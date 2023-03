‘De zelfhulpindustrie heeft het mis door geluk te willen nastreven’: deze prof wil filosofie als zelfhulp nieuw leven inblazen

‘Het leven is zwaar, en voor sommigen nog meer dan anderen.’ De opening van het boek Life is Hard van Kieran Setiya is niet om vrolijk van te worden. Toch is de filosofieprofessor ervan overtuigd dat filosofie de mens kan helpen bij de obstakels des levens. ‘Streven naar een ideaal leven is een zelfdestructieve manier van denken.’

“Ik dacht eerst een boek te schrijven over hoe je een deugdzaam leven kunt leiden met chronische pijn”, vertelt Kieran Setiya tijdens een videochat vanuit zijn met boeken gevulde bureau bij hem thuis in Boston. De hoogleraar filosofie van het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT) kreeg op zijn 27ste chronische pijn in zijn bekken.

Toen hij te horen kreeg dat hij die pijn wellicht voor de rest van zijn dagen moest meedragen, werd hij bitter. “Ik weet nog dat ik op een bepaald moment in een zaal zat en dat ik me jaloers voelde op de mensen rond mij. ‘Jullie weten niet hoe goed jullie het hebben zonder deze pijn’, wou ik hen zeggen. Maar dan bedacht ik me dat niemand van hen wist dat ik met die pijn zat, noch dat ik enig idee had wat allemaal in hun levens omgaat.

“Dat is het vreemde met iets als chronische pijn: het kan tot zelfbeklag leiden die afstand schept met mensen, maar het kan ook een lens worden om met meer empathie naar andere mensen te kijken. Zo ontstond het idee om een boek te schrijven waarin ik mijn eigen ervaringen in verband breng met de vele obstakels die mensen in het leven kunnen ervaren.”

Het resultaat daarvan is Life Is Hard: How Philosophy Can Help Us Find Our Way, waarin Setiya onderzoekt hoe zijn vakgebied filosofie een antwoord kan bieden bij chronische pijn, scheiding en verlies, eenzaamheid, mislukking en onrechtvaardigheid. Door filosofie als zelfhulp in te zetten, grijpt Setiya in zekere zin terug naar de traditie van antieke filosofiescholen zoals de stoïcijnen, die filosofische theorie aan concrete levenslessen koppelden.

Het stoïcisme is aan een opmerkelijke revival bezig. Toch blijkt uit uw boek dat u zich niet echt kunt vinden in de stoïcijnse boodschap dat we altijd een keuze hebben in hoe we omgaan met moeilijkheden, en dat we geluk grotendeels in eigen handen hebben.

“We associëren de stoïcijnen vooral met ‘omgaan met tegenspoed’. Maar de stoïcijnen doen dat door zich te onthechten van die tegenspoed en alles waar je geen vat op hebt, en dat is in mijn ogen moreel problematisch.

“Epictetus, een van de grote stoïcijnse denkers, die als slaaf werd geboren, is een goed voorbeeld. Hij haalde troost uit het idee dat je je niet druk moet maken over alles waar je geen controle over hebt, zoals het feit dat je als slaaf bent geboren.

“In mijn boek haal ik een herlezing van Epictetus door de auteur Henry James aan, waarin die zich inbeeldt hoe Epictetus’ advies zou klinken voor een Afrikaanse slaaf in de Amerikaanse zuidelijke staten. Dat toont aan hoe moreel onhoudbaar die levenshouding is.

“Ik denk dat het net belangrijk is om te klagen over dingen die we niet kunnen veranderen, zoals het verlies van mensen die we graag zien, of vormen van onrechtvaardigheid waar we niet meteen vat op hebben.”

Is het geen misvatting dat de stoïcijnen nergens om gaven? Rechtvaardigheid was een van hun hoogste deugden, en velen, zoals de Romeinse keizer Marcus Aurelius, zetten zich net in om een rechtvaardiger wereld te creëren.

“Dat klopt. Het gaat mij meer om de manier waarop het stoïcisme vandaag vaak geïnterpreteerd wordt. De stoïcijnen gaan in feite verder op de lijn van andere filosofische scholen, zoals die van het cynisme, en stellen dat ‘deugdzaamheid’ het hoogste goed is.

“Als je echt als een stoïcijn zou willen leven, dan is een moreel rechtvaardig leven leiden het enige wat telt, veel meer dan de relaties of materiële rijkdom die je hebt. Maar vandaag lijkt stoïcisme vaak gelijkgesteld te worden aan een soort zorgeloze gelukzaligheid, wat nog weinig te maken heeft met de morele deugdzaamheid die voor de stoïcijnen zo belangrijk was.”

Dat brengt ons bij een van de centrale punten in uw boek. We zijn vandaag vooral bezig met hoe we gelukkig kunnen zijn, terwijl we meer bezig moeten zijn met hoe we een zinvol leven kunnen leiden. Kunt u dat verschil eens uitleggen?

