie eraan is dat je zo actief participant wordt. Ook al ben je maar een druppeltje, je bent in ieder geval een druppeltje dat de goede kant op stroomt.”

Kunt u een voorbeeld geven?

“Wel, het begint met iets waaraan je je ergert. Dat is voor iedereen anders. Persoonlijk erger ik me aan QR-codes op terrassen. In heel Nederland heb je ze: je moet ze scannen en dan komt er iemand je bestelling brengen. Ik vind dat verschrikkelijk. Het leven draait toch niet alleen om efficiëntie? Soms is het juist belangrijk om níét efficiënt te zijn. Het is juist leuk dat er een ober komt en dat je een praatje maakt, over het weer, wat ze op de tap hebben. Het duurt misschien wat langer, maar het is belangrijk.

“Je moet je dus tegen die QR-codes verzetten. Eén manier om dat te doen is ervoor te zorgen dat je altijd een kleine zwarte markeerstift bij je hebt, waarmee je dan één klein vakje van die code inkleurt. Dan werkt hij niet meer. Als iedereen dat zou doen, gaan die QR-codes op de schop. Dat is één ergernis, maar het gaat ook over beter tweeten, beter netflixen, beter googelen en beter bestellen.”

Technologie heeft de neiging ons te ontmenselijken, schrijft u.

“Ja, neem nu de Amerikaanse vrachtwagenchauffeurs. Zij zijn lange tijd bang geweest dat ze door zelfrijdende vrachtwagens zouden worden vervangen. Dat is niet gebeurd. Maar inmiddels hangen hun cabines vol met technologie, die zowat alles meet: of je wel genoeg rust, of je niet te snel door de bocht gaat, of je niet te bruusk remt. Die chauffeurs, die ooit voor dat beroep kozen omwille van de romantiek, de avonturen en ook wel de gehaktstaven, zijn dus niet vervangen door zelfrijdende robots, maar zijn zelf zelfrijdende robots geworden.

“Dat is helaas niet uniek. In een callcenter bijvoorbeeld heb je intussen ook artificiële intelligentie die je intonatie in de gaten houdt: toon je wel genoeg begrip? Zeg je vaak genoeg ‘ik begrijp u mevrouw, ik begrijp u meneer’? Je bent geen echt gesprek meer aan het voeren. Je bent geautomatiseerd. En dat zie je op allerlei gebieden gebeuren. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling.

“We zijn onszelf gaan definiëren in termen van technologie. Zo zeggen we bijvoorbeeld: ‘Ik werk graag thuis, want daar ben ik productiever.’ Maar sinds wanneer is productief zijn een belangrijke waarde geworden? Of efficiëntie? Efficiëntie is geen waarde an sich. Soms is het handig, maar soms ook niet. Je ziet dat negatieve aspecten worden weggemanaged – in het geval van thuiswerken is er geen reistijd, geen kantoor te huren, geen slechte koffie, geen afleiding van je baas die een eikel is. Maar ook de positieve effecten worden weggemanaged: je hebt minder vaak de slappe lach, minder onzingesprekken, minder creatieve highs. Dat zijn zaken waarover we actiever moeten nadenken.”

Er is een obsessie met efficiëntie, maar ook met meetbaarheid. Kent u het mopje van de jogger wiens lichaam geen calorieën verbrandde omdat zijn Strava niet aan stond?

(lacht) “Ik ken het, ja. Als het over meetbaarheid gaat, denk ik dat het belangrijk is om te constateren dat de meest waardevolle dingen in het leven niet te meten zijn. Ik gebruik in het boek het voorbeeld van wie nu de beste basketballer aller tijden is: Michael Jordan of LeBron James? Op basis van de cijfers zou je nog kunnen twijfelen, maar je hoeft maar één minuut naar beelden van beiden te kijken en er is geen enkele twijfel mogelijk. Dan zie je de lompe waterbuffel die LeBron James is en de ranke gazelle genaamd Michael Jordan. Híj is natuurlijk de beste aller tijden. Alleen: schoonheid kun je niet meten.

