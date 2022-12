December is traditioneel dodelijk voor de portefeuille: zo haalt ook uw bankrekening 2023

Het is weer die tijd van het jaar: met alle kerst- en andere feesten is de duurste maand van het jaar aangebroken. Hoe houden we een en ander toch betaalbaar?

U mag weer op pad: Sinterklaas, kerstboom, kerstversiering, kerstmarkten, een nieuwe outfit voor de feestdagen, kerstcadeaus, een feestmaal (of drie), met een beetje pech ook nog een aantal verjaardagen. Wacht, en dan nog Oud en Nieuw. Het mag allemaal wat kosten. Maar hoeveel eigenlijk?

2022 is het jaar van hoge inflatie en hoge (energie)rekeningen. Nu al blijkt dat Sinterklaas dit jaar gieriger is geworden, zegt socioloog Dimitri Mortelmans (UAntwerpen). Hij verwacht eenzelfde trend de rest van de maand. Maar ondanks de financiële onzekerheid, zegt iedereen ook dat ze iets leuks willen maken van de feestdagen, reageert Sara Van Wesenbeeck (managing director van Barking Dogs en expert in budgetmanagement).

Van de tradities rondom de feestdagen - inclusief maaltijden en cadeaus - stappen we niet zomaar van af. Daarmee smeden en onderhouden we namelijk sociale banden, zegt Mortelmans. Wel kunnen we het dit jaar anders aanpakken.

Praat over de verwachtingen

De feestdagen hangen nauw samen met verwachtingen die er heersen. Maar moet het allemaal groot en geweldig? Een gesprek over eventuele budgettering voert u het beste op voorhand met uw familie, dit voorkomt ongemakkelijke momenten tijdens de feestdagen zelf. Dit initiatief ligt beter niet bij degene die krap bij kas zit. Als jij prima cadeaus kunt betalen, maar je weet dat een familielid het moeilijk heeft, open dan zelf die discussie, adviseert Mortelmans.

Een conclusie kan zijn dat er dit jaar een lager cadeaubedrag vastgesteld wordt. Een andere optie: Secret Santa. Is het in de familie gebruikelijk om voor alle familieleden een geschenk te geven, kun je dit jaar overwegen om namen te trekken. Sara Van Wesenbeeck is fan: “Zo kun je flink besparen en is er toch een pakjesfeest.”

Koop tweedehands

Op cadeaus voor kinderen wordt als laatste bespaard door (groot)ouders, zegt Mortelmans. Hooguit zullen ouders, zonder het gesprek met kinderen aan te gaan, goedkopere cadeau voor hen kopen. Daar komen tweedehands spullen om de hoek kijken; er is bijna geen product dat niet als nieuw op 2dehands.be staat. Bedenk wel wie de ontvanger is. Mortelmans: “Ik weet niet of ik een tweedehands das aan mijn vader zou geven.”

Geef ervaringen

Niet iedereen wil spullen ontvangen. De ‘cadeaubon-cultuur’ was eerder populair, maar is nu opgeschoven naar het geven van ervaringen (samen wandelen en zo, u weet wel). Volgens Dimitri Mortelmans een goede gift, want tijd heeft sociale waarde. Tip van budgetcoach Van Wesenbeeck: geef een bon voor oppassen, of om een keer te komen koken of klusjes te doen.

Zelfgemaakt

Voor de creatievelingen onder ons: ga zelf aan de slag. Brei of haak een warme sjaal. Bak koekjes, brouw een alcoholische drankje zoals moonshine. Of (beste tip van dit artikel): maak kruidenazijn. Spotgemakkelijk, zegt Sara Van Wesenbeeck. Benodigdheden: een mooie fles, wat kruiden en azijn. Bind er een strik om en een mooi kaartje en je bent klaar. Voor het inpakken van cadeaus staan online allerlei tips.

Wat u vooral niet moet vergeten: een goed cadeau heeft een verrassingselement, zegt Mortelmans. Daarmee kun je hard scoren, maar ook hard de mist in gaan, waarschuwt hij. Denk aan Meghan Markle, die wijlen koningin Elizabeth een zingende speelgoedhamster gaf met kerst (het cadeau viel gelukkig in goede aarde).

Versieringen

Dan zijn er nog de andere kostenposten: kerstversieringen, kerstoutfit, de boom. Koop eens geen nieuwe kerstversiering, maar hergebruik van vorige jaren, adviseert Van Wesenbeeck. Of wissel van versiering met vrienden of de buren. Bij tweedehandswinkels kunt u ook scoren.

En de boom? Koop geen merkboom, en de lokale kweker is altijd goedkoper. Een week voor kerst zijn bomen in de uitverkoop (maak er een winterboom van) en na kerst is er een groot aanbod tweedehands kunstbomen (alvast voor 2023). Andere opties: verzamel wat dennentakken en hang er lichtjes en ballen in. Of: sprokkel zes takken bij elkaar en bevestig ze van klein naar groot aan elkaar met 15 centimeter ruimte ertussen. Ophangen aan de muur en versieren maar.

Voor het hele gezin een nieuwe kerstoutfit kopen is een flinke kostenpost. Volgens Van Wesenbeeck duiken we beter onze kledingkast in om te kijken wat we nog hebben, en kunnen combineren tot feestelijke outfit. Koop er desnoods een nieuwe accessoire bij.

Boodschappen

Dan de boodschappen. Tradities rondom de feestmalen zijn belangrijk. Maar volgens Van Wesenbeeck kunnen we die wel een beetje ombuigen: “Ben je gewoon een kerstdiner te doen, stel dan een brunch of lunch voor. Dan ben je goedkoper af. Ook kun je een potluck doen, waarbij iedereen iets meeneemt.”

Internet staat vol met budgetmenu’s. Seizoensproducten zijn goedkoper dan producten die ingevlogen zijn. Wil je toch een ouderwets kerstmaal met kalkoen, maak dan de diepvriezer en voorraadkast eens leeg voor de bijgerechten. En: je bespaart door niet elke dag naar de winkels te gaan en slechts eenmalig grote boodschappen te doen voor de feestdagen.

Daarnaast zweert de budgetcoach bij lijstjes. Stel vooraf een budget op en maak lijstjes, ook voor cadeaus. Vooral in december doen we onder druk boodschappen. “We hollen de supermarkt in, en geven dan meer uit. Ook doen we dan meer impulsaankopen, of denken we dat we niet genoeg hebben.” Met lijstjes vergeet je niks, dat geeft rust. En da’s niet onbelangrijk in december.