“We kunnen dat illustreren met een The Matrix-achtig experiment. Beeld je eens in dat we iemand de hele tijd onderdompelen in een virtuele wereld, door die persoon via elektroden te voeden met een stroom van ervaringen. Die persoon weet niet dat hij of zij in een soort simulatie zit, en voelt zich perfect gelukkig. Toch denk ik dat je je kinderen zo’n leven niet zou toewensen.

Kieran Setiya Beeld RV

“Diezelfde spanning tussen een gelukkig en een zinvol leven zie je terug bij thema’s als rouw. Rouw kan deel uitmaken van een goed en zinvol leven. We zouden geen beter leven leiden als we compleet onverschillig waren tegenover het verlies van mensen die we graag zien.

“Een goed leven betekent dat je ook de dingen omarmt die heel pijnlijk kunnen zijn, ook als ze ons niet gelukkig maken. Daarom denk ik dat de zelfhulpindustrie het mis heeft door geluk te willen nastreven. Ik denk dat we er beter naar streven een zinvol leven te leiden.”

Hoe hielp filosofie u om om te gaan met uw chronische pijn?

“Het lijkt vanzelfsprekend dat pijn onaangenaam is, maar eigenlijk valt er veel te zeggen over waarom pijn onaangenaam is. Een deel daarvan is dat je door pijn erg de aandacht naar je eigen lichaam trekt, waardoor je connectie met de wereld en de mensen rondom je afzwakt. Pijn brengt dus een zekere eenzaamheid met zich mee. Het kan troost bieden om het daar met andere mensen over te hebben en te horen hoe zij dat ervaren. Dan kan het net tot verbondenheid leiden.

“Filosofie heeft voor mij meer betekenis gegeven aan het cliché dat je elke dag moet nemen zoals hij komt. Tien minuten pijn of een uur pijn ervaren is draaglijk. Maar de uitdaging bij chronische pijn is dat je je na een tijd nog moeilijk kunt herinneren hoe je pijnvrije leven ervoor was, en dat je ontmoedigd kunt raken als je denkt aan wat je nog te wachten staat.

“Het helpt om te focussen op het hier en nu, en gedachten over de toekomst niet te laten verpesten door wat je nu aan het doen bent. Je kunt nog steeds een prima tijd hebben terwijl je pijn ervaart.”

In uw boek haalt u enkele studies aan die aantonen dat we mensen met een fysieke beperking, zoals blindheid, veel ongelukkiger inschatten dan ze daadwerkelijk zijn. Wat zegt dat over hoe we kijken naar ‘een zinvol leven leiden’?

“Veel denkers uit de geschiedenis die ik bewonder, zoals Aristoteles, zien het goede leven als een nogal eenzijdig, geïdealiseerd leven. Ze miskennen dat we allemaal heel wat mogelijke levens kunnen leiden die zinvol kunnen zijn.

“Dat werkt door tot op vandaag. We denken: hoe kun je een goed leven leiden als je iets fundamenteels als je zicht mist, maar we staan er niet bij stil dat iedereen bepaalde dingen in zijn leven mist, en dat we desondanks een goed leven kunnen leiden.

“Als je streeft naar een ideaal leven, vraag je om problemen. Het is een zelfdestructieve manier van denken, want je foltert jezelf door je te spiegelen aan een onhaalbare standaard.

“Veel mensen ervaren dat halverwege hun leven. Je vraagt je bij alles af: had ik geen beter leven gehad als ik X of Y had gedaan? Het antwoord is altijd: ja. (lacht) En dan vergeet je snel alle dingen die je gedaan hebt waar je trots op mag zijn, en de relaties en vriendschappen die betekenis geven aan je goede, maar imperfecte leven.”

Uw vorig boek, Midlife, gaat over de midlifecrisis waar u rond uw 35ste in belandde. Hoe gebeurde dat?

“Ik was altijd erg gedreven. Ook al had ik filosofie gekozen om me te verdiepen in het vak – een werk dat nooit af kan zijn –, was ik lesgeven en onderzoek doen alsmaar meer gaan zien als een serie projecten die voltooid moesten worden. Ik was als een hamster die toertjes blijft rennen in zijn looprad.

“Op de duur ga je het leven alsmaar meer zien als een eindeloze bucketlist die je moet afwerken, zonder dat je er nog plezier uit haalt. Je gaat je leven op mijlpalen richten: een boek uitbrengen, een kind op de wereld zetten... Het probleem daarmee is dat die mijlpalen altijd in de toekomst zijn. En als je ze bereikt, denk je: wat is de volgende?”

Het gaat erom dat we het onderscheid leren maken tussen ‘telische' en ‘atelische’ activiteiten, schrijft u. Wat zijn dat precies?

