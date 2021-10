Deze Europese designsteden zijn een citytrip waard

Wie godganse dagen bezig is met schoonheid, heeft natuurlijk ook een hart en neus voor designsteden. Vijf creatievelingen over hun geliefde shop-, snuister- en eetadressen in Zürich, Wenen, Porto, Londen en... Mechelen.

ZÜRICH

Interieurvormgever en meubelgalerist Frederic Hooft heeft een boon voor de grootste stad van Zwitserland.

Frederic Hooft. Beeld Joris Casaer

Hij noemt Zürich een beetje een rare keuze als het gaat over steden waar veel moois te spotten valt. Maar je kan er wel ontdekkingen doen. “Het is de eerste stad die door mijn hoofd gaat als ik aan design denk. Mijn vriendin en ik rijden er regelmatig naartoe en dan gaan we altijd eten in de Kronenhalle, een Zwitsers ­instituut uit 1924. Een heel klassiek restaurant dat uitgroeide tot een geweldige plek. Picasso, Chagall en Warhol kwamen er over de vloer, net als veel schrijvers en dichters. De sfeer is er nog net hetzelfde als vroeger. Je zit er aan de bar met zicht op een Chagall of Picasso, ik vermoed dat ze die destijds gratis en voor niks gaven, in ruil voor lekker eten.”

Kunsthaus Zürich. Beeld Juliet Haller, Amt für Städtebau, Zurich

De stad telt uiteraard ook mooie winkels. “Ik koop er vaak meubels die bij ons totaal niet bekend zijn. De Zwitserse ontwerpers bleven wat meer onder de radar, maar dat maakt het net zo leuk.” De sfeer van een stad die aan een meer ligt, ligt hem wel. “De aanwezigheid van water maakt Zürich heel apart. Ik heb sowieso iets met water. En ook barst het er van de auto’s en de trams, ik krijg er telkens opnieuw een gevoel van rust. Ik hou van steden die omringd zijn door natuur. In Turijn, dat aan de bergen ligt, krijg ik hetzelfde gevoel.”

Therme Vals. Beeld Jeremy Mason McGraw ELITE INT PH

Dat Zwitserland een rijk land is, merk je ook aan de interieurzaken. “Zürich is een dure stad. Logisch dat er veel hoog gepositioneerde ­winkels zijn. De stad is ook vrij klein. Ook leuk: het is er allesbehalve vlak. Op veel plekken waar je te voet heen kunt, heb je een fantastisch ­uitzicht over het lager gelegen gedeelte.”

Wanneer hij in Zürich verblijft, rijdt hij altijd door naar het nabijgelegen Vals om er Therme Vals te bezoeken, een prachtige spa en hotel, ontworpen door de Zwitserse toparchitect Peter Zumthor. “Een absolute aanrader.”

Restaurant Josef. Beeld rv

De favoriete hotspots van Frederic Hooft

Kronenhalle is een culinair instituut in Zürich met hele fraaie modernistische kunstwerken aan de muren. Rämistrasse 4, kronenhalle.com

Kunsthaus Zürich huist in een ­gerestaureerd paviljoen ontworpen door Le Corbusier. De plek werd ­uitgebreid door de Britse architect David Chipperfield. Heimplatz 1, kunsthaus.ch

Therme Vals is een minimalistische spa en bijbehorend hotel, ontworpen door toparchitect Peter Zumthor. 7132 Vals, 7132.com

Josef, een trendy restaurant, heeft een fantastische kaart. Gasometerstrasse 24, josef.ch

Individum biedt een geweldige ­selectie vintage designklassiekers. Seebahnstrasse 113, individum.ch



MECHELEN

Keramiste Ann Van Hoey kiest niet voor Kopenhagen of Milaan als haar favoriete designstad, maar voor ‘haar eigen’ Mechelen, waar het meer en meer bruist.

Ann Van Hoey Beeld rv

“Ik ben geboren en getogen in Mechelen en de laatste tien, vijftien jaar is er heel wat gebeurd. De stad heeft een metamorfose ­ondergaan. Die ongelofelijke boost is heel mooi om te zien.”

