De vrouw van Stef (47) wilde plots een open relatie: ‘Het openbreken van ons huwelijk was voor haar essentieel’

Oké dan, reageerde Stef (47) toen zijn vrouw een open relatie wilde. Hij ging dan maar boswandelingen maken met aantrekkelijke dames, maar het kon hem niet boeien, het was hem allemaal veel te vermoeiend. Maar nu blijkt dat zijn vrouw toch minder moeite heeft met andere mannen en hotelkamers...

“Op een dag, een paar jaar geleden, opperde mijn vrouw om ons huwelijk als een open relatie voort te zetten. Haar voorstel kwam als een verrassing. Ze maakte niet de indruk er veel gedachten aan te hebben vuilgemaakt en samen hadden we er ook niet eerder over gesproken. De mogelijkheid met anderen te kunnen daten leek ze als extraatje te beschouwen. We kenden elkaar nu tien jaar, en kennelijk was ons huwelijk aan een opfrisbeurt toe. Erg enthousiast was ik niet, maar ik ben haar graag ter wille. Als dit was wat ze wenste, wie was ik dan om dwars te liggen? ‘Ja, ­prima’, zei ik. En daarmee eindigde het gesprek. Geen woord over hoe we die nieuwe openheid zouden vormgeven. Wat wel en niet geoorloofd was, bijvoorbeeld. Ik was allang blij dat we het er niet langer over hoefden te hebben, maar als we dan toch ineens anderen mochten zien, dan wilde ik wel een date met die ene leuke vrouw uit mijn Twitter-groepje. Dat plan deelde ik niet met mijn vrouw. Ook zei ik niks over de boswandelingen die al snel volgden, het kussen onder een boom en de hotelkamer waar ik was. Wat mij betreft was het allemaal nogal onschuldig. Ik deed weliswaar niks tegen mijn zin, maar veel betekenis had het niet. Er was maar één vrouw van wie ik hield en dat was mijn echtgenote. Maar ook dat sprak ik niet uit, bang dat ze desondanks zou volharden in haar voornemen, en mij ook haar avonturen zou opbiechten.

“Na een half jaar zette die andere vrouw me voor het blok, ze ging scheiden en wilde met mij verder. Ze vond dat ik tussen haar en mijn echtgenote moest kiezen. Nu werd het zo langzamer­hand tijd om het thuisfront in te lichten. Ik herinner het me nog goed, het was zomer. Mijn vrouw en ik zaten in de tuin en dronken wijn en ik vertelde over de absurde situatie waarin ons onzalige ‘openrelatieplan’ me had gebracht. Het was een ontspannen, vrolijke middag. En niet dat ik daar lang bij stilstond, maar als er één moment geschikt leek voor openhartigheid, dan dit wel. ‘O, vertel eens’, zei ze in een automatische reflex, door nieuwsgierigheid gedreven. Maar een minuut later ontplofte ze. Wat een laffe streek om achter haar rug vreemd te gaan. Walgelijk vond ze het en rende naar boven. In de dagen erop hebben we niks tegen elkaar gezegd. Precies weet ik het niet meer, maar het kan niet anders dan dat ik me tegenover haar verweerd heb: ‘Sorry, maar mijn idee is dit allemaal nooit geweest. Als je wilt, stop ik er nu mee en beschouwen we dit hele krankzinnige experiment als mislukt.’ Ook later heb ik er nog veel over nagedacht, wat was er nu precies misgegaan? Zonder twijfel had ik haar die avond in de zetel verkeerd begrepen. Haar opmerking was natuurlijk slechts bedoeld als aanzet voor een verder gesprek en ik had voor mijn beurt gehandeld. Eens te meer een bewijs dat ik niet geschikt ben voor dit soort frivoliteiten.

“Wat er toen volgde, is een absurde opeenstapeling van leugens en misverstanden. Niet lang daarna stond haar laptop open op de keukentafel, ze had een account aangemaakt op Second Love. Ik was verbijsterd. Was het wraak die haar hiertoe had gebracht? Ze zei dat ze weleens afsprak met een man die Bas heette. Of nee, zo zei ze dat niet. Toen ik naar zijn naam vroeg, antwoordde ze: ‘Hij heet Bas ofzo.’ Als om te benadrukken dat zijn rol in haar leven niet irrelevanter had kunnen zijn. Toen hij een keer het lef had haar te bellen wanneer we samen een dagje uit waren, vroeg ze mij op te nemen, en hem te zeggen dat ze niet langer gediend was van zijn interesse. En maar al te graag riep ik de huwelijksbreker toe mijn vrouw met rust te laten, wij waren gelukkig samen.

“We lachten, wat een waanidee, dat hele openrelatiegebeuren. Wat ons te doen stond, was een goede relatietherapeut zoeken en een nieuwe start maken. Laat anderen, die minder om elkaar gaven dan wij, dat moderne avontuur maar aangaan. Wij hadden genoeg aan elkaar. Tien jaar lang waren we zonder moeite en uit volle overtuiging monogaam geweest en daar zouden we nog jaren mee door willen gaan.

“Intussen kreeg ik via Instagram een berichtje van een vrouw. Op een of andere manier had ik meteen door dat het iemand was die mij uit mijn tent wilde lokken, misschien Bas ofzo, gedreven door rancune. We haalden onze schouders op, vervolgden onze therapie en rond november 2021 vierden we samen de goede afloop en de overwinning van de monogamie. Tot nog geen drie maanden later mijn vrouw op een vrijdagavond thuiskwam, met een net iets te nadrukkelijk enthousiasme. Ik stond lasagne te maken, en dacht: dit is niet het gedrag van iemand die na een week hard werken toe is aan het weekend. Die avond deed ik iets wat ik nooit eerder deed. Ik hackte haar telefoon en zag dat ze met Bas ofzo ’s middags in een hotel had gezeten.

“Haar verontwaardiging over mijn gesnuffel in haar telefoon overstemde mijn kwaadheid over haar leugens. Op hoge poten maakte ze duidelijk dat ze er nog eens over had nagedacht, maar dat het openbreken van ons huwelijk toch essentieel voor haar was. Anders moesten we maar uit elkaar gaan. En nee, ze had niks gezegd over haar hoteldate, maar had ik niet eerder precies hetzelfde gedaan? En zo stapte ik in januari 2021 opnieuw in een open relatie. Dit keer onder begeleiding van een hoofdstedelijke relatietherapeut, gespecialiseerd in polyamorie. Weer begon ik in bossen te wandelen met aantrekkelijke vrouwen, maar al snel gaf ik op. Het was me te veel gedoe, kostte te veel energie. Ik voelde me een lul, want wat was ik nu voor vent, maar toch drukte ik bij de therapeut op de pauzeknop en mijn vrouw legde zich er schouderophalend bij neer. Maar nog maar kortgeleden deed ik een ontdekking: Bas ofzo ziet ze nog steeds. Ik ben er kapot van en weet bijna zeker dat ze die eerste avond toen ze haar voorstel deed, al iets samen hadden.”