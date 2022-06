Deze 7 wereldsteden smeken om een fietstocht

De beste manier om een nieuwe stad te verkennen? Klim op de fiets! Want op twee wielen ontplooit zich een ander perspectief én je blijft fit op vakantie – ook mooi meegenomen. Van Parijs tot Bogota: zes behapbare tochten, uitgestippeld door locals, dwars door evenveel fietsvriendelijke wereldsteden.

Genève, Zwitserland

Dit is een makkelijke route door het typische Genève, met een halte in de wijk van de Verenigde Naties, een ritje over de promenade langs het meer, een snelle duik in het water en tot slot een tochtje door het historische centrum van de stad.

Ga vanaf het treinstation Cornavin via de licht hellende Rue de Montbrillant noordwaarts naar het hart van de internationale wijk van Genève. Stop even voor het hoofdkantoor van de Verenigde Naties om het plein met het iconische kunstwerk Broken Chair te verkennen. Van­ daaruit rijd je bergafwaarts naar het schaduwrijke, prachtig verzorgde Parc Mon Repos, volg dan de promenade langs het meer, de Quai Wilson, vanwaar je in de verte bij mooi weer de Mont Blanc kunt zien.

Steek de Pont du Mont-Blanc over, aan het meest westelijke punt van het Meer van Genève, en stop even in de Jardin Anglais voor een foto van de bloemenklok. Fiets verder langs het meer en voorbij de fontein van Genève die wel 140 meter hoog de lucht in schiet. Zet je fiets even op slot bij Baby-Plage en ga zwemmen of luieren.

Keer terug langs het meer voor de laatste etappe en fiets om de rand van de oude binnenstad (de Vieille Ville) naar Plaine de Plainpalais, waar je je kunt vergapen aan een griezelig standbeeld van het monster van Frankenstein, dat in Mary Shelleys beroemde roman op deze plek een moord pleegde. Vanaf daar is het nog maar even fietsen naar het treinstation.

(tekst: Paige McClanahan)

Afstand: ongeveer 12 km. Moeilijkheidsgraad: Makkelijk, één kleine klim, maar verder meestal vlak of bergaf. Geschikt voor kinderen? Kinderen moeten zich hier en daar in het verkeer kunnen redden. Waar kun je een hapje eten of je waterfles vullen? La Buvettes des Bains aan de Quai Wilson. Duur van de fietstocht: 1 tot 3 uur, afhankelijk van hoe vaak je stopt.

New York City, Verenigde Staten Beeld Mark Guldemont

New York City, Verenigde Staten

De Hudson River Greenway is de populairste fietsroute van de stad en loopt door een reeks lange parken aan de westelijke rand van Manhattan. Op dit pad fiets je samen met de locals langs de brede rivier die er deels voor heeft gezorgd dat de stad zich tot een bruisende metropool kon ontwikkelen.

De Greenway maakt deel uit van de Manhattan Waterfront Greenway, een route die rond het hele eiland loopt. Er zijn verschillende ingangen over de hele lengte van het 20 kilometer lange pad, tussen Battery Park aan het zuidelijke eind van het eiland en Inwood in het noorden. Probeer te vertrekken vanaf het kruispunt van Chambers Street en West Street bij Tribeca, waar je een weids uitzicht hebt op de rivier. Hier is ook een Citi Bike-punt; fietsen kosten 15 dollar per dag. Fiets naar het noorden en houd je ogen onderweg open voor culturele bezienswaardigheden.

Aan je rechterkant, aan de overkant van West Street, zie je de High Line en het Whitney Museum of American Art. Aan je linkerzijde verrijst Little Island uit de rivier. Dit golvende parklandschap ligt op een constructie die op champagne­coupes of omgekeerde knoflookbollen lijkt, afhankelijk van hoe je het bekijkt. Net ten noorden ervan ligt Pier 57 waar onlangs nog een extra minipark is geopend (in juni doet het dienst als openluchtbioscoop voor het Tribeca Film Festival).

Verder naar het noorden, voorbij het vliegdekschip ­Intrepid en de aanlegplaatsen voor cruiseschepen, bevindt zich een klein beeldenpark. In Riverside Park draait het fietspad weg van de rivier en volgt een grote bocht rond het West 79th Street Boat Basin, dat momenteel wordt gerenoveerd. Maar je verliest de rivier nooit uit het zicht en je kan algauw weer naast het water fietsen. Voor je doemt de George Washington Bridge op, een knap staaltje techniek dat New York met New Jersey verbindt.