Toen ze nog aan de Antwerpse universiteit studeerde, kwamen haar medestudenten af en toe naar Mechelen en dat was best triest, vertelt ze. Omdat er gewoon heel weinig te zien en beleven viel. “Nu is het andersom. Pop-upbar T’Ile Malines, dat is Ibiza aan de Dijle. Zelfs Antwerpenaren komen er trouwen. (lacht) Aan de stationsomgeving wordt hard gewerkt, die buurt gaat fantastisch worden. En rond het oude zwembad komt een nieuwe woonwijk, je voelt dat daar een goede visie achter zit.”

Dat Mechelen de place to be is geworden, merkt ze ook aan het aantal jonge mensen dat er komt wonen. “De Thomas More hogeschool doet het goed en veel studenten blijven na hun studies in Mechelen plakken, dat zou vroeger nooit het geval zijn geweest.”

Supergoods fair fashion & design. Beeld Sandy Croes

Mechelen is klein maar erg mooi, vindt ze. Precies zoals je van een historische stad kan ­verwachten. “Keramisten uit het buitenland zijn altijd onder de indruk als ik hen meeneem naar de IJzerenleen, de Grote Markt of het Begijnhof.” Ze is bijzonder gecharmeerd door het Predikheren, een voormalig klooster en militair hospitaal waarin de nieuwe stadsbibliotheek gevestigd is. “Het is een echte designplek geworden. Moest ik zoiets in Milaan tegen­komen, dan zou ik geweldig onder de indruk zijn. Erachter ligt een waterpartij waar ik ­geregeld met de kleinkinderen naartoe trek.”

Ook van het vernieuwde Museum Hof van Busleyden is Van Hoey fan. Al draait het voor haar om meer dan objecten of gebouwen. “Wat telt, is dat je je er goed voelt. Het Vrijbroekpark bijvoorbeeld heeft prachtige plekjes die voor mij net zo zeer als goed design gelden.”

Lumière Cinema. Beeld Michiel De Cleene

De favoriete hotspots van Ann Van Hoey

Simple Design is een interieurzaak in een vroegere viswinkel. Je ziet hier en daar nog de tegels van het vroegere interieur. Vismarkt 2/4, simple-design.be

Supergoods verkoopt kledij, cosmetica en kleine objecten die eco en fair trade zijn. Ze hebben intussen bijhuizen in Antwerpen en Gent. Onze-Lieve-Vrouwestraat 116, ­supergoods.be

Het Martin’s Patershof Hotel is ­gelegen in een voormalige kerk. Sommige kamers hebben nog de originele glasramen. Karmelietenstraat 4, martinshotels.com

A-wardt. Handtassen en hoeden ontworpen door Els en Wies Van den Berghen en gemaakt in België. ­Onlangs nog in de ­belangstelling toen prinses Delphine er een droeg. Adegemstraat 3, awardt.be

Tinèlle is het restaurant van Ken ­Verschueren en Jenny Callens. ­Lekker eten en een ongedwongen sfeer in een mooi en aangenaam ­kader. Goswin de Stassartstraat 90, tinelle.be

De nieuwe Lumière Cinema in de Oude Stadsfeestzaal is heel mooi ­gerenoveerd. Frederik de Merodestraat 28, lumiere.be



WENEN

Klara-nethoofd en Pompidou-presentator Chantal Pattyn is naast Brussel ook verliefd op de Oostenrijkse hoofdstad.

Chantal Pattyn Beeld RV VRT / Kaat Pype

“Dat heeft te maken met de oude hof­cultuur waarvan je in de stad nog talloze sporen vindt. En met slagroom, heel veel slagroom. (lacht) En er is uiteraard de fantastische architectuur. In Wenen rebelleerden architecten, ontwerpers en kunstenaars tegen de zeer burgerlijke cultuur en de geschiedenis. Ik denk soms dat men vroeger niets anders deed dan over muziek, kunst, literatuur en politiek ­discussiëren in al die koffiehuizen.”

Ze houdt zo van de sfeer van het oude Wenen dat ze er ooit in een koets heeft rondgereden, geeft ze toe. “Ik ben er over twee weken met mijn zoon en die koets heb ik hem ook al beloofd.” Maar behalve een prachtig verleden waarop de stad kan teren, wordt ook volop naar de toekomst gekeken. “Er staat heel wat geweldige hedendaagse architectuur, doorgaans ­buiten het stadscentrum. Maar ook in de Innere Stadt vind je pareltjes. Ik denk aan de Postsparkasse van Otto Wagner. Wenen is een openluchtmuseum. Je kan er eindeloos wandelen en telkens nieuwe ontdekkingen doen.”

