De werklessen van tv-maker Dieter Coppens: ‘In een maakproces moet je zelf de zwakste schakel zijn’

Dieter Coppens, bekend van Down the Road en Restaurant Misverstand, heeft geen vragen nodig om over zijn werkethos te vertellen. Hij ratelt geheel uit zichzelf het bandje vol over de manier waarop hij het liefst en het productiefst werkt. ‘Ik kan heel goed gewoon zijn.’

Wissel af tussen kort en lang

“Ik combineer mijn grafisch werk – ik ben afgestudeerd als grafisch vormgever – met mijn werk voor tv. Als je een tv-programma maakt, gaat dat door heel veel handen. Het is een proces – van de eerste brainstorm tot de eerste uitzending – dat al snel een jaar duurt. Grafisch werk maak je in een veel kortere tijdspanne. Samen met mijn goede vriend Tom Suykens, we zaten al samen op de schoolbanken, heb ik een uitgeverij opgericht, Stratier. Eigenlijk is dat een uit de hand gelopen hobby, omdat we de vriendenboeken van onze kinderen lelijk vonden en er zelf mooie tijdsdocumenten van wilden maken. De afwisseling tussen dat langzame proces van tv-maken en sneller grafisch werk met Tom vind ik geweldig.”

Wees de zwakste schakel

“Als je de tv-wereld in rolt, zoals ik, moet je je thuis vinden. Je warm nest. Stilletjesaan heb ik dat gedaan. Het is heel belangrijk dat je de mensen met wie je werkt vertrouwt en dat zij met dezelfde liefde aan het tv-programma werken. In het hele maakproces moet je de zwakste schakel zijn. Iedereen rondom jou moet je sterker, beter maken.

“Vertrouwen is zo verschrikkelijk belangrijk. Zeker voor een reeks zoals Down the Road. Dat is zo’n broos programma. In andere handen zou het een compleet andere toon, gevoel en uitzicht hebben. Kritiek op mezelf kan ik relativeren. Maar kritiek op onze gasten, die hen zou kunnen kwetsen, zou ik me enorm aantrekken omdat ik me zo verantwoordelijk voor hen voel.

“Wij staan bij Down the Road met acht voor de camera, in totaal zijn we met dertig onderweg. Onze ploeg is nog bijna dezelfde als bij onze eerste reis. Onze reizen gaan wel steeds verder en worden steeds avontuurlijker. In het begin bleven we veilig en braaf in Europa, onze laatste reis ging naar Thailand.”

Ga samen apart op zolder zitten

“Als Tom en ik aan het ontwerpen zijn, zitten we elk apart op onze zolder. De helft van de tijd staat Facetime op en zitten we wat te knutselen en ideeën over en weer te pingpongen. Alleen is ook maar alleen, hè. Samen ben je veel kritischer en krijg je een sterker product. Eens per week komen we samen, gewoon bij elkaar thuis, om samen achter de computer te zitten en onze producten af te werken.

“Ik kijk erg op naar sterke grafici zoals Tom Hautekiet, de man van de Werchter-affiches en tal van logo’s. Hij heeft zulk mooi werk gemaakt. Helaas is hij recent overleden.”

Ken je sterktes

“Een van de regisseurs met wie ik samenwerk, zegt altijd: jouw sterkte is dat mensen meteen op hun gemak zijn wanneer je ergens binnenkomt. Mijn grootste talent is dus dat ik heel goed gewoon kan zijn. (lacht) Ik ben echt helemaal geen podiumbeest of tafelspringer. Mijn sterkte is net dat ik me ten dienste stel van anderen en hen laat shinen. Vaak is het een lange zoektocht om je eigen sterktes te leren kennen, bij mij was dat niet anders. Je moet ook dicht bij jezelf blijven. Zo vind ik het belangrijk dat elk programma een boodschap heeft, want zo zit ik in elkaar. Televisie is zo’n krachtig medium, daar moet je wat verstandigs mee doen.”

Vrij nadenken kan best in de natuur

“Inspiratie komt niet tussen de vier muren van een vergaderzaal met weinig zuurstof. Daar regel je praktische zaken en hak je knopen door. Om vrij te kunnen nadenken, trek ik mij terug in de natuur. Dan ga ik enkele dagen wandelen in de Eifel of de Ardennen, of met de gravelbike rijden, met Tom of met een regisseur van Roses Are Blue (het productiehuis van Mathias Coppens, neef van Dieter, red.). Wandelen brengt wel betere ideeën dan fietsen. Bij fietsen moet je je aandacht nog te veel op de snelheid en de baan houden, bij wandelen komen de ideeën makkelijker aanwaaien. Tijdens het bellen kan ik evenmin stilzitten. Ik loop hier al de hele tijd rondjes rond mijn bureau. (lacht)

“Ik woon bij het Zoerselbos en ga vaak voor het ontbijt al een toertje lopen. Dan een koffietje en een ontbijt met een berg fruit, yoghurt en cruesli. Na het ontbijt – uiteraard – bel ik met Tom. Wij zeggen elke dag op dezelfde manier ‘goedemorgen’ tegen elkaar – wij hebben echt onze ritueeltjes, ook niet onbelangrijk – en worden daar allebei instant vrolijk van.”