Het laatste stuk van de Greenway loopt over een erg steile heuvel. Maak in plaats daarvan rechtsomkeert aan de voet van de brug en bezoek een door de inwoners zeer geliefde bezienswaardigheid: de Little Red Lighthouse, de rode vuurtoren die in 1942 werd vereeuwigd in een prentenboek.

(Tekst: Jane Margolies)

Afstand: 20 km enkele rit (de lengte van de hele Hudson River Greenway). Moeilijkheidsgraad: Makkelijk. Geschikt voor kinderen? Ja. Waar kun je een hapje eten of je waterfles vullen? Ga bij City Winery aan Pier 57 (bij 15th Street in Chelsea) even zitten met uitzicht op de rivier. Duur van de fietstocht: 1 à 2 uur fietsen – of zelfs een hele dag als je onderweg stopt om op verkenning te gaan.

Bogota, Colombia Beeld Federico Rios

Bogota, Colombia

Colombia is een land van fietsgekken en op zondagochtend vind je in Bogota het beste bewijs van de nationale fietsobsessie. Dan wordt namelijk meer dan 112 kilometer van de doorgaans erg drukke straten voor alle gemotoriseerde voertuigen afgesloten. Van 7 tot 14 uur gaan naar schatting twee miljoen mensen – bijna een kwart van de stad – op twee wielen de straat op om deel te nemen aan de Ciclovía. Het afsluiten van de straten is een massa­evenement dat al sinds midden jaren zeventig wordt georganiseerd.

Maar de echte fanatiekelingen beginnen nog vroeger. Aan de oostkant van Bogota leidt een boulevard naar de nabijgelegen stad La Calera (de weg begint recht tegenover een park). Daar komen fietsers al voor zonsopgang bijeen voor een 6 kilometer lange, 400 meter hoge heuvelbeklimming, de Alto de Patios. Om kwart voor zeven stormt een massa wielrenners met vier of vijf naast elkaar de heuvel op. De weg is slechts een paar auto’s breed en kronkelt door dicht nevelwoud omhoog over de Cerros Orientales.

In tegenstelling tot de ontspannen sfeer tijdens de Ciclovía later op de dag, proberen wielrenners anderen hier af te troeven. In de menigte fietsers zie je wielerfans in de zwart-rode Ineos Grenadier-outfitjes van Egan Bernal, de Colombiaan die de Ronde van Frankrijk en de Giro heeft gewonnen. Van aspirant-wielrenners in lycrapakjes tot gezinnen met kinderen op verroeste, oude fietsen: alsof er echt prijzengeld op het spel staat, sprint iedereen naar de finishlijn van de Alto de Patios die zich op een hoogte van bijna 3.000 meter bevindt.

In het juiste tempo kan iedereen met een ­redelijke conditie deze route aan. Op vlakkere stukken zijn er kraampjes langs de weg met krukjes waar fietsers kunnen uitrusten en een café con leche of versgeperst sinaasappelsap drinken om aan te sterken voor de rest van de rit. Uiteindelijk komt iedereen aan op de top, waar je een geweldig uitzicht hebt. Op heldere dagen worden fietsers beloond met een panorama op de chao­tische stad beneden die zich van onder het weelderige bladerdek aan de voet van de heuvel uitstrekt.

Daarna begeven fietsers zich onder schouderklopjes en gejuich naar de talloze stalletjes en cafés in de heuvels om te genieten van aguapanela, een verkwikkend, maar mierzoet drankje van suikerriet, en arepas con queso, met kaas gevulde maïskoeken die in Colombia op elke straathoek te koop zijn.

(Tekst: Aaron Gulley)

Afstand: 12 km (heen en terug). Moeilijkheidsgraad: Uitdagend. Een klim van 400 meter, maar er zijn genoeg rustplaatsen onderweg. Geschikt voor kinderen? Oudere kinderen die gewend zijn om te fietsen, kunnen dit prima aan. Jongere kinderen zullen onderweg even willen stoppen voor een snack en een rustpauze (en daar zul je zelf waarschijnlijk ook zin in hebben). Waar kun je een hapje eten of je waterfles vullen? Er zijn kraampjes langs de weg. Duur van de fietstocht: 30 tot 90 minuten, afhankelijk van je tempo en of je onderweg stopt.