American Bar door Adolf Loos. Beeld Alamy Stock Photo

Wanneer ze in de stad vertoeft, gaat ze kijken naar het Secession-gebouw, een ontwerp van Joseph Maria Olbrich met het wereld­beroemde Beethoven-fries van Gustav Klimt. “Daar moet ik altijd even gedag gaan zeggen. Ook een aanrader is The American Bar van architect Adolf Loos. De bar is superklein en zit dus meteen tjokvol, maar het is er zo mooi, met veel mahoniehout en onyx. En de cocktails zijn er niet te versmaden.”

Wenen is een mix van vernieuwing en ­traditie. “Je houdt het niet voor mogelijk, maar in de Weense opera heb ik zelfs meisjes gezien in dirndls. Typisch blijkbaar voor de rijke, ­burgerlijke families die nog erg conservatief zijn. En tegelijk was Wenen altijd een stad van rebellen en revolutionairen.”

Ze is ook fan van het museumkwartier, waar volop de kaart van de hedendaagse kunst wordt getrokken. “Die museumshops zijn fantastisch. Weet je, in Wenen wonen heel wat rijke ­mensen. Het zit er dus vol dure shops. Windowlicking is natuurlijk toegelaten. Maar ik breng mijn tijd liever door in de prestigieuze musea.”

Song Concept Store. Beeld Jork Weismann

De favoriete hotspots van Chantal Pattyn

American Bar is piepklein maar fantastisch. De bar is ontworpen door de controversiële architect Adolf Loos, die heel anti art-nouveau was. Kärntner Durchgang 10,loosbar.at

Song is een conceptstore met kledij en must-haves. Ook Belgische ontwerpers als Dirk Van Saene en Walter Van Beirendonck worden er verkocht, net als de collectie van Muller Van Severen voor Valerie Traan. Praterstrasse 11-13, song.at

Volta, een designshop die meer dan de typische objecten in de aanbieding heeft. Siebensterngasse 28, voltavienna.com

Café Central, een 19de-eeuwse brasserie, is dé plek voor taarten en schnitzels. Zelfs Freud en Trotski kwamen er ooit over de vloer. Herrengasse 14, cafecentral.wien

Zum Schwarzen Kameel was in de 17de eeuw al een restaurant. Je drinkt er per definitie een glas grüner veltliner. Bognergasse 5, kameel.at

PORTO

Illustratrice Fatinha Ramos woont in Antwerpen, maar haar leven begon ze in Portugal. Porto is een tweede thuis voor haar.

Fatinha Ramos Beeld Steven Richardson

“Ik heb er vier jaar op kot gezeten toen ik aan de universiteit studeerde. Uiteraard leerde ik de stad toen goed kennen.” Nergens in Portugal heb je zoveel monumenten vlak bij elkaar, wat de stad tot een uniek openlucht­museum maakt. “En er is uiteraard de rivier. Een stad heeft dat nodig, vind ik. Ook het strand is fantastisch.” Ze omschrijft de stad aan de Douro als een bijzonder creatieve hub met een bruisend cultuurleven. “Er wonen veel jonge mensen en dat voel je. De sfeer is er heel aangenaam, heel ongedwongen. Je vindt er altijd wel een bar of café. De inwoners zijn trouwens supervriendelijk, nog een heel grote plus.”

Casa Da Musica. Beeld Alamy Stock Photo

Dat er ’s morgens vaak mist hangt, zorgt voor een dromerige, haast pittoreske sfeer. Eigenlijk vindt Fatinha het jammer dat meer en meer toeristen de stad ontdekken. “Livrario Lello, een heel aparte, oude boekenwinkel, is intussen een toeristische trekpleister geworden. Ook aan te raden is het hoofdstation met authentieke azulejos, de typische Portugese tegels. Al is het gebouw net iets minder mooi dan het station van Antwerpen.” (lacht) Wanneer ze rust buiten de stad wil opzoeken, schuift ze de voeten onder tafel in Casa de Chá, een plek geïnspireerd op de architectuur van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright. “In het sixtiesgebouw kijk je uit over de oceaan, prachtig. Het restaurant is een topper.”

