Depeche Mode gaat na vijf jaar opnieuw de baan op en staat op 20 mei ook in het Antwerpse Sportpaleis

De tour die de naam Memento Mori Tour kreeg ondersteunt het gelijknamige album, dat in het voorjaar van 2023 wordt verwacht. Dat het album en de tour net die naam kregen is een wrede speling van het lot. De letterlijke vertaling van Memento Mori is ‘gedenk te sterven’. Maar veel betekenis hoefden we daar aanvankelijk niet achter te zoeken, laat Gahan in een interview met Rolling Stone weten. “Toen ik de zin voor het eerst hoorde dacht ik vooral: wat een fantastische naam voor een album.”

Maar toen eind mei van dit jaar Andy Fletcher, toetsenist en medeoprichter van de band, plots stierf door een scheur in zijn aorta, viel er heel wat meer over de naam van de nieuwe plaat te vertellen. Op een persconferentie in Berlijn liet gitarist Martin Gore dinsdag weten dat het overlijden van het bandlid de tour en het album “een extra laag van betekenis” heeft gegeven. Volgens leadzanger Dave Gahan zou Fletcher dit album “geweldig” hebben gevonden.

Hoewel het plotse overlijden van Fletcher een diepe indruk maakte, is over stoppen met de band nooit gepraat, laat Gahan in het Rolling Stone-interview weten. “Andy was altijd al de lijm die de band samenhield. Hij zou het ondraaglijk hebben gevonden dat zijn dood het einde van Depeche Mode zou betekenen. (PD)