Washington D.C., Verenigde Staten Beeld Melissa Lyttle

Washington D.C., Verenigde Staten

In de hoofdstad van de Verenigde Staten is de laatste jaren heel veel aandacht besteed aan fietsen. Verschillende overheidsinstanties en non-profitorganisaties onderhouden er kilometers aan speciale fietspaden, fietsvriendelijke wegen en grindpaden in de stad en in de rest van Virginia en Maryland, waardoor de streek rond Washington, D.C. een van de meest fietsvriendelijke regio’s van het land is.

Deze ongeveer 32 kilometer lange fietstocht door het noordwestelijke deel van Washington en Maryland slingert door Rock Creek Park en Georgetown, langs de Potomac-rivier en het Chesapeake & Ohio Canal, en biedt een schilderachtige blik op de koloniale geschiedenis van deze streek, de grote waterwegen en de natuur.

Begin zuidwaarts te fietsen in Rock Creek Park, een dichtbeboste vallei in het midden van de stad die ruwweg van noord naar zuid loopt vanaf de grens met Maryland. Het fietspad meandert kilometerslang door het park naast de bruisende beek, voorbij de National Zoo, over stenen bruggen en beboste heuvels. Elke bocht is een geweldig avontuur. In het weekend is Beach Drive, de belangrijkste verkeersader van het park, afgesloten voor auto’s zodat er meer ruimte is voor fietsers. In de zomer is er een extra bonus: het groene landschap beschermt je ook tegen de hete zon, maar je gaat best ’s ochtends vroeg fietsen om de drukkende vochtigheid te vermijden waar deze streek berucht om is.

Rijd langs de kreek naar de Potomac-rivier, in de buurt van de wijken Georgetown en Foggy Bottom. Veel fietsers slaan rechtsaf bij de rivier en rijden door Georgetown om van de kleurrijke, liefdevol gerestaureerde historische huizen in de omgeving te genieten, onderweg naar het Capital Crescent Trail.

Het Capital Crescent Trail, een speciaal aangelegd fietspad, was ooit de bijna 18 kilometer lange Georgetown Branch van de Baltimore & Ohio Railroad en loopt nu parallel aan het Chesapeake & Ohio Canal, dat een van de belangrijkste verkeersaders van de VS was voor de komst van de spoorlijn. Delen van het kanaal zijn nu beschermd. Op het Capital Crescent-pad klim je lichtjes terwijl je roeiers van Georgetown University en andere mensen met bootjes op de Potomac kunt zien. Rijd door de hoge Dalecarlia Tunnel of over een van de vele gerestaureerde spoorwegbruggen. Terwijl je in noordoostelijke richting fietst, word je omringd door weelderig groen.

In de streek wordt momenteel hard gewerkt aan de uitbreiding van fietspaden en andere vormen van openbaar vervoer. Als gevolg daarvan is een deel van het Capital Crescent Trail tijdelijk gesloten. Geniet dus van de omweg, die je langs luxueuze huizen in de buitenwijken van Maryland, Bethesda en Chevy Chase voert, terwijl je oostwaarts door straten fietst om Beach Drive weer te bereiken.

(tekst: Elisabeth Goodridge)

Betaalbare huurfietsen vind je bij de vele standplaatsen van Capital Bikeshare. Afstand: 32 km. Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld, met maximum 90 meter hoogteverschil. Geschikt voor kinderen? Ja. Grote delen van het Capital Crescent Trail zijn vlakke, afgescheiden fietspaden. Omdat er tijdens het weekend in Rock Creek geen auto’s mogen rijden is dit een gezinsvriendelijke route. Waar kun je een hapje eten of je waterfles vullen? In Georgetown zijn er voldoende plaatsen waar je iets te eten of te drinken kunt halen, zoals Baked and Wired dat heerlijke “cakecups” met een bijna overweldigende laag glazuur in verschillende smaken verkoopt. Er staan veel bankjes in Georgetown, Rock Creek en langs het Capital Crescent Trail voor geïmproviseerde picknicks. Duur van de fietstocht: 2 tot 3 uur, afhankelijk van hoe vaak je stopt.

Parijs, Frankrijk Beeld Joann Pai

Parijs, Frankrijk

Fietspaden hebben Parijs grondig veranderd. Burgemeester Anne Hidalgo heeft al 150 miljoen euro uitgegeven aan de ontwikkeling van de eerste fase van het fietsplan voor Parijs, dat als doelstelling heeft de stad “100 procent fietsvriendelijk” te maken. In 2026 zouden er 180 kilometer aan afgeschermde fietspaden moeten zijn aangelegd.