“Telische activiteiten (van het Griekse ‘telos’: doel, JL) hebben een concreet doel of eindpunt. Een paper die gepubliceerd wordt, een baan die je in de wacht sleept. Die zijn soms onvermijdelijk, maar vandaag worden we zo gewezen op het belang ervan dat we alles als ‘telische’ activiteiten gaan zien. Je verengt opvoeden tot controleren of je kind zijn huiswerk maakt, of tot ervoor zorgen dat het in een goede school terechtkomt. Terwijl opvoeden natuurlijk veel meer omhelst, het is een proces dat nooit stopt.

“Wat mij uit mijn midlifecrisis haalde, was me opnieuw meer gaan focussen op de ‘atelische’ activiteiten en dingen die waarde op zichzelf hebben, zoals de relaties met mensen om je heen. Om betekenis te vinden in het proces zelf en je geluk niet uit te stellen. Zo zit ik nu niet ongeduldig te wachten op mijn volgende publicatie in een groot tijdschrift. Dit moment, dit gesprek, is voor mij even belangrijk.”

U schrijft dat focussen op het proces ook onze verhouding tot mislukkingen kan veranderen. Maar het valt toch moeilijk te ontkennen dat het vaak wel uitmaakt of we slagen voor een examen of op een sollicitatie?

“Dat klopt. Mijn punt is dat we ons vaker op ‘atelische’ activiteiten moeten richten, maar er is uiteraard meer dan alleen dat. Je schiet inderdaad weinig op met een dokter die ervan geniet om geneeskunde te bedrijven, maar zich er weinig van aantrekt of zijn patiënt de operatie al dan niet overleeft.

“Het probleem met falen is dat het ernstige gevolgen kan hebben. Als je in de VS je job verliest, is de kans groot dat je in financiële problemen komt, omdat we een erg beperkt sociaal vangnet hebben. Anders dan de zelfhulpindustrie, die de verantwoordelijkheid vooral bij het individu legt, vind ik dit dus evenzeer een maatschappelijke kwestie. Hoe kunnen we onze maatschappij veranderen zodat de gevolgen van falen niet desastreus hoeven te zijn?”

U hebt het in uw boek ook over eenzaamheid. Dat is iets wat we intuïtief sneller met ouderen associëren. Maar uit Belgisch onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat ook driekwart van de studenten zich – soms – eenzaam voelt. Hoe verklaart u dat?

“De pandemie heeft de manier waarop we met elkaar omgaan drastisch veranderd. Nog steeds vinden meer vergaderingen en lessen online plaats, wat gevolgen kan hebben voor mensen die zich sowieso al eenzaam voelen.

“Jongeren wordt vandaag ook ingeprent dat iets cools doen op sociale media of viraal gaan op TikTok de manier is om vrienden te maken. Gek genoeg versterkt dat een oud, meritocratisch beeld van vriendschap dat voortkomt uit Aristoteles, namelijk dat je vriendschap gestoeld is op bepaalde waarden of kwaliteiten die je vertoont.

“Daar draait het volgens mij niet om. Vriendschap kan wel ontstaan uit een bepaalde verwantschap met iemand, maar uiteindelijk zou die vriendschap los moeten staan van bepaalde kwaliteiten of verwezenlijkingen die iemand bereikt. Echte vrienden zouden er niet om mogen geven of je viraal gaat op TikTok of niet.”

Na de hoofdstukken over chronische pijn, scheiding en verlies, eenzaamheid, mislukking en onrechtvaardigheid eindigt u met een hoofdstuk over hoop. Waar vindt u die vandaag?

“Dat idee is ontstaan omdat ik hoop lange tijd als een obstakel zag. In mijn zoektocht naar een behandeling voor mijn chronische pijn gaven dokters me soms hoop door te zeggen dat ze nog een behandeling kenden die me kon helpen. Maar toen dat telkens niet bleek te werken, raakte ik ontredderd. Ik was hoop dus als bedrog beginnen te zien, een andere manier om onszelf te folteren.

“Ik besef nu dat ik toen een vals dilemma schetste met de vraag: moet ik hoop hebben of niet? De echte vraag is: waar kan ik op hopen? De hoop op een magische behandeling mocht ik misschien opgeven, maar niet de hoop om desondanks een goed leven te kunnen leiden.

“Ik denk dat dat toe te passen is op iets als de klimaatverandering. De ene dag lezen we een hoopgevende studie, de volgende dag lezen we dat de permafrost verder wegsmelt, en zo slingeren we almaar heen en weer tussen hoop en wanhoop.

“Daar moeten we vanaf. De vraag is: waar kunnen we realistisch gezien op hopen? En hoe komen we daar? Dat betekent dat je soms ook je verwachtingen moet bijstellen. Dan blijft het mogelijk om iets zinvols te doen en er het beste van te maken, ook al weten we dat het nooit perfect zal zijn.”