“Een ander probleem met meetbaarheid is dat data alleen maar kunnen tonen wat ik héb gedaan, en niet wat ik had wíllen doen. Als ik bijvoorbeeld op Netflix zes series na elkaar binge, genre Peaky Blinders, Breaking Bad of Ozark, maar ik had eigenlijk liever naar een documentaire over klimaatverandering gekeken, dan weet dat algoritme dat niet. Het enige wat die data doen is mij nog meer van hetzelfde sturen, in plaats van te zeggen: Rens, we trekken je uit het trieste moeras van de man die je bent en we gaan je helpen de man te worden die je graag zou willen zijn.

“Ik vind dat je je daartegen moet verzetten. Wat Netflix betreft, stel ik voor om voor het hele gezin maar één profiel te gebruiken om zo het algoritme te verwarren. Mijn vrouw is nog extremer, want zij doet aan bingesleeping: ze valt bij elke serie meteen in slaap en die algoritmes maar denken dat ze megafan is.”

Meten staat dus niet gelijk aan weten?

“Inderdaad. Maar doordat je nu steeds meer kúnt meten, en omdat de technologie om te meten steeds eenvoudiger wordt, wordt de illusie dat meetbaarheid belangrijk is alleen maar aangewakkerd. Een goed voorbeeld was de coronapandemie. Alles moest meetbaar zijn: het aantal besmettingen, doden en bedden, maar zaken als ‘wat verlies je als je niet op café of naar school of naar een festival kunt?’ waren niet meetbaar. Dan zie je dat het discours en het beleid worden gedomineerd door wat meetbaar is. Dat is natuurlijk tragisch. Want als de dingen die níét meetbaar zijn toevallig het meest waardevol zijn, richten we ons beleid echt wel verkeerd.”

U stelt in het boek de vraag: hebben techneuten de afgelopen 30 jaar de wereld beter gemaakt? Uw antwoord luidt...

“Ze hebben de wereld beter gemaakt, maar dan vooral beter voor techneuten. Het is wellicht iets genuanceerder als je gezondheidstechnologie en zo meetelt, maar als je kijkt naar de algemene digitale technologie die beschikbaar is voor jou en mij, zie je dat een kleine groep gasten uit Silicon Valley heeft gedacht: dit zijn mijn problemen en ik ga ze oplossen. Ik vind het moeilijk om meisjes aan te spreken? Tinder. Ik vind het ingewikkeld om met mensen te praten? WhatsApp. Ik vind het lastig om naar de winkel te gaan? Online bestellen. Zo ontstaat een paradijs voor nerds. Het tragische is dat wij dat allemaal omarmd hebben. Dat wij niet gezegd hebben: jouw problemen zijn niet mijn problemen. Ik hoef die technologie niet.”

U schrijft ook dat al die technologische oplossingen andere innovaties in de weg staan.

“Ja. We weten al lang wat de beste manier is om met criminelen om te gaan. Je behandelt hen goed, leidt hen op, geeft hun de mogelijkheid om zich op een goede manier te reïntegreren, en kijk, de criminaliteit daalt. Dat weten we al lang. Maar ja, een AI-systeem zoals in Minority Report (Spielberg-film uit 2002 met Tom Cruise in de hoofdrol, red.) dat misdaden kan voorspellen vóór ze gebeuren, klinkt natuurlijk veel sexyer. Dus het is niet alleen zo dat technologie vaak niet de beste oplossing is, maar bovendien leidt ze af van échte oplossingen.”

Groeit er stilaan niet wat meer scepsis ten opzichte van de digitalisering?

“Onze naïviteit ten opzichte van technologie is in ieder geval aan het verdwijnen. Een dikke tien jaar geleden werd Twitter nog bijna genomineerd voor de Nobelprijs van de Vrede, vanwege de Arabische Lente. Dat kun je je vandaag niet meer voorstellen. Ook onze regelgeving is sterk aan het verbeteren, met de Europese Commissie als lichtend voorbeeld. Maar wat ons gedrag betreft, zijn we niet zo goed bezig.

