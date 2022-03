Deze ex-scoutsleider maakt hippe pennen- en rugzakken van afgedankte tenten

Scoutstent wordt hippe ­rugzak: Jef Van Dyck (26) van de circulaire ­start-up Obvious Outdoor gebruikt afval als ­grondstof voor nieuwe spullen.

Hoe kwam je op het idee om tenten te upcyclen?

“Ik heb altijd bij de scouts gezeten en ben nog steeds materiaalmeester. Het choqueerde me dat er zo veel kapotte tenten in depots lagen weg te rotten, terwijl die nog perfect bruikbaar waren als rugzak of portemonnee. Zonder ervaring ben ik in de slaapkamer beginnen te experimenteren op de naaimachine van mijn vriendin.”

Vanwaar je duurzame engagement?

“Als natuurliefhebber is circulair ondernemen de enige optie. Na mijn opleiding productontwikkeling startte ik als 3D-designer bij een groot bedrijf. Tijdens de coronacrisis besefte ik plots dat ik maatschappelijk nut miste in mijn job. Vorig jaar gooide ik mijn leven helemaal om en lanceerde ik een start-up in duurzame outdooraccessoires.”

IWATO rugzak, 79,50 euro Beeld RV

Wat is je grootste toekomstdroom?

“Mijn bedrijf doen uitgroeien tot een volwaardig kampeerlabel, met ook broeken, jassen en truien. Ik maak nu nog alles zelf, maar zou de productie graag uitbesteden aan een maatwerkbedrijf. Daarnaast ben ik constant op zoek naar nieuwe materialen en projecten. Zo heb ik in samenwerking met UAntwerpen onlangs een tweede lijn ontwikkeld met pennenzakken gemaakt van oude banners.”

obvious-outdoor.com