De werklessen van Willem Hiele: ‘Mijn gsm komt de slaapkamer niet meer in’

Elke week deelt een creatieveling zijn geheimen en tips om productief en innovatief te blijven. Deze week: Willem Hiele (40), chef van zijn nieuwe restaurant dat binnenkort zal openen in Oudenburg bij Oostende. Een vaste structuur is essentieel om zijn creativiteit te doen opborrelen.

STEL JE GRENZEN

“Ik sta op rond zeven uur, maar je zal me niet meer voor negen uur in de keuken vinden. Ik heb dat echt moeten leren. Vroeger was ik als eerste in de keuken en als laatste weg. Maar het is veel belangrijker dat ik superproductief ben op de momenten dat ik er moet zijn. Dus nu neem ik mijn tijd ’s ochtends om voor mezelf te zorgen. Het eerste wat ik doe is een koffie zetten en die op de vensterbank drinken terwijl ik naar de zee kijk. Ik ben een rugpatiënt, dus vervolgens doe ik een half uur stabiliteits- en ademhalingsoefeningen. Daarna fiets ik naar het werk, acht kilometer, mijn dagelijkse sport.

“Mijn restaurant in Koksijde sluiten om iets nieuws te ondernemen in Oostende, is een risico. Maar het geeft me wel de kans om een volledig nieuw draaiboek voor de dag te maken. Tabula rasa. Als ik dit nog lang wil kunnen doen, was het heel erg nodig om grenzen te stellen. Mijn gsm komt de slaapkamer niet meer in, bijvoorbeeld. Die vaste cyclus van slapen, eten, drinken en rusten zorgt ervoor dat ik nu veel frisser in de keuken sta.”

LEER JEZELF KENNEN

“Ontdek wat jouw reactie op stress is, een betere tip heb ik niet. Ik werd heel angstig, druk en chaotisch ook, echt een ongeleid projectiel. Dat is nefast voor je eigen productiviteit, maar zeker ook voor dat van je medewerkers. Eigenlijk kon ik vroeger geen team leiden. Ze verloren het vertrouwen in mij, doordat ik geen controle had over mezelf. Ik ging continu in het rood. Een psychologe van The Human Link in Antwerpen heeft me dat doen inzien. Wanneer ik een drukke periode voel aankomen, ga ik preventief langs.

“Ik weet nu ook veel beter wat mijn energievreters zijn. Ik ben een sociaal dier en een volkse mens. Ik ben niet de chef die alleen na de service even de zaal inloopt om handjes te schudden en die zal ik ook nooit worden. Maar ik weet wel dat altijd over mezelf moeten praten, altijd het middelpunt van al die gesprekken zijn, me heel veel energie kost. Iedereen wil altijd alles van je weten. Daarom heb ik nu geleerd om daar korte, lieve antwoorden op te geven en vervolgens het gesprek om te draaien en zelf vragen te stellen aan de mensen. Door te luisteren naar anderen leer je nieuwe dingen en dat kan ook weer inspiratie opleveren.”

OMRING JE MET FIJNE MENSEN

“Voordat ik beslist heb om in Oostende opnieuw te beginnen, heb ik het aan mijn team gevraagd. Zien jullie het zitten? Willen jullie mee? Bijna allemaal zijn ze mee verhuisd. Anders had ik de sprong niet gewaagd, denk ik. Een team dat goed zit, dat is de basis. Zonder hen ben ik niets, ik geef hen die erkenning ook. De keuken is ook van hen. Dat ze wilden blijven, is een enorme boost geweest voor mij. Het moet zijn dat ik toch niet zo’n slechte people manager ben.”

NEEM HET LEVEN NIET TE SERIEUS

“Ik zeg altijd: ik moet niks. ‘Wat gaan ze denken van mij’, dat heb ik losgelaten. Zeker nu ik met iets nieuws start. Ik besef heel goed dat dit het ideale moment is voor de buitenwereld om me af te schieten. Ik ben niet meer die aankomende chef, geen belofte meer die kan verrassen. Ik ga er boem patat van de eerste keer moeten staan, zodra we de deuren openen. En het zál meteen goed zijn, maar we zullen ook tijd nodig hebben om nog te groeien. Ik ben ook maar een mens. Dus die druk van de maatschappij, die probeer ik van me af te schudden. Je moet het leven niet te serieus nemen.”

KOESTER JE DROMEN

“Begin dit jaar was ik een maand in Costa Rica. Daar was ik niet Willem de Chef maar gewoon Willem. Willem de Surfer. Daar leef ik voor. Surfen is de beste manier om te ontkoppelen. Ik volg ook cursussen free diving, duiken zonder zuurstoffles. Als je goed getraind bent, kun je zo vier à vijf minuten onder water blijven. Dan raak je bijna in een soort slaapstand onder water, en doordat je geen bellen blaast, komen de vissen naar je toe. Het is een oefening in pure zelfcontrole, dat stimuleert de creativiteit enorm.

“Op een dag zou ik naar daar willen trekken. Hele dagen nietsdoen, dat zal nooit aan mij besteed zijn. Ik zal altijd mijn projecten nodig hebben. Maar ooit stel ik mezelf voor als: ‘I used to be the guy that had a great restaurant, now I have a bookstore’. (lacht) En dan hang ik een bordje: ‘Closed, I’m surfing‘. Ja, dat zie ik wel zitten. Balans, dat is alles.”