De Rua de Miguel Bombarda vindt ze zeer aangenaam. “In die straat verkopen jonge kunstenaars hun werk. Mensen moeten investeren in nieuwe namen, en die vind je zeker daar.” Ze houdt ook van stadsdeel Foz, waar de Douro in de oceaan uitmondt. “Het lijkt wel Miami, met die leuke gebouwen en palmbomen.”

Livrario Lello. Beeld Alamy Stock Photo

De favoriete hotspots van Fatinha Ramos

Livrario Lello is een authentieke boekhandel waar de tijd bleef stilstaan. Je moet er wel 5 euro inkom betalen. R. das Carmelitas 144, livrarialello.pt

Casa da Musica, een fantastisch gebouw van de Nederlandse sterarchitect Rem Koolhaas, is een van de nieuwste trekpleisters. Avenida da Boavista, 604-610, casadamusica.com

Casa de Chá is dé plek om te dineren met zicht op de oceaan. Avenida da Liberdade 168, casadechadaboanova.pt

Het Centraal Station, oftewel het São Bento, is een architecturaal pareltje uit 1916. Praça de Almeida Garrett

LONDEN

Voormalig topmodel Anouck Lepere kent Parijs en New York als haar broekzak. Nog net iets meer houdt ze echter van de sfeer in Londen.

Anouck Lepere. Beeld David Vasiljevic

Haar allereerste keer in Londen kan ze zich niet meer herinneren, maar het was beslist met haar ouders en een vriendin, vertelt ze. “We zijn toen naar Cats gaan kijken in de West End. Wanneer ik in Londen ben, ga ik altijd eten bij J.Sheekey, een fantastisch visrestaurant op Leicester Square. Maar ik hou ook van English ­breakfast, het liefst in The Wolseley.”

Als model liep ze een aantal defilés tijdens de Londense modeweken, maar op dat vlak gebeurde er meer in Parijs, Milaan en New York. “Ik heb wel een tijdje in Londen gewoond en ik kom er nog geregeld, ik hou van de sfeer. Het is er erg groen dankzij de vele openbare tuinen en parken.”

Tate Modern. Beeld Alamy Stock Photo

Ze gaat graag inkopen doen op de lokale markten. “Heel bekend is de Farmer’s Market in Marylebone, waar je geweldige dingen kan vinden. Een kraampje met de meest fantastische champignons, bijvoorbeeld. Ook de Flower Market in Hackney is een must-see. In Marylebone vind je ­trouwens meer fantastische markten.”

Savile Row in het centrum van Londen vindt ze ook een ommetje waard. De prachtige straat waar ooit The Beatles hun hoofdkwartier hadden, staat bekend omwille van haar talloze kleermakers. “Geen enkele stad in de wereld heeft zich zo gestort op het maken van kostuums. Vlakbij liggen de high-end shoppingstraten, met Old en New Bond Street op kop. Je kan er je ogen uitkijken, alleen al de chique juwelen...” Het enige opmerkelijke is dat de beste interieurstukken tegenwoordig op veilingen en niet ­langer in pittoreske winkeltjes verkocht worden. “En dat vind ik heel erg jammer.”

Sushi Samba. Beeld SushiSamba

De favoriete hotspots van Anouck Lepere

The Wolseley is een café-restaurant met een interieur om ú tegen te ­zeggen. Dé plek voor Engels ontbijt. 160 Piccadilly, thewolseley.com

Soho House is intussen bekend over de hele wereld. Restaurants and spa’s for creative people, zo omschrijven ze zichzelf. Verschillende locaties, sohohouse.com

Tate Modern is een absolute must van een museum. Voor de exposities, maar zeker ook voor het ­indrukwekkende interieur in een oude ­elektriciteitscentrale. Bankside,tate.org.uk

White Cube Gallery heeft altijd interessante expo’s, op dit moment van Theaster Gates en Ibrahim Mahama. Bermondsey Street 144-152 en Mason’s Yard 25-26, whitecube.com

Blenheim Palace is ideaal voor wie even weg wil uit het centrum. ­Gebouwd voor John Churchill, de eerste hertog van Marlborough. Zijn nazaat Winston werd er geboren. Woodstock, blenheimpalace.com

SushiSamba is een restaurant op de 38ste en 39ste verdieping van Heron Tower. Uitzicht gegarandeerd! Bishopsgate 110, sushisamba.com