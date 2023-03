Designerspel Catan heeft een Belgisch kampioenschap, en de winnaar mag naar het EK

“Wauw, knap gespeeld. En dat voor uw leeftijd”, complimenteert huisarts in opleiding Arnaud Bourda (26) de twaalfjarige Pepijn. “Bij Catan moet je kunnen onderhandelen. Maar hoe je ook op hem inpraatte om kaartjes te wisselen, hij plooide niet. Dat kon ik niet op die leeftijd, hoor.” Het klinkt Pepijn als muziek in de oren, want Bourda was zondag als Belgisch kampioen 2022 toch dé te kloppen speler op dit Belgisch kampioenschap.

Op de tafel tussen hen in, in de refter van de Gemeentelijke Basisschool Dijkstein, lagen de elementen van het intussen wereldberoemde bordspel: kaartjes met grondstoffen als graan, baksteen of schaap, en plastic dorpjes, steden en straten. Wie daarmee als eerste het eiland Catan koloniseerde, mocht zich winnaar kronen.

88 deelnemers tussen 12 en 60 jaar schoven er in ploegen van vier aan aan 22 tafels. Er werd gekeuveld en gelachen, koffie en taart werd voorzien. En wie wint, mag in het najaar op kosten van de Nederlandse spelfabrikant 999 Games naar het Europees kampioenschap.

Teuber

Catan is wat men een designerspel noemt, oftewel het betere bordspel. Midden de jaren negentig zorgde het voor een ommezwaai op de markt, verduidelijkte Mark Van Achter, zaakvoerder van het Antwerpse spelcafé en -winkel Playground, vorig jaar in De Morgen. “Spelers gruwden van het simpele vertier van - pakweg - Vier op een rij of Levensweg. Niche en mainstream bleven al die tijd strikt gescheiden. Pas toen de Duitse tandtechnicus Klaus Teuber in 1995 De kolonisten van Catan (in 2014 omgedoopt tot Catan, GDW) op de markt bracht, wezen de neuzen plots wel in dezelfde richting. Sterker: het bracht beide spelersgroepen bijeen, omdat de kracht van het verhaal in het spel werd gebracht en er plots talloze mogelijkheden waren om het spel te spelen. Het spel verliep altijd anders en hoe meer je wist, hoe meer je het kon beïnvloeden.”

Paul van Hove (51), voorzitter van de Belgische Federatie Voor Spellen (BFVS) die sinds 2016 het kampioenschap organiseert, omschrijft Catan als een “stepping stone game”, oftewel “een spel waarmee je makkelijk iemand kan meetrekken in die wereld van designergames.”

Carcassonne is nog zo’n spel, weet hij. Het kampioenschap daarvan, dat een dag eerder in hetzelfde schooltje plaatsvond, was ook in handen van BFVS.

De federatie organiseert gedurende het jaar nog andere multi-speltoernooien met onder meer bekende designerspellen als Ticket to Ride, 7 Wonders, Splendor of De kwakzalvers van Kakelenburg. “Maar deze twee kampioenschappen springen meer in de kijker”, weet Van Hove. “Op oneven jaren gaat het Europese kampioenschap Catan door, op even jaren het wereldkampioenschap.”

“Onwaarschijnlijk,” noemde Bourda zijn ervaring vorig jaar in Malta, waar toen het wereldkampioenschap plaatsvond. “Je vlucht wordt betaald, je logeert in een vijfsterrenhotel, je krijgt een soort bowling-shirt waarop de naam van je land gedrukt staat en je arriveert in een enorme speelhall waar zo’n 50 landen strijden voor de overwinning. Iedereen praat onafgebroken over Catan, alsof er die dag even niets anders bestaat.”

Dat het niveau er hoog is, ervoer hij snel. “In Malta ging het er serieus aan toe. Normaliter duurt één spel tussen 30 en 60 minuten, maar in Malta duurde het tot drie uur. Niet normaal. Er werd over alles gediscussieerd en onderhandeld, waardoor één enkele beurt soms tien minuten in beslag nam.”

Of het een geluksspel of net een tactisch spel is? En waarom hij er zo goed in is? Want ook online speelt hij tijdens het jaar met succes officiële Catan-wedstrijden. “Er is veel discussie over, maar ik zie de verhouding tactiek/geluk als 70/30. Ik schaak ook, speel daardoor op geheugen en weet meestal welke kaartjes iemand in de hand heeft. Zo kan je sneller strategieën van je tegenstanders voorspellen.”

Bourda won zondag alle drie de spellen, maar moest het ’s avonds in de finale afleggen tegen de 41-jarige Elias Henrotay uit Helchteren. Teleurgesteld? “Goh, het is dubbel, het zat me niet mee. Maar Elias heeft goed gespeeld en verdiend gewonnen.” Pepijn strandde op de 40ste plaats.

999 Games kon nog niet bevestigen waar dit najaar het Europees kampioenschap plaatsvindt.