Tijdens deze rondrit van 35 kilometer wordt de nieuwe fietsinfrastructuur ten volle benut. Je fietst voorbij de belangrijkste bezienswaardig­heden van Parijs en ook tal van groene ruimten.

Vanaf de Place de la République volg je het Canal Saint-Martin in noordelijke richting. Vroeg in de ochtend is er vaak niemand op het fietspad, op een paar joggers na. Een kort ritje leidt naar het Bassin de la Villette, waar er speeltuinen zijn en parkbankjes die in het zachte ochtendlicht baden. In de zomer wordt dit deel van het kanaal in een openluchtzwembad veranderd.

Maak rechtsomkeert en rijd zuidwaarts langs het kanaal naar de Rue Amelot in het 11de arrondissement. Deze rustige zijstraat leidt naar de Place de la Bastille. Dit kan een lastige, drukke rotonde zijn, maar vanaf Boule­vard Henri IV rijd je in een rechte lijn naar het Île Saint-Louis, waar je wordt beloond met een uitzicht op de Notre-Dame en de Eiffeltoren.

Na een stukje over de Seine gaat de route verder door de Rive Gauche, de linkeroever, voor de langste klim van de dag, die eindigt bij het Panthéon dat boven de Jardin du Luxembourg uittorent.

Vanaf hier leidt het pad weer naar de Seine en rijd je langs de rivier tot aan de Eiffeltoren. Steek de Pont ­d’Iéna over en na een korte, maar steile klim langs Trocadéro slingert de route zich langs gebouwen in de klassieke Haussmann-stijl naar het Bois de Boulogne, een immens park dat tweeënhalf keer zo groot is als Central Park in New York. De omgeving van het meer is een perfecte picknickplaats (bij de nabijgelegen bakkerij Desgranges kun je iets kopen voor de lunch, zoals een stokbrood op traditionele wijze).

De route keert terug over de rechteroever van de Seine, langs de Tuilerieën en het Louvre. Na een stukje de rivieroever te volgen, ga je bij de Pont Louis-Philippe terug naar het straatniveau om het Île Saint-Louis over te steken.

Terug op de linkeroever leidt de route naar de Jardin Tino Rossi, waar mensen in de openlucht op pleinen naast de rivier de salsa dansen.

Het laatste deel voert over de Pont d’Austerlitz en volgt het Bassin de ­l’Arsenal. Je rijdt voorbij pittoreske woonboten naar de Bastille en opnieuw langs het Canal Saint-Martin.

Eindig de fietstocht bij Folderol, een wijn- en roomijsbar in een kleine zijstraat in de buurt van République. Hun selectie natuurlijke wijnen en huisgemaakt ijs is een welverdiende beloning voor al die uren op de fiets.

(Tekst: Sophie Stuber)

Afstand: 35 km. Moeilijkheidsgraad: Makkelijk tot gemiddeld. Hoogteverschil van ongeveer 150 m. Geschikt voor kinderen: Ja. De rotonde bij Place de la Bastille en het gebied rond Trocadéro zijn de drukste stukken van de route. Waar kun je een hapje eten of je waterfles vullen? In de buurt van République: Dreamin’ Man voor koffie, of Mamiche waar je uitstekende gebakjes en broodjes kunt kopen. In de buurt van het Panthéon: Treize au Jardin, voor het mooie, rustige terras. In de buurt van het Île Saint-Louis: Le Peloton Café, voor koffie, wafels en fietsadvies; en Berthillon, een Parijse klassieker. Duur van de fietstocht: 2,5 tot 4 uur, afhankelijk van hoe vaak je stopt. Fietsherstellingen: La Chouette aan het begin van de route voor eventuele fietsreparaties en het afstellen van je fiets. Vriendelijk, zeer deskundig personeel.

Kopenhagen, Denemarken Beeld Andreas Meichsner

Kopenhagen, Denemarken

Fiets vanaf het standbeeld van de kleine zeemeermin zuidwaarts langs het water. Je bereikt al snel Kastellet, een fort met idyllische rode barakken die verrassend genoeg deel uitmaken van een actieve militaire basis. Steek dan het met kinderkopjes geplaveide plein over waarrond het koninklijke paleis Amalienborg is gebouwd. Met een beetje geluk zie je kroonprins Frederik, die hier vaak met zijn bakfiets voorbijkomt.

