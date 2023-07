Derde keer, goede keer? ‘Futurama’ maakt opnieuw comeback na tien jaar

Futurama is terug, en ondanks het feit dat de reeks zich duizend jaar in de toekomst afspeelt is ze niet te beroerd om hedendaagse sores als vaccinaties, cancelcultuur en streaming op de hak te nemen. Wat maakte van dit kleine broertje van The Simpsons, dat met zijn elfde seizoen een derde comeback forceert op Disney+, tegen vele omstandigheden in een blijver?

“Ik zei: ‘Dit is The Simpsons in de toekomst’, en de dollartekens dansten voor hun ogen.” Zo beschreef bedenker Matt Groening 24 jaar geleden in het Britse maandblad The Face hoe hij zijn serie Futurama pitchte bij de bonzen van televisiezender Fox. De serie werd opgepikt als de tweede creatie van de man die de wereld The Simpsons bracht, maar de dollars rolden minder vlot binnen dan gedacht.

Futurama maakte een sterke start, met 19 miljoen kijkers voor de eerste aflevering. Maar daarna denderde het ook snel bergaf. Onder meer door een reeks verplaatsingen in het uitzendschema van Fox, en het feit dat een handvol afleveringen gewoon naar de archieven werd verwezen omdat de zender een sportwedstrijd moest uitzenden in hun tijdsslot, hield de reeks het maar vier seizoenen vol. Toen de laatste aflevering in 2003 op de buis kwam, haalde Futurama nog maar een gemiddelde van 6,4 miljoen kijkers meer.

Comazuipende robot Bender blijft de ster van de show in 'Futurama'. Beeld HULU

Comeback-king

Toen kwamen de comebacks. In 2007 keerde het kleine broertje van The Simpsons al een eerste keer terug in de vorm van vier dvd-films. In 2010 viste tv-zender Comedy Central de reeks weer op voor vier nieuwe (korte) seizoenen, die liepen tot 2013. En nu is het tijd voor de derde retour en forme: Disney’s streamingdienst Hulu bestelde twintig nieuwe afleveringen, die de komende twee jaar in twee seizoenen in het aanbod zullen landen (en bij ons, net als het meeste Hulu-voer, op Disney+.)

Hulu en Disney+ presenteren het nu als een elfde seizoen. Dat komt doordat het Futurama-aanbod dat nu op de streamers staat alle afleveringen omvat, dus ook degene die destijds niet op tv kwamen omdat er sport in de plaats kwam. Ook de vier dvd-films worden nu als een seizoen beschouwd. In die herverpakte vorm werden acht seizoenen er dus elf.

Bender, de zuipende, vloekende, met een episch slecht karakter geprogrammeerde robot uit Futurama, maakt er een scherpe witz over in de eerste aflevering van dat nieuwe elfde seizoen, wanneer hij zijn verwondering uit over hoofdpersonage Fry’s voorliefde voor een temerige soap. “Dat ding is al minstens vier keer afgevoerd geweest!”

Hoofdpersonage Fry lijkt nog geen spatje te zijn verouderd. Net als de andere personages uit 'Futurama'. Beeld HULU

Zelfde ploeg, nieuwe dynamiek

Narratief is het niet moeilijk om de draad van Futurama weer op te pikken. De serie levert een kolderiek wekelijks halfuur, waarin iedere week een nieuwe afgeronde verhaallijn wordt afgewerkt. Net als in The Simpsons worden de personages niet zichtbaar ouder ondanks de vorderende decennia, en maakten ze in de loop van de tien afgelopen seizoenen ook geen echte grote levensgebeurtenissen mee.

Alhoewel: in dit elfde seizoen, waarvan De Morgen de eerste zes afleveringen vooraf te zien kreeg, lijkt er toch van alles te zijn gebeurd in de tien jaar dat Futurama uit de ether bleef. Tien seizoenen lang bleef Fry, de 25-jarige pizzabezorger die zichzelf in 1999 per ongeluk invroor in een cryogene kamer en pas duizend jaar later wakker werd, gefriendzoned door zijn eenogige collega Leela (Katey Sagal), maar nu blijken de twee toch een koppel te zijn.

Amy Wong, hun andere collega bij het interplanetaire koerierbedrijf Planet Express van Fry’s oude nazaat Hubert Farnsworth en diens accountant Hermes Conrad, krijgt er in de eerste aflevering drie alienkinderen bij. En Bender, nog altijd de ster van de show, en het buitenaardse kreeftwezen Dr. Zoidberg rekenen in een latere aflevering eindelijk af met de Kerstman, die in de oude seizoenen al een paar keer tegen hun spreekwoordelijke kar reed.

Competitieve adult animation-markt

In Futurama is aan veel te zien dat dit een maaksel is van de ploeg die ook achter The Simpsons zit: zo hebben de personages hebben dezelfde uitpuilende ogen en een lichte overbijt (al zijn ze niet geel: “Evolutie”, zei Groening daarover nog in The Face).

De humor van de reeks is even satirisch en zelfreferentieel van aard als die van grote broer, maar er zijn evengoed grote verschillen. Het eerste is de figuur van Bender, die een subversieve kwaliteit in de verhalen binnenbrengt die eerder doet denken aan modernere ‘adult animation’-reeksen als Archer en Bojack Horseman.

Verder blinkt de humor van Futurama iets meer uit in grappen waarin menselijk falen centraal staat, op maatschappelijk gebied bijvoorbeeld, terwijl The Simpsons na meer dan dertig jaargangen nog altijd voornamelijk de waarden van het Amerikaanse kerngezin in de zeik neemt.

Voor alle vernieuwing die Futurama destijds naar het scherm bracht: landt het nieuwe seizoen (en de reeds bestelde twaalfde reeks, die volgend jaar moet volgen) vandaag wel in een veel competitievere markt voor ‘adult animation’ dan in 2013. De laatste seizoenen op Comedy Central hadden al concurrentie van Family Guy en Bob’s Burgers, maar de afgelopen tien jaar zijn daar nieuwe toppers als Paradise P.D., en Matt Groenings eigen Disenchantment bij gekomen. Dat is maar een kleine selectie uit het totaal van meer dan 110 voor volwassenen bedoelde animatiereeksen die vandaag op de streamingdiensten staan.

En bijna moest het nieuwe Futurama het zelfs zonder een van zijn voornaamste troeven stellen: pas na wat onderhandelen kreeg Hulu acteur John DiMaggio, die al die jaren de stem van Bender vertolkte, zo ver om terug te komen voor deze revival. Er was zelf al aan een plan B gedacht, maar zonder hem had “Bite my shiny metal ass” wellicht nooit helemaal hetzelfde geklonken.