“Maar vergelijk het met roken. Om tot een echte gedragsverandering te komen, had je ook daar het samenspel nodig van minder verslavende producten, een strengere wetgeving en mensen die zich bewuster werden van de kwalijke effecten. Ik ben dan ook niet negatief over de toekomst. De technologie is nog jong. Er is nog ruimte voor verbetering.”

Beeld Rebecca Fertinel

Het verdienmodel van veel technologiebedrijven is dat ze ons gedrag in verhandelbare data omzetten. Hoe werkt dat juist?

“In essentie willen ze zo veel mogelijk data over jou verzamelen. Dat doen ze bijna altijd op dezelfde manier. Eerst doen ze het illegaal, vervolgens komen mensen erachter, dan passen ze wat details aan, maar intussen ben je al lang verslaafd aan wat ze gecreëerd hebben en kunnen ze weer een nieuw doel uitkiezen. Een goed voorbeeld is Google Streetview. Google had gezworen dat ze alleen maar straten zouden fotograferen, maar later bleken ze toch stiekem je wifidata binnen te halen. Toen dat uitkwam zeiden ze: ‘Sorry, foutje van een programmeur.’ Wat natuurlijk niet waar was. Maar intussen dachten de mensen wel: handig, die Streetview.

“Vervolgens proberen die bedrijven op steeds meer terreinen te komen, met als enige doel jou nog meer te kunnen verkopen. Want het zijn handelaren in aandacht: ze grijpen je aandacht en die aandacht verkopen ze aan iemand die dan weer een zeepje, zalfje of politiek idee aan je wil verkopen. Die strijd om onze aandacht wordt steeds extremer.”

Kunnen we die overdaad aan bedrijven die om onze aandacht vechten nog wel aan? Is het op een bepaald moment niet gewoon te veel?

“Absoluut. Technologie wordt steeds beter in het produceren van videofilmpjes enzovoort, maar er bestaat geen technologie die zorgt dat we sneller video’s of teksten kunnen consumeren. Wij blijven een trage, organische machine.”

Is dat de macht die we nog hebben: de keuze waaraan we onze aandacht schenken?

“Zeker. Dat zei Seneca al: je bent waar je je aandacht aan besteedt. Of het nu je opa of oma is, je hobby, je vrienden of je telefoon. Daar moet je heel zorgvuldig mee omspringen. Alleen: er zijn spelers op de markt gekomen die daar handig op inspelen. En de spelers die daar niet handig op inspelen, zijn aan het verliezen. Een goed boek vraagt niet de hele tijd je aandacht. Dat bliept of pingt niet. De technologie die jouw aandacht wél weet te trekken, is aan het winnen. En dat is niet per definitie het medium waaraan jij je aandacht graag zou wíllen besteden.”

Digitale gremlins door Rens van der Vorst verschijnt op 7 maart bij uitgeverij Atlas Contact, 240 p’s, 22,99 euro

5 tips voor digitaal verzet

1.” Als wij iets van Google willen weten, komt Google iets van ons te weten. Daarom stellen digitale gremlins alleen indirecte vragen aan Google. Bijvoorbeeld: ‘Heeft mijn collega Joop van de boekhouding een micropenis?’”

2. “Als er tijdens een concert iemand voor je staat te filmen, ga dan dicht bij die persoon staan en zing lekker hard mee met de artiest. Dat is leuk, en het verpest de opnames voor de filmer.”

3. “Als je iets bij een webshop bestelt, krijg je achteraf tientallen berichten die beginnen met je voornaam. Gepersonaliseerd, niet persoonlijk. Daarom bestel ik soms iets onder de naam ‘Lul van der Vorst’. Om dan te klagen over mails als: ‘Hallo Lul, zou je ons aanbevelen…?’”

4. “Of bestel een product met een verwijzing naar de webshop zelf. Bij Zara ben ik Zara van der Vorst, bij de H&M word ik H.M. van der Vorst. Als ik dan later een mail krijg van een heel ander bedrijf, die begint met Zara, weet ik wie mijn gegevens heeft verkocht.”

5. “Erger je je aan QR-codes in een restaurant? Maak een foto van de QR-code en bestel een dag later van thuis uit opnieuw voor die tafel.”