Rijd langs de snoepkleurige huizen van Nyhavn, de oude haven, en ga dan weer naar de waterkant, waar de oude stad overgaat in de scherpe hoeken van de Koninklijke Bibliotheek en de blokkendoosachtige architectuur van Blox, waarin het Danish Design Centre is gehuisvest. Hier kun je meteen linksaf slaan en de Lille Langebro, de nieuwste fietsbrug van de stad, oversteken of trap nog wat verder naar de bochtige Cykelslangen-brug. Hoe dan ook, zo kom je in de havenbuurt Islands Brygge, die een zwemzone heeft en een populaire plek is om ’s winters te gaan zwemmen en ’s zomers te gaan zonnen.

Een kort ritje naar het noorden brengt je bij de hoge masten van de Cirkelbroen of de ‘Cirkelbrug’, van kunstenaar Olafur Eliasson. Van daaruit fiets je zigzaggend langs het water naar Operaen, het operagebouw. Stop even bij de nabijgelegen bakkerij Hart Bageri voor een paar gebakjes met boter. Iets verder naar het noorden stuit je op het indrukwekkende gebouw CopenHill, een krachtcentrale met een skipiste op het dak, dat door Bjarke Ingels werd ontworpen. Van daaruit is het niet ver meer naar ­Refshaleøen, waar je in de haven bij restaurant La Banchina natuurwijn kunt drinken en zelfs kunt gaan zwemmen. Of ga een heerlijk broodje met gebakken kip eten in de tuin van het restaurant Amass. In de toekomst kun je via een andere brug naar het vertrekpunt terugkeren, maar voorlopig moet je de havenveerboot nemen die vanaf de kade bij Amass vertrekt. En ja, fietsen zijn toegelaten op de veerboot.

(Tekst: Lisa Abend)

Afstand: 11 km. Moeilijkheidsgraad: Makkelijk. Geschikt voor kinderen? Ja. Waar kun je een hapje eten of je waterfles vullen? La Banchina, Amass en Hart Bageri. Duur van de fietstocht: 30 tot 60 minuten, zonder te stoppen.

San Francisco, Verenigde Staten Beeld NYT

San Francisco, Verenigde Staten

De Wiggle was ooit een voetpad voor de oorspronkelijke bewoners van San Francisco, de Ohlone. Via het kronkelige pad door het centrum van de stad kunnen wandelaars (en nu ook fietsers) de legendarische heuvels van de stad omzeilen en genieten van een grotendeels vlakke wandeling van het centrum naar Golden Gate Park, de parel van de Amerikaanse westkust.

Golden Gate Park was al een heel goede plek om te gaan fietsen, maar verschillende organisaties zoals onder andere Car-Free JFK zijn er onlangs in geslaagd de centrale verkeersader van het park, John F. Kennedy Drive, permanent voor alle autoverkeer te sluiten. Als je er gaat fietsen, deel je de weg waarschijnlijk met een mix van gepensioneerde fietsers, jonge skateboarders en enthousiaste volgelingen van David Miles, de ‘peetvader van het rolschaatsen’.

Vertrek aan het BART metro- en treinstation bij het Civic Center dat een goede verbinding biedt met de hele Bay Area. Volg Market Street in zuidwestelijke richting naar de Wiggle, die op Duboce Avenue begint achter de grote Safeway-winkel op de hoek. Als je eenmaal in het park bent en je geen zin hebt in pretzels of foodtrucks, blijf dan aan de zuidelijke kant van Martin Luther King Jr. Drive en rijd voorbij de AIDS Memorial Grove. Zo kun je makkelijk de restaurants en winkels op 9th Avenue bereiken. De pittige vegetarische pho bij Sunflower Garden Vietnamese wordt geserveerd met oesterzwammen en veel knapperige, sappige toppings.

Andere populaire plekken op 9th Avenue zijn: een filiaal van de coöperatieve bakkerij Arizmendi, Green Apple Books en Ebisu Sushi. Ga het park weer in en volg Stow Lake Drive rond Stow Lake en neem dan JFK Drive, volg in alle rust de autovrije paden door het bekroonde landschapsontwerp van het park. Rijd op de terugweg bergafwaarts naar Market Street via Page Street, een speciale Slow Street waar slechts in beperkte mate autoverkeer is toegelaten. Je komt voorbij kleurrijke, gerestaureerde Victoriaanse huizen en leuke buurtbars. Wholesome Bakery heeft fietsenrekken voor de deur en heerlijke aardbeientaartjes en fudge brownies om mee naar huis te nemen. Na een rit van nog geen tien minuten sta je weer aan het BART-station of ergens anders in het centrum.

(Tekst: Nina F. Ichikawa)