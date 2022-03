De was doen is energieverslindend en slecht voor het klimaat. Hoe kan het duurzamer?

Een wasje draaien is slecht voor het milieu en, door de recordprijzen voor elektriciteit, voor uw portemonnee. Maar hoe verduurzaamt u uw eigen wasgedrag?

De milieu-impact van onze was- en droogmachines wordt nog vaak over het hoofd gezien. Zo kunnen er bij een enkele wasbeurt tot 700.000 microplasticvezels vrijkomen, waarvan de meeste in de oceaan terechtkomen. Tegelijkertijd zijn deze toestellen bij de grootste energieslurpers in veel huishoudens. Dat terwijl de energieprijzen de pan uit swingen. Toch kunt u met enkele ingrepen al een stuk duurzamer en energiezuiniger wassen.

1. Let op het energielabel van uw toestel

Wie op zoek is naar een nieuwe was- of droogmachine kan het best naar het bijbehorende energielabel kijken. Dat geeft informatie over het energieverbruik en een goed label kan u op termijn heel wat geld besparen. “De zuinigste nieuwe wasmachines verbruiken ongeveer 100 kWh per 100 wasbeurten. Een oud toestel verbruikt gemiddeld twee tot drie keer zoveel”, zegt Véronique Vens van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Sinds maart hebben wasmachines een nieuw energielabel, met energie-efficiëntieklassen van A tot G. “Algemeen mag je ook zeggen dat een donkergroen energielabel het beste is op het vlak van energiezuinigheid”, zegt Vens. “Maar het is altijd nuttig om het elektriciteitsverbruik na te kijken: u zult zien dat een kleiner toestel met hetzelfde label minder stroom nodig heeft dan de grote versie.”

2. Was op een lagere temperatuur

Een wasmachine verbruikt vooral energie om het water op temperatuur te brengen. Hoe hoger de temperatuur waarop u wast, hoe groter het energieverbruik. De oplossing ligt volgens Vens voor de hand: “Kouder wassen scheelt voor uw portemonnee”. Wassen op 30 graden is de helft goedkoper dan op 60 graden en een kwart goedkoper dan op 40 graden, berekende het klimaatbureau Hier.

“Textiel dat niet zo vuil is, kan zeker op 20 of 30 graden gewassen worden”, zegt Vens. Ook Mario Smet, chemicus aan de KU Leuven, beaamt dat we nu makkelijk onze kleren bij lagere temperaturen kunnen wassen dan vroeger. “Dat heeft deels te maken met het feit dat wasmiddelen beter zijn geworden bij een lagere temperatuur.”

3. Gebruik het ecoprogramma (maar niet altijd)

Wat dan met textiel dat beter op hogere temperaturen kan worden gewassen, zoals keukenhanddoeken of beddengoed? “Nieuwe wasmachines hebben een ‘40-60’-ecoprogramma voor was die volgens het etiket tot op 60 graden mag”, zegt Vens. “Hoewel die ecoprogramma’s soms wat langer duren, hebben ze toch een lager verbruik dan de snelle programma’s.”

Volgens Test Aankoop kunt u door met het ecoprogramma te wassen tot 50 euro per jaar besparen. Daarbij ging de consumentenorganisatie uit van een scenario waarbij u 60 procent van uw was in het ecoprogramma doet en 40 procent op 40 graden. Opvallend: uit het onderzoek van Test Aankoop blijkt ook dat heel wat toestellen in de energieklassen D en E in ecomodus juist meer kosten op jaarbasis, tot wel 33 euro. Besparen lukt dus alleen met een wasmachine uit de hogere energieklassen.

4. Was met een volle trommel

Wie de trommel van zijn of haar wasmachine vollaadt, hoeft minder vaak te wassen en verbruikt daardoor minder energie per kilo wasgoed. Maar volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal wassen huishoudens gemiddeld met een belading van 3,4 kilogram, terwijl de meeste wasmachines een capaciteit hebben van 5 kilogram.

Kijk daarom bij de aankoop van een nieuwe machine ook naar de grootte van de trommel. “Als u regelmatig moet wassen maar u de machine niet helemaal vol krijgt, is het beter om een kleiner toestel te kopen dat afgestemd is op uw gezinsgrootte”, zegt Vens.

5. Kies voor een warmtepompdroger

Ook op drogen valt veel te besparen. Warmtepompdrogers mogen dan wel duurder zijn aan de kassa, ze verdienen zich in veel gevallen terug via de lagere energierekening. “Ze hebben inderdaad een zeer laag verbruik”, zegt Vens. “Op lange termijn kan het dus interessant zijn afhankelijk van hoe vaak u het nodig hebt.”

De meest duurzame en energiezuinige manier om te drogen, blijft echter uw was aan de lijn hangen. “Het hoeft daarom niet per se zomer te zijn, een beetje zon en wind volstaan”, zegt Vens. “Op regenachtige dagen kan het droogrekje binnen, als de ruimte goed geventileerd wordt.”

6. Gebruik minder (eco)wasmiddelen

Naast wassen en drogen, hebben ook wasmiddelen en wasverzachters impact op uw portemonnee en het milieu. “Alleen al de productie van die wasmiddelen is milieubelastend: dat vereist grondstoffen en energie”, zegt Smet. “Wanneer die wasmiddelen in het milieu terechtkomen, worden ze in het beste geval snel en volledig afgebroken door micro-organismen, maar dat is niet altijd het geval.”

Er zijn nu ook heel wat ecologische wasmiddelen op de markt met keurmerken zoals het Europees Ecolabel of het Nordic Swan Ecolabel. Maar dat betekent niet noodzakelijk dat ze op het einde van de rit ook ecologischer zijn, zegt Smet. “Ook de productie van een ecowasmiddel brengt milieubelasting met zich mee. De biomaterialen die nodig zijn voor de productie worden bijvoorbeeld geteeld op landbouwgronden, wat voor bijkomende druk zorgt op het ecosysteem.”

Consumenten die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen, kunnen volgens Smet het best kleren minder vaak wassen en de gebruikte dosis wasproduct verminderen. “Dat vergeten we vaak in onze maatschappij. We zoeken vaak naar alternatieven, maar we laten de gemakkelijkste opties liggen: gewoon minder verbruiken.”