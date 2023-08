Deze Britse toeristen houden van ‘saai’ België: ‘Hier komt onze familiegeschiedenis tot leven’

Een Britse tabloid pakte eerder deze week dan wel fors uit met een voorpagina over het saaie en grauwe België, experts verwachten dat reizigers uit regio’s als Groot-Brittannië vaker gecharmeerd zullen worden door een vakantie in deze regio.

“The Costa del Dull.” De Britse tabloid The Daily Star trakteert zijn publiek doorgaans vooral op lugubere paparazzi-kiekjes, sappige verhalen over mensen met bizarre fetisjen en foto’s van snoezige huisdieren, maar in de recentste uitgave gooit het medium het over een andere boeg. Op de voorpagina van de krant staat een beeld van een verlaten en natgeregende zeedijk in België met daarnaast een onheilspellende waarschuwing. “Toeristen worden gelokt door mayonaise op hun frieten en bier waar je een kater van krijgt.” De foto van een knullige Hercule Poirot geldt daarbij als een symbool voor de al even knullige Belg. Een kniesoor zou op de cover misschien een lichte vorm van overdrijving kunnen aantreffen - het blijft tenslotte een tabloid - maar het is niet eens zo onlogisch dat een Britse krant het prominent over ons land heeft.

Geen volle zwembaden, wel een grijze zeedijk en een ietwat vermolmde Hercule Poirot: bij de Daily Star is men niet richting België te krijgen, zo lijkt het. Beeld RV

Terwijl het zuiden van Europa onder een nieuwe hittegolf kreunt, blijft België dit jaar van noodweer gespaard. Het maakt ons land een aantrekkelijkere bestemming voor wie een koeler klimaat opzoekt.

“We hebben België enkele jaren geleden ontdekt toen we last-minute op citytrip wilden”, vertellen Oliver (47) en Carter (49) uit het Britse Watford terwijl ze voor de ingang van de toeristische dienst in Antwerpen een kaart openvouwen. Door de vlotte bereikbaarheid via de Eurostar-tunnel viel de keuze van het koppel destijds op Brussel. Dat beviel hen zo dat ze zich voornamen om ons land vaker te bezoeken. Eerder trokken ze naar Gent en Brugge, nu zijn ze hier een weekje om Antwerpen en Luik aan te doen.

“We houden van steden en vinden het fijn om op reis verschillende architecturale stijlen te ontdekken. Dat het openbaar vervoer hier goedkoper is en vlotte verbindingen mogelijk maakt, is mooi meegenomen.”, zegt Carter. “De treinvertragingen nemen we er met de glimlach bij.”

Frisse bestemmingen bij de touroperator

Voor u zich zorgen maakt over een invasie van Britten die hier vrijgezellenfeestjes komen geven: zo ver zijn we nog niet. Wie de cijfers over toerisme in België opsnort, merkt dat de grote massa over het Kanaal ons land nog niet ontdekt heeft. Het aantal toeristen daalde zelfs. In 2015 zorgde het Verenigd Koninkrijk voor 2.182.963 overnachtingen in ons land, vorig jaar ging het slechts om 1.321.589 reservaties. Maar daar horen wel twee kanttekeningen bij. Zo is het lastig om een vergelijking te maken tussen 2015 en 2022, aangezien de Brexit internationale reizen moeilijker maakte. Bovendien kampte de toeristische sector in 2022 nog met de naweeën van de coronapandemie.

Reisgewoontes tonen zich bovendien behoorlijk hardnekkig: ondanks de hitte, de bosbranden en de overstromingen zijn bestemmingen aan de Middellandse Zee deze zomer opnieuw razend populair. “De toeristische markt leunt nog altijd sterk op het verdienmodel dat in de jaren 60 ingang vond: het massatoerisme waar iedereen in dezelfde periode naar dezelfde plekken gaat voor zon- en strandvakanties”, vertelde econoom en hoogleraar toerismemanagement Jan van der Borg daar onlangs over aan deze krant.

Toch zijn er wel degelijk veranderingen op til.

Touroperator Tui richt zich door de klimaatverandering vaker op frisse bestemmingen als Scandinavië, Nederland en België. Voor strandvakanties in ons land lopen internationale toeristen nog niet meteen warm, maar de grote Belgische steden zijn wel populair.

Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk sluiten daarmee aan bij een oude traditie aangezien ons land bij het begin van de vorige eeuw ook al erg geliefd was bij dat publiek. Via ferryverbindingen trokken Britten toen massaal naar ons land. “Het was voor hen de snelste manier om even van het eiland af te zijn. Voor de pakketreizen ontstonden deden zulke trips het erg goed”, zegt Tui-woordvoerder Piet Demeyere. Hij merkt eveneens dat toeristen liever noordelijke bestemmingen zoeken en wijst erop dat België ook populair is bij Britten door het gedeelde oorlogsverleden. “Ze gaan dan naar Ieper of bezoeken de kerkhoven in West-Vlaanderen.”

Die inschatting wordt beaamd door Mary (66) uit Manchester. “Mijn grootvader is in Ieper gestorven tijdens de Eerste Wereldoorlog”, vertelt ze, terwijl ze voor Het Steen in Antwerpen van een ijsje geniet. Ze probeert zijn graf ieder jaar samen met haar dochter Catherine (41) te bezoeken en koppelt er dan enkele dagen van luchtiger vertier in andere Belgische steden aan vast.

“Ik heb hem nooit gekend, maar in België voelt mijn betovergrootvader toch dichtbij”, zegt Catherine. “Het is alsof onze familiegeschiedenis tot leven komt.” Ze vinden daarbij dat Belgen behoorlijk vriendelijk zijn en genieten van de lokale keuken. Over de mayonaise die The Daily Star hekelde, hebben ze enkel lof. En of het bier hun effectief al zware katers opleverde? “Voor jou een vraag, voor mij een weet.”