De werklessen van Stijn Baert: ‘Veel mensen stellen vergaderen gelijk aan hard werken. Ik ben het daar niet mee eens’

Plan vergadervrije dagen of... weken

“Deze week maakte ik mijn planning op voor het komende semester. Het eerste wat ik deed, was drie weken blokkeren waarin ik niet beschikbaar zal zijn voor vergaderingen. Dan kan ik voortwerken aan zaken waar ik aan het einde van het jaar tevreden van ben dat ik ze deed. Onderzoek dat me passioneert opstarten, data analyseren of resultaten op papier krijgen, bijvoorbeeld. Gevolg: vergadervrije weken maken me niet alleen productiever, maar ook gelukkiger.

“Cijfers die recent in MIT Sloan Management Review verschenen, suggereren dat vergadervrije weken inderdaad vaak goed zijn voor de productiviteit. Ik zou er op korte termijn graag zelf onderzoek naar doen.

“Veel mensen hebben het gevoel dat werken gelijkstaat aan vergaderen. Als je naar een vergadering gaat waar alles al honderd keer is gezegd, zijn er altijd wel die staan te juichen om nog eens hetzelfde te herhalen. Prima, maar ik hoef daar niet het slachtoffer van te zijn.”

Werk volgens je waarden

“Je kunt niet de goede keuzes maken als je niet weet waar je wilt uitkomen. Voor mij zijn mijn kernwaarden daarbij richtinggevend. Ik leerde ze kennen via Acceptance and Commitment Therapy, een mix tussen mindfulness en waardegedreven leven.

“Zo ben ik gekomen tot drie waarden waar ik zowat elke keuze op baseer. De eerste is: proberen goed te zijn voor wie goed is voor mij is. Journalisten zullen zeker al gemerkt hebben: ik schep er plezier in iets extra’s te doen – een primeur aanbieden, tijdens mijn verlof de telefoon opnemen – aan wie voor me kiest voor duiding. Ik vergeet ook nooit wie op belangrijke of moeilijke momenten zijn best deed voor me. Dat zorgt voor banden die het verschil maken.

“Mijn tweede kernwaarde is humor. Als het niet plezant kan, dan hoeft het niet. Ik ruil graag vijf procent efficiëntie in voor wat tijd om iemand te verwarren.

“De derde kernwaarde is echtheid. Je moet niet zijn wat anderen van jou verwachten. Zo wordt vaak verwacht van professoren dat ze vooral verfijnde hobby’s of voorkeuren hebben… Ik heb nooit weggestoken dat ik bijvoorbeeld een fan ben van de eerste acht seizoenen van FC De Kampioenen. Ik recenseer biefstukken-friet op Instagram: vast ook weinig professoraal. Ik denk dat jezelf tonen zoals je echt bent je in contact brengt met de juiste mensen.”

Ken je Archimedes-momenten

“De opwaartse kracht die een lichaam in een vloeistof of gas ondervindt, is even groot als het gewicht van de verplaatste vloeistof of gas. Dit ontdekken betekende een doorbraak in de fysica. Dat gebeurde door Archimedes… in zijn bad. Newton bedacht dan weer de zwaartekracht toen tijdens het luieren onder een boom een appel op zijn hoofd viel.

“Zelf heb ik bad noch appelboom, maar mijn beste ideeën komen vaak tijdens lange wandelingen zonder agenda. Het interdisciplinaire consortium UGent @ Work opzetten, praktijktesten op sectorniveau pitchen bij de minister, het blokkeren van vergadervrije weken… Ik kreeg die ideeën allemaal tijdens tochten door Gent of Brussel. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen weten tijdens welke momenten hun hoofd vrij is om creatief te zijn.”

Huldig de leuze van RSC Anderlecht

“In mijn laatste kostuum staat de leuze van RSC Anderlecht genaaid: mens sana in corpore sano. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Om me blijvend te herinneren wat intensiever sporten in mijn leven bracht. In het bijzonder is dat: de decompressie die me toelaat om in de uren die daarop volgen creatief te zijn.”

Werk ’s ochtends als producent, ’s middags als manager

“Als ik gedaan wil krijgen wat echt zinvol is, dan is gedachteprocessen onderbreken door e-mails te lezen en te beantwoorden een slecht idee. Daarom probeer ik het lezen van mijn mails te beperken tot twee momenten per dag.

“Het strookt met wat aanbevolen wordt in het boek Doe één ding van Gary Keller. Namelijk ’s ochtends werken als een producent en ’s middags als een manager. Dat wil zeggen: doe ’s ochtends wat echt het verschil maakt in jouw beroep. Als je een schrijver bent, dan schrijf je. Als je een wetenschapper bent, dan ben je bezig met nadenken en analyseren. Zonder daarbij te mailen, bellen of vergaderen. Dat is voor ’s middags. Dan breng je je corebusiness aan de man.”