Deze butternutcurry met paneer geeft smaak aan je leven

Een reeks aromatische, exotische specerijen geeft een explosie van smaak en leven aan deze hartverwarmende vegetarische butternutcurry met paneer.

‘Let food be thy medicine and medicine be thy food’, de alombekende quote van de grondlegger van de westerse geneeskunde, Hippocrates, circuleert al enkele jaren in mooie lettertypes op mijn Pinterest-start­pagina. Ik leg in deze rubriek graag de klemtoon op eten als een vorm van genot, zorg en verbinding, maar uiteraard ben ik zelf ook bezig met de impact die voeding, en bij uitbreiding levensstijl, op mijn lichaam én op mijn gemoedstoestand heeft. Het valt op hoe er steeds meer draagvlak is voor deze holistische kijk op gezondheid die in het Oosten al generaties lang ingeburgerd is. Zo worden in de ayurvedische keuken, die deel uitmaakt van de traditionele hindoegeneeskunde, kwalen eerst met doelgerichte voeding behandeld en pas later, zo nodig, met medicatie. Naast voeding is het ook de combinatie van meditatie, ademhaling en yoga of beweging die tot een minder stressvolle en dus gezondere levensstijl leidt.

Beeld Hannes Vandenbroucke

De rijke Indiase keuken staat in het teken van specerijen. In vergelijking met onze traditionele Belgische recepten wordt in deze eetcultuur zeer kwistig gestrooid met ­aromatische smaakmakers zoals komijn, kardemom, kurkuma en kaneel. Het maakt de gerechten levendig en vol van smaak. Bovendien hebben specerijen elk hun unieke, gezondheidsbevorderende eigenschappen. In dit wintergerecht met pompoen en paneer staan warme specerijen centraal. Ik gebruik twee mengelingen zodat u geen vijftien verschillende specerijenpotjes in huis moet halen, maar uiteraard houdt niets u tegen om zelf te experimenteren met losse specerijen en zelf een smaakvolle mix te maken.

In India staat de tafel vol met kleine schaaltjes met tal van curry’s, dal, chutney en raita (yoghurtsaus), geserveerd met een grote kom rijst erbij. Een prachtige variatie aan kleuren, geuren, smaken en texturen. Mijn verwesterde manier van serveren, één curry met rijst of naan, is uiteraard niet authentiek, maar wel haalbaar en een leuke kennis­making met deze fantastische keuken.

Butternutcurry met paneer

Dit heb je nodig voor 2 personen:

1 ui / 1 tl gember / 4 tenen knoflook / neutrale olie / 1 el kerriepoeder / 1 tl garam masala / snuf chiliflakes / 400 ml kokosmelk / 200 ml water / zout / 400 g butternut / 200 g sperziebonen / 200 g paneer / 4 el kokosflakes / 10 g koriander / rijst of naan om te serveren

Zo maak je het:

1. Versnipper de ui, plet de knoflook tot moes en rasp of snijd de gember fijn. Verhit een geutje olie in een kookpot en stoof over een laag vuur eerst de ui en gember 4 min. aan, gevolgd door de knoflook. Voeg na 2 min. het kerriepoeder, garam masala en chiliflakes toe. Roerbak 2 min., of tot de specerijen hun aroma’s vrijgeven. Blus met de kokosmelk en het water. Kruid met zout en laat 5 min. pruttelen.

2. Snijd intussen de butternut in blokjes. Dop de boontjes en snijd in stukken. Voeg de groenten toe aan de saus en kook in ongeveer 15 à 20 min., of tot de pompoen zacht is, gaar.

3. Snijd de paneer in blokjes en laat tijdens de laatste 5 min. meegaren in de curry. Bak in de droge pan de kokosflakes goudbruin.

4. Werk de pompoencurry af met verse koriander en de geroosterde kokosflakes en serveer met rijst of naan.